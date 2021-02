Football Talk. City-Braziliaan Rosa aangekomen bij Lommel - Ajax leent Bandé uit - UCL-duel Atlético-Chelsea in Boekarest

Rosa aangekomen bij Lommel

Diego Rosa is sinds deze week in België. De 18-jarige Braziliaan komt over van Gremio, uit zijn geboorteland. Rosa is een middenvelder en eigendom van de City Football Group, de multinational van voetbalclubs rond Manchester City, waar ook Lommel sinds mei 2020 toe behoort. Hij sluit nu pas aan bij de club, hij moest bij z'n aankomst in België in quarantaine.

In Engeland kwam hij niet in aanmerking voor een werkvergunning, daarom stalt de club hem op het vasteland. Rosa tweette een foto: “Vandaag begint een nieuwe fase in mijn leven. Ik wil de City-groep bedanken voor het vertrouwen en ook Lommel SK voor het openen van deuren. Ik beloof de kleuren te verdedigen en mijn best te doen zolang ik hier ben. Het is een eer om dit shirt te mogen dragen.”

CL-duel tussen Atlético Madrid en Chelsea vindt plaats in Boekarest

De heenmatch van de achtste finale van de Champions League tussen Atlético Madrid en Chelsea zal gespeeld worden in de Arena Nationala in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Dat is een gevolg van de reisrestricties die in Spanje gelden vanwege het coronavirus. De match blijft voorzien op 23 februari, met aftrap om 21u.

Dinsdag besloot de Spaanse overheid het inreisverbod voor mensen uit het Verenigd Koninkrijk, vanwege de Britse virusvariant, te verlengen tot 2 maart. Om die reden kreeg ook de match in de Europa League tussen Real Sociedad en Manchester United een nieuwe locatie. Die partij wordt volgende week donderdag in het stadion van Juventus Turijn gespeeld.

Eerder al raakte bekend dat het Champions League-duel tussen Leipzig en Liverpool volgende week dinsdag zal plaatsvinden in Boedapest. Borussia Mönchengladbach-Manchester City, tevens een match in de achtste finales van het kampioenenbal, wordt op 24 februari ook in de Hongaarse hoofdstad afgewerkt. In Duitsland geldt eveneens een vliegverbod voor reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Het Atlético van Yannick Carrasco speelt op 17 maart de return in Londen tegen Chelsea.

PSG kan geen beroep doen op Di Maria in heenmatch tegen Barcelona

Paris Saint-Germain kan volgende week dinsdag niet rekenen op middenvelder Angel Di Maria in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League, bij FC Barcelona. De Argentijn liep tegen Marseille een blessure aan de rechterdij op.

Ajax leent Bandé uit aan NK Istra uit Kroatië

Ajax leent Hassane Bandé uit aan het Kroatische NK Istra 1961. Het huurcontract (met aankoopoptie) loopt tot 30 juni 2022. De 22-jarige Bandé kwam in de zomer van 2018 voor ruim 8 miljoen euro over van KV Mechelen. Maar na amper twee weken in dienst bij Ajax raakte Bandé zwaar geblesseerd aan kuitbeen en enkel tijdens een oefenduel met Anderlecht, waarna een lange revalidatie volgde. Begin 2020 werd hij uitgeleend aan het Zwitserse Thun. Na zijn terugkeer zette Ajax Bandé bij de beloften.

