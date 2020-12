Football Talk. Chelsea knoopt weer aan met zege - Alex Morgan keert terug naar de VS - Thuram 6 matchen geschorst na spuwincident

Chelsea knoopt weer aan met de zege

Chelsea heeft op de veertiende speeldag van de Premier League de punten vlot thuisgehouden tegen West Ham. De partij op Stamford Bridge eindigde op 3-0.

Thiago Silva (10.) opende al snel voor de thuisploeg de score. Daarna was het wachten tot het slotkwartier voor Chelsea de winst veilig stelde. Abraham (78. en 80.) zorgde kort na elkaar met twee treffers voor de 3-0 eindstand. In de stand staat Chelsea (25 ptn) samen met Tottenham Hotspur op de vijfde stek. Liverpool is koploper met 31 punten.

Eerder op de avond versloeg Burnley in eigen stadion Wolverhampton Wanderers met 2-1. Leander Dendoncker ontbrak bij de bezoekers met een blessure.

Volledig scherm © EPA

Voetbalster Alex Morgan verlaat Tottenham Hotspur en keert terug naar VS

De Amerikaanse voetbalster Alex Morgan gaat al weer weg bij Tottenham Hotspur. De 31-jarige spits keert terug naar de Verenigde Staten.

Morgan, één van de grootste sterren van het Amerikaanse elftal, ondertekende in september een contract voor een jaar bij de Engelse club. De topschutter van ‘Team USA’ beviel in mei van haar eerste kind. Morgan kwam in september samen met haar dochter naar Europa om bij de Spurs te gaan voetballen. In vijf wedstrijden in de Engelse Super League maakte ze twee doelpunten. De Amerikaanse gaat na de jaarwisseling terug naar eigen land.

“Ik ben de club, mijn teamgenoten en de Spurs-fans eeuwig dankbaar, voor de goede zorgen voor mij en mijn familie”, zegt Morgan, die vorig jaar met haar land in de WK-finale won van de Nederlandse voetbalsters (2-0). “Ik heb hier de kans gekregen om terug te keren in de sport waar ik zo van houd. Bedankt aan iedereen die dit hoofdstuk uit mijn voetbalcarrière zo speciaal heeft gemaakt.”

Schorsing van 6 wedstrijden voor Marcus Thuram

Marcus Thuram, aanvaller bij Borussia Mönchengladbach, heeft van de Duitse voetbalbond (DFB) een schorsing van zes wedstrijden gekregen na het spuwincident van afgelopen weekend. De 23-jarige Fransman moet ook een boete van 40.000 euro betalen.

De schorsing geldt zowel in wedstrijden van de Bundesliga als Duitse beker. Thuram moet vijf duels effectief brommen, de zesde partij is voorwaardelijk tot 21 december volgend jaar. In het thuisduel tegen Hoffenheim op de dertiende speeldag in de Bundesliga moest Thuram vorige zaterdag na 77 minuten op aangeven van de videoref met rood naar de kant nadat hij Hoffenheim-verdediger Stefan Posch in het gezicht had gespuwd. De spits verontschuldigde zich enkele uren nadien voor zijn gedrag.

Eerder legde Mönchengladbach zijn aanvaller zelf al een sanctie op na het spuwincident. De Franse international moet een maandloon aan een goed doel schenken.

Volledig scherm © AFP

OH Leuven laat linksachter Brent Laes ervaring opdoen bij Lierse

Oud-Heverlee Leuven laat de 20-jarige linksachter Brent Laes het seizoen volmaken bij Lierse Kempenzonen uit de 1B Pro League. Dat heeft OHL maandag gemeld.

De linksachter, een jeugdproduct van OHL, maakte in augustus 2019 zijn debuut voor het eerste elftal, in de bekerwedstrijd tegen Wetteren. Laes zorgde voor twee assists in die bekermatch. Een paar maanden later debuteerde hij ook in 1B, op het terrein van Virton.

Lierse staat in 1B na vijftien speeldagen pas zevende op acht ploegen, met tien punten. Nummer zes Lommel heeft al een forse voorsprong van elf punten op de Kempenzonen. De Brugse beloften van Club NXT sluiten in de tweede klasse de rij met zeven punten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Finale League Cup schuift twee maanden op

De finale van de Engelse League Cup schuift met twee maanden op de kalender op naar zondag 25 april, in de hoop dat tegen die tijd weer supporters in het Wembley-stadion in Londen welkom zijn. Dat heeft organisator EFL (English Football League) maandag bevestigd. De finale van de League Cup stond aanvankelijk op het programma voor 28 februari.

“We hopen dat zoveel mogelijk supporters de finale kunnen bijwonen. We hebben de wedstrijd daarom verschoven”, luidt het bij de EFL. “We zijn afhankelijk van de overheidsregels die tegen die tijd gelden. Door de finale op te schuiven, hopen we de clubs en hun fans een zo groot mogelijke kans te geven om erbij te zijn.”

Deze week staan de kwartfinales van de League Cup op de planning, na de FA Cup het tweede bekertoernooi in Engeland. De halve finales volgen normaal begin volgende maand. Manchester City won de laatste drie edities van de League Cup.

Revaliderende Van Dijk traint weer met een bal

Bijna twee maanden na de operatie aan zijn rechterknie traint Vigil van Dijk al weer voorzichtig met een bal. De aanvoerder van het Nederlands elftal deelde via sociale media wat beelden van zijn revalidatieproces. Daarop is te zien dat Van Dijk ook weer met de bal bezig is.

De 29-jarige verdediger van de Engelse kampioen Liverpool raakte op 17 oktober geblesseerd tijdens de stadsderby tegen Everton (2-2). Doelman Jordan Pickford van Everton kwam wild invliegen en daardoor liep Van Dijk schade op aan de kruisbanden in zijn rechterknie. Bijna twee weken later onderging de Oranje-international in Londen een operatie, die volgens de medische staf van Liverpool geslaagd was.

“Ik zal er alles aan doen om zo snel mogelijk terug te keren”, zei Van Dijk toen. “Ik bekijk mijn revalidatieproces van dag tot dag. Mijn focus ligt daar volledig op. Ik zal terugkeren.” De Nederlander deelde maandag beelden van zijn revalidatie met daarbij de tekst ‘stap voor stap’. Bondscoach Frank de Boer hoopt dat zijn aanvoerder op tijd hersteld is voor het EK van komende zomer.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Thorgan Hazard hervat groepstraining bij Borussia Dortmund

Thorgan Hazard (27) hervat de groepstraining bij Borussia Dortmund, nadat hij drie competitiematchen miste met een verrekking in het dijbeen. Na de training wordt beslist of de Rode Duivel in aanmerking komt voor het bekerduel van morgen in Braunschweig, zo heeft coach Edin Terzic op een persconferentie bekendgemaakt.

Hazard miste achtereenvolgens de competitiewedstrijden tegen Stuttgart (1-5 nederlaag), Werder Bremen (1-2 zege) en Union Berlijn (2-1 nederlaag).

Na de zware nederlaag tegen Stuttgart mocht Lucien Favre beschikken, hij werd opgevolgd door assistent Edin Terzic. De club van Axel Witsel, Thomas Meunier en Hazard sloot 2020 met 22 punten als vijfde af, op acht punten van leider Bayern München. De Bundesliga gaat nu een korte winterstop in. De veertiende speeldag wordt in het eerste weekend van januari afgewerkt.

Volledig scherm Thorgan Hazard. © EPA

Leverkusen-tweelingbroers Lars en Sven Bender kondigen afscheid aan

De tweelingbroers Lars en Sven Bender zetten komende zomer bij Bayer Leverkusen een punt achter hun carrière, zo maakten ze bekend in een gezamenlijke mededeling op de website van de club. Hun aflopende contract wordt niet verlengd.

De intussen 31-jarige tweelingbroers begonnen hun carrière in het seizoen 2006-2007 bij München 1860. In 2009 scheidden hun wegen toen centrale verdediger Sven Bender de club verliet voor topclub Borussia Dortmund. Niet veel later hield ook rechtsback Lars Bender het voor bekeken in München, om naar Bayer Leverkusen te trekken. Daar zou hij de rest van zijn carrière blijven en in 2015 zelfs aanvoerder worden. In de zomer van 2017 kwam het tot een hereniging, toen ook Sven Bender voor Leverkusen tekende. De voorbije jaren sukkelden ze echter beiden steeds vaker met blessures.

“Het is dan ook geen beslissing tegen de club, maar eentje voor gezondheid en gezin. Het is voor ons steeds moeilijker geworden om pijnvrij te voetballen”, klinkt het bij de broers, die beiden ook Duits international waren. Lars Bender kwam negentien keer uit voor de Mannschaft, broer Sven sloot af met zeven selecties.

“In de Bundesliga zijn er niet al te veel spelers zoals Lars en Sven Bender”, klinkt het bij Rudi Völler, algemeen directeur bij Leverkusen. “Ze staan voor klasse, professionaliteit, betrouwbaarheid en wilskracht.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Club hoopt op Amerikaanse rechtsachter

Met de amper 19-jarige Bryan Reynolds heeft Club Brugge nu al een opvolger voor Clinton Mata op het oog. Het Amerikaanse talent van FC Dallas staat op de radar van een pak Europese (top)clubs en wekte ook de interesse van blauw-zwart. Vraag is of Club straks kan afrekenen met onder andere Juventus en AS Roma, die volgens Italiaanse media net als onze competitieleider concrete gesprekken voeren met de rechtsachter. (TTV/NP)

Volledig scherm Bryan Reynolds (in het rood). © USA TODAY Sports

Vlap scoort knap in onderlinge oefenmatch

Daags na het gelijkspel in Charleroi speelde Anderlecht onderling een oefenduel. Jongeren en spelers die tegen Charleroi niet of amper in actie kwamen, deden op die manier extra ritme op. Onder hen ook Michel Vlap, die op Mambourg niet van de bank kwam. De Nederlander krulde zaterdag een vrijschop knap binnen. De andere goals waren van Bouchouari, Bundu (2x), Dimata en Stroeykens. De partij eindigde op 3-3.

RSCA zal na de korte winterstop wellicht een ministage organiseren. Paars-wit plant te hervatten op 2 januari, een kleine week na de laatste competitiematch tegen Beerschot. Voor aanvang van het seizoen bleef Anderlecht voor z'n stage ook in eigen land. Kompany en co weken toen kort uit naar het nationaal voetbalcentrum in Tubeke. (TLB/PJC)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Voormalig Zwitsers international Dzemaili keert terug naar eigen land

De Zwitserse voormalige international Blerim Dzemaili heeft een contract tot medio 2022 getekend bij zijn voormalige jeugdclub FC Zürich, zo maakte de club bekend.

De intussen 34-jarige middenvelder zat sinds eind oktober zonder club, nadat zijn contract bij de Chinese tweedeklasser FC Shenzhen werd verbroken. Voordien kwam hij onder meer uit voor Bologna, Galatasaray en Napoli.

Dzemaili heeft 69 caps voor Zwitserland op zijn palmares staan. Na het WK 2018 in Rusland nam hij afscheid van de nationale ploeg.

Volledig scherm Blerim Dzemaili. © AFP