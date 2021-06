Football Talk. Chelsea beloont Tuchel en Silva met contractverlenging - Anderlecht breekt contract van Leoni open

Anderlecht breekt contract van Leoni open

Anderlecht heeft jeugdproduct Théo Leoni (21) langer aan zich gebonden. De Italobelg verlengde zijn contract, dat eind deze maand afliep, met een jaar tot 2022. Leoni is een aanvallende middenvelder die al negen jaar bij Anderlecht speelt. Sinds dit seizoen maakt hij deel uit van de A-kern, maar minuten in het eerste elftal kreeg hij nog niet.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Komt Cavanda bij FC Seraing weer aan de oppervlakte?

FC Seraing heeft met Luis Pedro Cavanda (30) een vervanger achter de hand voor de naar KV Mechelen vertrokken rechtsback Iebe Swers. In mei van vorig jaar werd het contract van Cavanda bij Standard — waar hij sinds september 2019 geen deel meer uitmaakte van de A-kern - voortijdig verbroken. De voorbije maanden onderhield Cavanda als vrije speler zijn conditie met de Metallo’s. De kortstondige Rode Duivel (kwalificaties EK 2016) kan op de Pairay zijn vastgelopen carrière deblokkeren. (AR)

Volledig scherm © Photo News

De Bruyne krijgt plaatsje in PFA Ploeg van het Jaar

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

CL-eindwinst levert Thomas Tuchel contractverlenging op bij Chelsea

Na de eindzege in de Champions League heeft de Duitser Thomas Tuchel zijn contract bij Chelsea met twee seizoenen verlengd, tot medio 2024. De 47-jarige Duitser kwam pas in januari van dit jaar op Stamford Bridge terecht, waar hij de opvolger werd van de ontslagen Frank Lampard. Tuchel werd eind december zelf ontslagen bij Paris Saint-Germain. Voor zijn komst naar de Franse hoofdstad was Tuchel coach bij Mainz (2009-2014) en Borussia Dortmund (2015-2017).

Bij Chelsea ondertekende hij een overeenkomst voor anderhalf seizoen, met optie op verlenging. De 0-1-zege van zaterdag in de Champions League-finale tegen het Manchester City van de onfortuinlijke Kevin De Bruyne activeerde die clausule, waardoor Tuchel nu tot medio 2024 vastligt in Londen. Zijn vorige overeenkomst zou na komend seizoen aflopen.

Met een indrukwekkende reeks loodste de Duitser Chelsea alsnog naar de vierde plaats in de Premier League, waardoor CL-deelname reeds voor de eindwinst zeker was. In de finale van de FA Cup werd er nipt verloren van Leicester City, na een magistrale treffer van Youri Tielemans. De dertig wedstrijden van Tuchel bij Chelsea leverden negentien zeges en slechts vijf nederlagen op, maar vooral slechts zestien tegendoelpunten. Ondanks alle aanvallende weelde bij The Blues bleek de sleutel tot succes bij de verdediging te liggen.

“Deze verlenging kon er niet op een beter moment komen”, liet de succescoach weten. “Ik ben dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen bij Chelsea en kijk al met ambitie uit naar de toekomst.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook Thiago Silva verlengt bij Chelsea

Chelsea maakte vandaag niet alleen de contractverlenging van zijn coach bekend, maar ook die van Thiago Silva (36). De Braziliaanse centrale verdediger kwam vorige zomer transfervrij over van Paris-Saint Germain en tekende een contract voor één seizoen. Die verbintenis wordt nu met één jaar verlengd.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Nog geen deal tussen KVM en Olympiakos over Cuypers

Griekse media schrijven dat de deal tussen KV Mechelen en Olympiakos over de transfer van Hugo Cuypers (24) rond is, maar dat is nog niet het geval. Beide clubs zijn nog aan het onderhandelen. Cuypers is er persoonlijk wel zo goed als uit met Malinwa. (ABD)

Volledig scherm © Photo News

Waasland-Beveren jaagt op Oostenrijkse spits

Waasland-Beveren is volop bezig met het samenstellen van de kern van komend seizoen. De Waaslanders hebben voorin hun oog laten vallen op Daniel Maderner(25) van SC Altach. De centrumaanvaller heeft nog een jaar contract, maar er zouden al gesprekken zijn. Maderner scoorde vorig seizoen 5 doelpunten in de Oostenrijkse Bundesliga en was daarmee de tweede beste schutter van zijn team. Altach doet uiteraard nog een belletje rinkelen, het schakelde enkele jaren terug AA Gent uit in de voorrondes van de Europa League. In de spits bij Waasland-Beveren moet hij Michael Frey opvolgen, geen sinecure. (SDG)

Diandy vertrekt bij Charleroi

Na Nicolas Penneteau verlaat nu ook Christophe Diandy Sporting Charleroi. De doelman na zeven, de verdedigende middenvelder na acht jaar. Diandy is 30 en kwam bij de Carolo’s nooit meer in aanmerking voor een basisplaats sinds hij begin november 2019 op KV Mechelen een zware knieblessure opliep. Terwijl de Senegalees revalideerde, werd zijn contract met één jaar verlengd, tot het einde van deze maand. (AR)

Volledig scherm Diandy (midden) op training bij Charleroi. © BELGA

Bayern breekt contract Choupo-Moting open tot 2023

Bayern München heeft het contract van de Kameroense aanvaller Eric Maxim Choupo-Moting opengebroken tot 2023. De 32-jarige spits maakte vorige zomer transfervrij de overstap van PSG naar Bayern om er als doublure voor Robert Lewandowski te fungeren. Zijn oorspronkelijke contract liep eind deze maand af.

“Mijn eerste jaar hier was geweldig. Ik wil op dat elan verdergaan met het team en de Duitse beker en de Champions League winnen”, aldus Choupo-Moting. In de 32 competitiewedstrijden waarin de Kameroener in actie kwam, was hij goed voor negen doelpunten.

“Hij is een hele belangrijke speler voor ons. Hij presteerde sterk het afgelopen seizoen door veel te scoren”, verklaarde bestuurslid Hasan Salihamidzic. “Naast zijn aandeel als aanvaller helpt hij de club ook vooruit als persoon. Hij zal ons de komende twee voetbaljaargangen helpen onze doelen te bereiken.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.