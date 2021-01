Football Talk. Charleroi zonder Teodorczyk op Anderlecht - Boca Juniors wint eerste Diego Maradona Cup

Charleroi zonder Teodorczyk op Anderlecht

Het is dag op dag één maand geleden dat Sporting Charleroi voor het laatst won. Uitgerekend in de heenmatch tegen Anderlecht. 1-0 dankzij een doelpunt in de blessuretijd van Gholizadeh. Voor de return van morgenavond in het Lotto Park kan Karim Belhocine wegens blessures of revalidatie niet rekenen op de diensten van Steeven Willems, Ivan Goranov, Ken Nkuba, Gojko Zajkov en Christophe Diandy. Ook Lukasz Teodorczyk zal niet van de partij zijn. De ex-topschutter van Anderlecht is ziek.

Omdat het oefenveld in Marcinelle in geen al te beste staat verkeert, trainden de Carolo’s vandaag in Tubeke. Daar werd ook de gebruikelijke persbabbel van Karim Belhocine via ‘Zoom’ georganiseerd.

“Heeft Vincent Kompany verklaard dat Charleroi een goed georganiseerde ploeg is, die uitstekend de tegenaanval hanteert? Hij is niet de eerste die dat zegt, dus zal het wel waar zijn. Ik vind echter dat ons spel ook andere eigenschappen bezit.”

“Wat we nodig hebben om een déclic te provoceren na drie opeenvolgende nederlagen? Gewoon een doelpunt meer maken dan de tegenstander. Over de scheidsrechterlijke beslissingen in de voorbije wedstrijden, wens ik mij niet uit te spreken. Wij moeten defensief onze soliditeit en offensief onze efficiëntie terugvinden. Succes is een abstract begrip. Dat cultiveer je, dat dwing je af. We moeten positief blijven en werken. Alleen op die manier kan het succes ons weer toelachen.”

“Sommige posities in de verdediging zijn niet dubbel bezet. En door het uitvallen voor lange tijd van Ken Nkuba (de 18-jarige flankaanvaller onderging vorig week een zware knieoperatie, red.) zou een bijkomende offensieve speler ook welkom zijn. We hebben het geluk dat we, indien we denken nood te hebben aan versterking, geen druk hoeven te zetten op de directie via de media. Daar wordt openlijk over gediscussieerd tussen de technische staf en de directie.” (AR)

FIFA wijst beroep Trippier af en handhaaft gokschorsing

Wereldvoetbalbond FIFA heeft het beroep van Atlético Madrid tegen de schorsing van Kieran Trippier afgewezen en bevestigd dat sancties die hem vorige maand waren opgelegd door de Engelse bond FA van kracht blijven. Het betekent dat de rechtsback van de koploper in Spanje tien weken is geschorst vanwege het overtreden van de regels met betrekking tot gokken.

De FA achtte het bewezen dat de Engelse international de afgelopen jaren vier keer de gokregels heeft overtreden. Zo zou Trippier, bij Atlético Madrid ploegmaat van Rode Duivel Yannick Carrasco, zijn schoonbroer vooraf hebben getipt over zijn transfer van Tottenham Hotspur naar Atlético Madrid, in de zomer van 2019. Het familielid van Trippier zette daar vervolgens geld op in en maakte zo flinke winst.

Behalve de schorsing kreeg Trippier een boete van 77.000 euro. Atlético vond de tien weken schorsing buitenproportioneel en onrechtvaardig en tekende beroep aan bij de FIFA. Die stelde de club in het ongelijk.

Phil Neville stopt meteen als bondscoach van Engelse vrouwenploeg

Phil Neville (43) legt zijn functie als bondscoach van de Engelse nationale vrouwenploeg met onmiddellijke ingang neer. Dat maakte de Engelse voetbalbond maandag bekend. De voormalige international is in beeld om trainer te worden van Inter Miami, de MLS-club van David Beckham.

Neville coachte de Engelse vrouwen sinds januari 2018 en leidde het team naar de halve finales van het WK. Oorspronkelijk was het plan om tot de zomer van 2021 verder te doen. Na de Spelen in Tokio komt de Nederlandse Sarina Wiegman aan het roer bij de Lionesses. Zij traint nu nog Oranje. Door het snellere vertrek van Neville zal een interimcoach worden aangeduid.

Boca wint eerste Diego Maradona Cup

Boca Juniors heeft de allereerste Diego Maradona Cup veroverd. Na strafschoppen versloeg de traditieclub uit Buenos Aires Banfield met 5-3. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1.

Aan de “Copa Diego Maradona”, genoemd naar de eind vorig jaar overleden legende, namen de 24 ploegen uit de Argentijnse hoogste klasse deel. In een eerste fase werden ze onderverdeeld in zes groepen. Door het uitstel van de competitie vanwege de coronacrisis besloot de Argentijnse voetbalbond de draad op te pikken in de vorm van een toernooi, om zo de deelnemers aan de Copa Libertadores en Copa Sudamericana te kunnen aanduiden.

Maradona, die op 25 november overleed, speelde twee keer voor Boca Juniors, in 1981-1982 van 1995 tot het einde van zijn carrière in 1997.

