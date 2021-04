Football Talk. Charleroi wint oefenduel van RWDM - Trainer Ten Hag blijft Ajax voorlopig trouw

Charleroi wint van RWDM; Dessoleil met rust na 38 matchen zonder een minuut te missen

De Carolo’s vullen tot 24 mei hun dagen met trainingen en oefenwedstrijden. Steeds onder leiding van Karim Belhocine. Begin deze week verloren ze met 2-0 op Cercle Brugge, deze middag wonnen ze met 3-2 van RWDM. De jonge Descotte maakte op strafschop de winningoal na een overtreding op Bruno.

Net als Teodorczyk, Vranjes en Bokata was aanvoerder Dessoleil niet van de partij.. Hij heeft rust verdiend, nadat hij geen minuut miste van de 34 wedstrijden in de reguliere competitie, de twee Europese matchen tegen Partizan Belgrado en Lech Poznan en de zestiende en achtste finales van de Beker van België tegen Westerlo en AA Gent. Verlengingen tegen Partizan inbegrepen, speelde hij in totaal 3.450 minuten. De centrale verdediger scoorde drie keer, gaf één assist en kreeg slechts drie keer geel. Dessoleil is favoriet om zichzelf op te volgen als Zèbre D’Or 2021. (AR)

Charleroi: Descamps (46’ Penneteau); Van Cleemput, Kipré (25’ Morioka), Zajkov, Goranov; Gillet (62’ Bahadir), Ilaimaharitra (46’ Hendrickx); Fall (46’ Berahino), Gholizadeh (46’ Descotte); Benchaib (46’ Bruno), Nicholson (46’ Rezaei).

RWDM: Alavoine; Libert (73’ Meddour), Ruyssen, Le Joncour, Van Den Bogaert; Ribeiro Costa, Dante (60’ Rommens), Terki (60’ Electeur), Nangis (60’ Mpati); Lavie (83’ Degryse), Ephestion.

Doelpunten: 14’ Nicholson (1-0), 21’ Terki (1-1), 25’ Gholizadeh (1-2, owngoal), 32’ Le Joncour (2-2, owngoal), 55[ Descotte (3-2).

Volledig scherm Descotte (rechts) maakte de winnende treffer. © BELGA

Ten Hag langer bij Ajax

Erik ten Hag verbindt zijn toekomst voorlopig aan Ajax. Hij heeft zijn contract opengebroken en met een jaar verlengd tot de zomer van 2023.

“We willen werken aan een succesvol en attractief Ajax”, laat Ten Hag via de officiële kanalen weten. “Ik weet wat ik hier heb en ik weet met welke mensen ik hier werk. Daarnaast weet ik hoe we de volgende stap weer kunnen zetten. Ik ben hier gelukkig. Ergens komen is één, ergens blijven is twee. In het buitenland staat Ajax op de kaart. We krijgen daarvoor de erkenning, maar we willen nog meer.”

De 51-jarige Ten Hag is sinds eind december 2017 de hoofdtrainer van Ajax. Na een lastig eerste half jaar won hij in zijn eerste seizoen de landstitel en KNVB-beker met de Amsterdamse club. Ajax bereikte onder zijn leiding bovendien de halve finales van de Champions League, met dank aan spectaculaire uitzeges bij Real Madrid (1-4) en Juventus (1-2).

Ten Hag werd de afgelopen weken in verband gebracht met enkele buitenlandse clubs. De trainer liet ook herhaaldelijk weten dat hij gelukkig is bij Ajax en veel perspectief ziet voor het komende seizoen. Ten Hag hoopt zijn selectie grotendeels intact te houden en op enkele posities te versterken.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars bevestigt dat Ten Hag serieus in de belangstelling stond van meerdere clubs. “Maar ik denk dat het voor Erik heel belangrijk is dat hij mogelijkheden ziet met ons elftal. En dat er nog rek in zit. Hij heeft zeer goed met ons gepresteerd, ook in dat bijzondere jaar met succes in de Champions League. Maar ook dit jaar weer, met zeer waarschijnlijk de landstitel en KNVB-beker. Ik denk dat Erik ook nog steeds beter wordt als coach.”

Barcelona geeft doorgebroken jeugdproduct Mingueza contractverlenging

FC Barcelona heeft de optie in het contract van Oscar Mingueza gelicht. De 21-jarige centrale verdediger ligt daardoor vast in Camp Nou tot 2023.

Mingueza is een jeugdproduct van Barcelona. Hij debuteerde in november in de eerste ploeg tijdens de Champions Leaguewedstrijd tegen Dinamo Kiev. Intussen is de jonge Spanjaard een vaste waarde in het elftal van Ronald Koeman. Hij speelde al 36 wedstrijden in het Catalaanse shirt en maakte daarin twee goals.

Barcelona heeft in het contract een opstapclausule van 100 miljoen euro opgenomen.

Chinese voetbalwereld rouwt om WK-ganger Zhang Enhua

De voormalige Chinese international Zhang Enhua is donderdag, amper een dag na zijn 48e verjaardag, overleden ten gevolge van hartproblemen. Volgens Chinese media had de oud-verdediger woensdag verjaardag gevierd in het gezelschap van vrienden en werd een hartprobleem hem een dag later fataal.

Zhang Enhua speelde het grootste deel van zijn carrière voor Dalian, de club uit de stad in het noordoosten van China waar hij werd geboren en waarmee hij zeven keer kampioen werd. In 2002 maakte hij deel uit van de Chinese selectie voor het WK in Japan en Zuid-Korea, de enige WK-eindronde waaraan China tot dusver deelnam.

Volledig scherm Zhang Enhua © AFP