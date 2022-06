Football Talk. Charleroi vraagt bouwvergunning aan voor fonkelnieuwe 'ZebrArena': "Belangrijk moment”- Ronaldo wil terug prijzen pakken onder Ten Hag

Charleroi vraagt bouwvergunning aan voor fonkelnieuwe ‘ZebrArena’: “Belangrijk moment”

Sporting Charleroi heeft vrijdag een bouwvergunning aangevraagd voor een nieuw voetbalstadion in Marchienne-au-Pont. Dat hebben de Zebra’s gemeld. De werken aan de fonkelnieuwe ‘ZebrArena’ zouden begin 2023 moeten starten.

Mehdi Bayat, gedelegeerd bestuurder van de club, ondertekende vrijdag de (ongeveer 900 pagina’s tellende) bouwaanvraag voor het nieuwe stadion van de Zebra’s, dat in Marchienne-au-Pont moet komen. “Ik denk dat dit een belangrijk moment is”, zegt de 43-jarige Mehdi Bayat, in een recent verleden ook voorzitter van de Belgische voetbalbond (KBVB). “Vandaag ondertekenen we alle nodige documenten voor de invoering van de bouwvergunning voor de multifunctionele - ik leg de nadruk op deze term - arena van de club. De ‘ZebrArena’ zal, zo hoop ik, de nieuwe spektakeltempel voor de hele regio worden. Ik ben trots en ontroerd, want het is het resultaat van veel werk.”

Het verleden heeft al aangetoond dat het in België knap lastig kan blijken om een nieuw stadion te bouwen. Daarom wil Bayat niets aan het toeval overlaten. “We moeten alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de regels worden gevolgd, om problemen met de aanvraag van de vergunning te voorkomen. Het is dit lange en grondige werk van bijna 28 maanden dat het ongeduld en zelfs de nervositeit heeft doen toenemen. Vandaag voelt dan ook als een bevrijding.”

Charleroi hoopt de bouwvergunning voor de ‘ZebrArena’ eind dit jaar binnen te halen. De bedoeling is om begin 2023 met de werken te starten.

Ronaldo kijkt uit naar volgend seizoen onder Ten Hag: “Samen terug prijzen pakken”

Voetbalvedette Cristiano Ronaldo heeft zich in een interview op de clubwebsite van Manchester United uitgesproken over het komende seizoen. De 37-jarige Portugees keerde vorige zomer terug naar zijn oude liefde, maar kende met The Red Devils een waar horrorseizoen in de Premier League.

Ronaldo scoorde achttien doelpunten, maar kon de club niet behoeden voor een zesde plaats en het laagste puntenaantal sinds het post-Ferguson-tijdperk. Ondanks dat Man United volgend jaar niet aantreedt in de Champions League, nochtans de rode draad door de carrière van Ronaldo, wil de Portugees aanblijven in Manchester en kijkt hij uit naar het nieuwe seizoen onder versbakken trainer Erik Ten Hag.

“Ik ben nog steeds gelukkig hier te zijn. Ik voel nog steeds dat de fans achter mij en het team staan. Het was een moeilijk jaar, maar ze hebben ons nooit de rug gekeerd. Ze waren echt geweldig”, sprak Ronaldo.

“De komst van de nieuwe trainer is niet enkel goed nieuws voor de spelers, maar ook voor de fans, want er zullen terug goede tijden aanbreken. Het is belangrijk voor hen dat we terug successen naar Manchester brengen. Het heeft misschien nog wat tijd nodig, maar ik ben ervan overtuigd dat de club snel terug zal staan waar ze thuishoort”, klonk het nog.

Volgens de Portugese spits is Ten Hag een geknipte trainer om United in die terugweg naar de top te begeleiden. “Hij heeft fantastische dingen bereikt met Ajax en heeft veel ervaring. De club moet hem tijd geven en doen wat hij vraagt. We moeten er allemaal samen in geloven dat we met hem terug prijzen kunnen winnen volgend jaar, want dat is het allerbelangrijkste in voetbal”, sprak Ronaldo met kenmerkende ambitie.

Het liefst wil de spits dus opnieuw trofeeën winnen met de club, maar ook persoonlijk wil hij nog beter doen. “Ik wil nog meer doelpunten maken voor deze club. Dat is een grote motivatie. Ik volg de records niet, maar de records volgen mij wel”, sloot hij af met een kwinkslag.

Ronaldo werkt momenteel met Portugal een vierluik af in de groepsfase van de Nations League. Donderdag speelde het in de openingswedstrijd 1-1 gelijk tegen buurland Spanje. In de komende twee weken staan nog wedstrijden tegen Zwitserland (5 juni), Tsjechië (9 juni) en opnieuw Zwitserland (12 juni) op het programma.

Volledig scherm Invaller Cristiano Ronaldo en Portugal speelden donderdagavond 1-1 gelijk tegen Spanje in de Nations League © Photo News

Engeland mist Phil Foden wegens coronabesmetting

Engeland zal in zijn eerste twee wedstrijden in groep A3 van de Nations League niet op Phil Foden kunnen rekenen. De 22-jarige middenvelder van Manchester City testte positief op het coronavirus en heeft vrijdag het trainingskamp verlaten.

Zaterdag speelt Engeland op verplaatsing in Hongarije, volgende week dinsdag in Duitsland. Bondscoach Gareth Southgate hoopt Foden wel te recupereren voor de thuismatchen tegen Italië (11 juni) en Hongarije (14 juni). “Ik hoop dat hij weer bij ons kan aansluiten als we terug zijn van Duitsland, maar je weet het nooit met corona. Iedereen reageert er anders op. Het is een situatie waar ieder team in de wereld mee heeft moeten leren leven.”

Met 14 goals en 11 assists had Foden naast Kevin De Bruyne (19 goals, 14 assists) en Gabriel Jesus (13 goals, 11 assists) een groot aandeel in de titel van Manchester City.

Volledig scherm Phil Foden zal de eerste twee interlands met Engeland in de Nations League moeten missen door een coronabesmetting © Action Images via Reuters

Valencia zet coach José Bordalas op straat

Valencia CF heeft de samenwerking met coach José Bordalas beëindigd, zo bevestigt de Spaanse voetbalclub vrijdag. De 58-jarige Bordalas trainde het team sinds mei 2021.

Onder zijn hoede haalde Valencia de finale van de Copa del Rey, waarin Real Betis na strafschoppen te sterk was. In La Liga eindigde Valencia als negende, buiten de Europese tickets.

Gennaro Gattuso zou Bordalas opvolgen. De Italiaan zit zonder club sinds zijn vertrek bij Napoli eind vorig seizoen.

Volledig scherm José Bordalas © EPA

Alexandre Lacazette neemt afscheid van Arsenal

Alexandre Lacazette neemt na vijf seizoenen afscheid van Arsenal. De 31-jarige Franse spits is er einde contract en zoekt “een nieuwe uitdaging en nieuw avontuur”. De Londense club kondigde het vertrek van de 16-voudige international vrijdag aan via zijn website.

“Ik heb vijf geweldige jaren gehad bij Arsenal, maar nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging en een nieuw avontuur. Ik zal mijn periode bij deze club niet snel vergeten, want van kleins af aan droomde ik ervan hier te spelen”, sprak de spits in een interview op de clubwebsite. “Ik wil alle supporters bedanken voor de warme ontvangst in mijn eerste jaar. Toen ik hier aankwam, was ik nog maar een jongen die plots tussen grote spelers stond. Dankzij jullie steun voelde ik me meteen thuis.”

“In het stadion hangt een bord waarop alle winnaars (Speler van het Jaar-trofee) staan opgelijst. Op mijn allereerste dag bij de club zei ik tegen mijn vader dat ik op een dag bovenaan de lijst zou prijken. Ik ben zo gelukkig dat het gelukt is”, sprak Lacazette, die in 2019 werd uitgeroepen tot Arsenal-Speler van het Jaar.

Ook coach Mikel Arteta houdt positieve gevoelens over aan de passage van de Franse spits. “Lacazette was een geweldige speler voor Arsenal. Een echte leider op en naast het veld en een toonbeeld voor de jongere spelers” zei hij. “Zijn inzet voor de club was ronduit fantastisch. We wensen hem het allerbeste.”

Lacazette werd in juli 2017 door voormalig Arsenal-coach Arsène Wenger weggeplukt bij Olympique Lyon voor een bedrag van 53 miljoen euro. De Fransman, dit jaar ploeggenoot van Rode Duivel Sambi Lokonga, speelde in totaal 206 wedstrijden voor The Gunners en stond daarin 71 keer aan het kanon. Hij won met de FA Cup (2020) en de Engelse Supercup (2018) in totaal twee prijzen bij de Noord-Londense voetbalclub.

Lacazette wordt gelinkt aan een terugkeer naar Olympique Lyon.

Real Madrid verdedigt “hulpeloze fans” na chaos in Champions League-finale

Real Madrid heeft de UEFA en andere verantwoordelijke autoriteiten om duidelijkheid gevraagd nadat op beeld duidelijk te zien is dat fans van Real gewelddadig worden aangevallen en beroofd in en vlak buiten het Stade de France. Sommige supporters moesten zelfs met verschillende verwondingen de nacht doorbrengen in het ziekenhuis. “Het was een beeld dat ver verwijderd is van de normen en waarden waar het voetbal voor hoort te staan. Onze supporters verdienen antwoorden.”

“We willen weten wat de redenen zijn geweest om voor deze speellocatie te kiezen en op welke criteria de locatie is getoetst, gezien de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Ook willen we antwoorden en verklaringen die duidelijk maken wie verantwoordelijk was voor het aan hun lot overlaten van supporters, die hulpeloos waren en zich voorbeeldig gedroegen”, verklaarde Real Madrid na de incidenten rond de Champions League-finale.

Volledig scherm Verschillende fans van Real Madrid werden in en rond het Stade de France met geweld aangevallen en beroofd © AFP

Haaland loodst Noorwegen voorbij Servië

Erling Haaland heeft de nationale voetbalploeg van Noorwegen in de Nations League B voorbij Servië geloodst. De nieuwe sterspeler van Manchester City maakte voor rust de enige treffer in Belgrado: 0-1. Feyenoorder Marcus Pedersen was de aangever. Een kwartier voor tijd loste Kristian Thorstvedt hem af. Zweden won in Ljubljana met 2-0 van Slovenië. Emil Forsberg, vanaf de strafschopstip, en Dejan Kulusevski, vlak voor tijd, scoorden.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © REUTERS

Eupen legt twee youngsters vast

Guineeër Mamadou Keita (16) heeft bij Eupen een (jeugd)contract getekend tot 2025. Hij is de vier jaar jongere broer van Amadou Keita, die deel uitmaakt van de A-kern, maar vorig seizoen slechts één keer aan de bak kwam. Dat was midden januari in de thuismatch tegen Cercle Brugge. Centrumspits Lorenzo Offerman (20) werd voor zijn uitstekende prestaties met de beloften beloond met een contractverlenging tot 2023. (AR)

Volledig scherm Offermann verlengt contract bij beloften KAS Eupen © Twitter

UEFA bevestigt Finalissima voor vrouwen- en jeugdvoetbal

Na de Finalissima van woensdagavond in het Wembleystadion tussen Europees kampioen Italië en Zuid-Europees kampioen Argentinië (0-3) zullen voortaan ook in het vrouwen- en jeugdvoetbal gelijkaardige intercontinentale duels plaatsvinden. Bij de vrouwen zullen de winnaar van het EK 2022 en de Zuid-Amerikaanse kampioen van 2022 het op een nog te bepalen datum in Europa tegen elkaar opnemen. Dat heeft de Europese Voetbalconfederatie UEFA donderdag bevestigd.

Ook de winnaar van de UEFA Youth League, Benfica, speelt in augustus in het Uruguayaanse Montevideo tegen de winnaar van de Copa Libertadores U20, Penarol. In september wordt in het Argentijnse Buenos Aires een futsaltoernooi voorzien met Europees kampioen Portugal, Spanje, Zuid-Amerikaans kampioen Argentinië en Paraguay.

Na een pauze van 29 jaar speelden Argentinië en Italië woensdag voor het eerst opnieuw een Finalissima, een duel tussen de Zuid-Amerikaanse en Europese kampioen. De vriendschappelijke interland tussen de kampioenen van beide continenten werd gespeeld om de start van de samenwerking tussen de UEFA en de CONMEBOL, respectievelijk het Europese en Zuid-Amerikaanse voetbalorgaan, te vieren. Beide confederaties ondertekenden eind vorig jaar een protocol om hun samenwerking tot 30 juni 2028 te bekrachtigen. De Finalissima was het eerste gemeenschappelijke evenement van beide organen. Vanaf 2022 zullen ze ook een kantoor delen in Londen. Verder lieten de confederaties weten dat ze nog meer scheidsrechters zullen uitwisselen. Ook worden stappen gezet wat betreft de wederzijdse erkenning van trainersdiploma’s.

Het was de derde editie ooit van de Finalissima, die voordien onder de naam Artemio Franchi Cup door het leven ging. In 1985 haalde Frankrijk het in Parijs van Uruguay, in 1993 won Argentinië van Denemarken.

Volledig scherm Argentinië won gisterenavond op Wembley de Finalissima tegen Italië © AP

Brazilië en Japan halen uit in oefenduel

Brazilië heeft donderdag op overtuigende wijze een vriendschappelijke wedstrijd in en tegen Zuid-Korea gewonnen. Ook Japan was aan het feest, thuis tegen Paraguay.

Brazilië kwam in Seoel na 7 minuten op voorsprong langs Richarlinson. Na een half uur maakte Hwang Ui-Jo gelijk maar de vijfvoudige wereldkampioen mocht toch met een voorsprong gaan rusten na een penaltygoal van Neymar (42'). De spits van PSG mocht iets voor het uur nog een tweede keer aanleggen vanop de stip. In de slotfase dikten invallers Coutinho (80') en Gabriel Jesus (90.+3') de score verder aan tot 1-5.

Japan versloeg Paraguay in Sapporo met 4-1. Takuma Asano (36') en Daichi Kamada (ex-STVV) zorgden voor de 2-0 ruststand. Derlis Gonzalez (59') tekende voor de aansluitingstreffer maar dankzij goals van Union-speler Kaoru Mitoma (60') en Ao Tanaka (85') werd het nog een ruime zege voor Japan.

Maandag (6 juni) spelen WK-gangers Brazilië en Japan tegen elkaar in Tokio.

Volledig scherm Neymar scoorde twee keer voor Brazilië, Mitoma scoorde op het uur voor Japan © ANP/EPA/AFP

Verratti, Jorginho en Insigne verlaten Italiaanse selectie

Italië zal het in de komende vier wedstrijden van de Nations League zonder een rist sterkhouders moeten doen. Daags na de 3-0 nederlaag tegen Argentinië op Wembley in de Finalissima, het duel tussen de Zuid-Amerikaanse en Europese kampioen, hebben onder meer Marco Verratti, Jorginho en Lorenzo Insigne de groep verlaten.

Italië bereidt zich in Firenze voor op de wedstrijden tegen Duitsland (zaterdag in Bologna), Hongarije (7 juni), Engeland (11 juni) en opnieuw Duitsland (14 juni). Bondscoach Roberto Mancini zag na woensdagavond al Giorgio Chiellini (definitief) afhaken en donderdag bevestigde de Italiaanse bond ook het forfait van Marco Verratti, Jorginho, Lorenzo Insigne, Emerson Palmieri en Federico Bernardeschi.

Mancini heeft wel nog een groep van 38 spelers ter beschikking. Hij riep een ruime selectie, met veel youngsters, op in een poging een frisse wind te laten waaien door de kern na de gemiste kwalificatie voor het WK in Qatar.

Volledig scherm Mancini ziet Verratti, Jorginho en Insigne de Italiaanse selectie verlaten, maar heeft nog een kern van 38 spelers © AP

Schotse scheidsrechter Craig Napier komt uit de kast

De Schotse scheidsrechter Craig Napier heeft in een video verspreid door de Schotse voetbalbond bekendgemaakt homoseksueel te zijn. De 32-jarige spelleider hoopt met zijn getuigenis “het klimaat” binnen het Schotse voetbal te veranderen.

Napier, die afgelopen seizoen tien wedstrijden leidde in de Schotse hoogste klasse, is de eerste man die uit de kast komt in het Schotse voetbal sinds Justin Fashanu, die in de jaren ‘90 onder meer voor Hearts speelde. “We moeten het klimaat veranderen zodat mensen echt voelen dat ze zichzelf kunnen zijn en gelukkig en comfortabel kunnen leven. Dat moeten we laten doorsijpelen in het voetbal”, zegt hij in een video op Twitter.

Naast Napier maakte ook collega-scheidsrechter Lloyd Wilson bekend homo te zijn. Hij is aan de slag in de lagere reeksen van het Schotse voetbal en getuigt in een video op een YouTube-kanaal over mentale gezondheid dat hij “een verschrikkelijke weg” heeft afgelegd. “Gedurende zeventien jaar heb ik in een leugen geleefd. Ik leefde zoals ik dacht dat mensen mij wilden zien leven. En voetbal speelde daar een bepalende rol bij.”

Scheidsrechters of spelers die openlijk voor hun homoseksualiteit uitkomen, blijven een uitzondering in het voetbal. Zo was Jake Daniels, spits bij Blackpool, vorige maand de eerste speler in het Britse voetbal die zich uitte als homo sinds Fashanu. De 17-jarige zei inspiratie te hebben gehaald bij andere sporters als Adelaide-verdediger Josh Cavallo en olympisch kampioen schoonspringen Tom Daley.

Jorge Jesus coacht Turkse vicekampioen Fenerbahçe

De Portugees Jorge Jesus gaat aan de slag als trainer van Fenerbahçe. De Turkse topclub bevestigde zijn komst donderdag.

De 67-jarige Jesus zat zonder ploeg sinds zijn vertrek in december bij het Benfica van Jan Vertonghen. Daar was hij sinds augustus 2020 aan de slag. In een eerste periode (tussen 2009 en 2015) leidde hij Benfica drie keer naar de titel. Jesus vervangt bij Fenerbahçe Ismail Kartal.

Fenerbahçe beëindigde het seizoen in de Süper Lig als tweede achter kampioen Trabzonspor. Het team uit Istanboel wacht al sinds 2014 op een nieuwe landstitel.

Volledig scherm De Portugees Jorge Jesus coachte tot december het Benfica van Rode Duivel Jan Vertonghen © EPA

Amerikaanse eigenaars van Standard noemen aanduiden hoofdtrainer “absolute prioriteit”

De nieuwe coach van Standard laat op zich wachten. Sinds het ontslag van Luka Elsner op 20 april zitten de Rouches zonder trainer. In een boodschap donderdag aan de supporters noemen de Amerikaanse eigenaars van de Luikse voetbalclub het aanstellen van een nieuwe hoofdtrainer “de absolute prioriteit”.

Josh Wander, managing partner van 777 Partners, doet de uitspraak aan het eind van een lang communiqué op de website van Standard. “Er zullen de komende dagen, weken en maanden nog meer aankondigingen volgen, waarbij onze absolute prioriteit de benoeming van een hoofdcoach voor het eerste elftal is. We kijken ernaar uit om dit binnenkort met jullie te delen.”

Wander legt uit dat 777 Partners de afgelopen weken onder meer heeft gebruikt om de huidige werking van de club door te lichten. “Onze doelstelling is om Standard de Liège naar een hoger niveau te tillen, zowel op als naast het veld. Dit houdt in dat we een structuur willen opzetten waarmee we een solide basis kunnen leggen voor blijvend succes. We beseffen dat het geduld zal vergen om deze doelen te bereiken. We weten dat het tijd zal kosten om samen aan dit succes te bouwen, maar de Raad van Bestuur en mezelf zijn met volle overtuiging in dit langetermijnproject gestapt”, benadrukt hij.

Vorige maand werd de 45-jarige Ier Fergal Harkin aangesteld als de nieuwe sportief directeur van Standard. Hij komt over van Manchester City, waar hij zich met de ontwikkeling van jeugdspelers bezighield.

Standard beëindigde het afgelopen seizoen op een erg teleurstellende veertiende plaats en greep zo naast de play-offs. Luka Elsner verving begin oktober de ontslagen Mbaye Leye. De Sloveen moest op zijn beurt in april opstappen en werd ad interim vervangen door zijn assistent William Still.

Volledig scherm Will Still verving in april Luka Elsner als T1 © Photo News

Juan Mata verlaat Manchester United

Manchester United heeft via Twitter aangekondigd dat Juan Mata volgend seizoen niet meer op Old Trafford voetbalt. De 34-jarige Spaanse middenvelder kwam in januari 2014 aan bij United en speelde 285 matchen voor de Mancunians. Daarin scoorde Mata 51 doelpunten en won hij vier trofeeën. Manchester United bedankt de Spanjaard met deze woorden: “Bedankt voor alles. We zullen je missen.”

Sandro Schwarz wordt coach van Boyata bij Hertha BSC

Hertha BSC heeft Sandro Schwarz donderdag aangesteld als nieuwe trainer. De Duitser ondertekende bij de club van Rode Duivel Dedryck Boyata een contract tot 2024.

De 43-jarige Schwarz neemt de plaats in van interim-coach Felix Magath. Die hield de club na winst in de barrageduels tegen Hamburg in de Bundesliga en kondigde daarna zijn afscheid aan.

Schwarz komt over van Dinamo Moskou, waar hij sinds oktober 2020 aan de slag was. De voormalige middenvelder coachte daarvoor ruim twee jaar Mainz, de club waarvoor hij een groot deel van zijn carrière voetbalde.

Hertha beëindigde de Duitse competitie als zestiende en moest play-offs om het behoud spelen tegen tweedeklasser Hamburg. Na 0-1-verlies in de heenwedstrijd won Hertha de terugmatch met 0-2 na onder meer een goal van Boyata.

Volledig scherm Sandro Schwarz wordt de nieuwe coach van Dedryck Boyata © AFP

Koen Persoons (38) hangt schoenen aan de haak

Koen Persoons zet op 38-jarige leeftijd een punt achter zijn voetbalcarrière. Dat maakte hij woensdagavond bekend met een ludiek filmpje op Instagram.

“It’s a wrap! Ik hang de schoenen aan de haak. Na een carrière waarin ik mijn eigen weg gekozen en gevolgd heb, is het tijd voor een nieuw hoofdstuk”, zegt de middenvelder, die alle clubs bedankt waarvoor hij heeft gevoetbald. Persoons droeg het shirt van onder meer Eendracht Aalst, Dender, KV Mechelen, Lokeren, OHL, Knokke en Ninove.

“De voetbalwereld is groot(s) maar evenzeer klein, dus ik hoop jullie allemaal nog tegen het lijf te lopen!”, besluit Persoons, die met Lokeren twee keer de Beker won (in 2012 en 2014).

Manchester City-verdediger Mendy nogmaals beschuldigd van verkrachting

Manchester City-verdediger Benjamin Mendy is door een andere vrouw van een nieuwe verkrachting beschuldigd. Dat hebben juridische bronnen gemeld aan het Franse persbureau AFP. De Fransman pleitte negen dagen geleden nog onschuldig voor de aanklachten van verkrachting van en seksuele agressie tegen zes vrouwen.

De 27-jarige Mendy, wereldkampioen met de Fransen in 2018, ontkende op 23 mei in de rechtbank van Chester alle beschuldigingen, waaronder (toen) zeven van verkrachting. Hij wordt ook verdacht van aanranding en poging tot verkrachting. Zijn proces start op 25 juli. De voetballer zat al vier maanden in voorlopige hechtenis. Begin dit jaar werd hij onder voorwaarden vrijgelaten, in afwachting van zijn proces.

Manchester City schorste Mendy in augustus. De linksachter speelt sinds 2017 voor de Citizens, die zo’n zestig miljoen euro voor hem neertelden bij Monaco. Sinds zijn komst speelde Mendy bij het team van Rode Duivel Kevin De Bruyne 75 officiële duels, waarin hij twee keer scoorde. Zijn carrière in Engeland werd doorkruist door enkele zware blessures, zoals een scheur in de kruisbanden van zijn linkerknie in 2017. Een jaar later behoorde hij wel tot de Franse selectie die in Rusland de wereldtitel veroverde.

Volledig scherm Benjamin Mendy wordt opnieuw aangeklaagd voor verkrachting © ANP / EPA

Coach Pardew verlaat CSKA Sofia na racistische uitlatingen tegen spelers

Alan Pardew heeft zijn job als trainer bij CSKA Sofia stopgezet. Pardew, die in april trainer werd van de Bulgaarse club, nam ontslag nadat de supporters de spelers op het veld racistisch uitjouwden voor een thuiswedstrijd tegen Botev Plovdiv. Ook zijn assistent-coach Alex Dyer verlaat samen met de Engelse coach de club.

“Wat er na de wedstrijd tegen Botev Plovdiv gebeurde, is onaanvaardbaar voor mij, mijn assistent Alex Dyer en de spelers”, zei Pardew. “Deze kleine groep van racistische fans die de wedstrijd probeerden te boycotten, zijn niet de supporters waarvoor ik het team wil coachen”, verklaarde de Engelse coach zijn keuze.

“Het was een privilege en een eer om voor deze club te werken. Jammer genoeg komt er nu een einde aan mijn periode bij de club”, sloot Pardew af.

Alan Pardew kwam in 2020 bij de club als technisch directeur en verlaat samen met zijn assistent-coach Alex Dyer de voetbalclub uit Sofia.

Volledig scherm Alan Pardew verlaat CSKA Sofia na racistische uitlatingen van de eigen supporters © Photo News

Spanje zonder geblesseerde Thiago in Nations League

Liverpool-middenvelder Thiago Alcantara heeft zich vanwege een spierblessure aan zijn rechterbeen teruggetrokken uit de Spaanse selectie voor de komende Nations League-duels. Dat maakte de Spaanse voetbalbond woensdag bekend.

Spanje werkt in groep 2 van de A-divisie de komende twee weken een vierluik af in de groepsfase van de Nations League. La Roja komt uit tegen Portugal, Tsjechië (2x) en Zwitserland, maar zal het moeten stellen zonder zijn sterkhouder op het middenveld. Bondscoach Luis Enrique roept voorlopig geen vervanger op.

Thiago stond afgelopen zaterdag bij Liverpool in de basis in de finale van de Champions League, waar Real Madrid - en vooral Thibaut Courtois - met 0-1 te sterk bleek. De 31-jarige Spanjaard keerde pas een dag voor de finale terug in de selectie, na een blessure te hebben opgelopen in de laatste competitiewedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers. Nu blijkt dat de middenvelder toch niet helemaal hersteld is.

Spanje werd vorig jaar tweede in de Nations League. In de Final Four versloeg het Italië in de halve finales met 2-1. In de finale moesten de Spanjaarden het met 2-1 afleggen tegen Frankrijk.

Volledig scherm © Photo News

Twee wedstrijden achter gesloten deuren met uitstel voor zowel Seraing als RWDM

Het Disciplinair Comité van het Profvoetbal heeft woensdag zowel Seraing als RWDM veroordeeld tot een boete van 5.000 euro en twee thuiswedstrijden achter gesloten deuren met uitstel voor wangedrag van hun supporters. Tijdens de terugwedstrijd van de promotiefinale bestormden eerst de thuisfans van Seraing het veld, na uitdaging kwamen Brusselse fans ook op het veld. Daar kwam het zes minuten lang tot gevechten tussen de supporters.

Op 30 april verzekerde Seraing zich na een zwaar bevochten 0-0 tegen RWDM van het behoud, dankzij hun 0-1 uitoverwinning een week eerder. Na affluiten betraden de supporters van de Luikse club het veld om te vieren met hun ploeg. Een deel van de fans trok naar het uitvak om de aanhangers van de tegenstanders uit te dagen waarop die ook het veld betraden.

De stewards, die volgens het verslag van de Match Delegate nochtans goed voorbereid waren, konden niets inbrengen tegen de bestorming. Pas nadat de politie ingreep, zo’n zes minuten nadat beide supportersgroepen op het veld waren gekomen, kon de relatieve rust weerkeren in het stadion.

Seraing-fans klopten eerder tijdens de wedstrijd op de dug-out van de uitploeg met veel lawaai en een gebroken plexiglas tot gevolg. Voor, tijdens en na de wedstrijd staken ze ook pyrotechnisch materiaal af en gooiden onder andere muntstukken en aanstekers op het veld.

Het Disciplinair Comité veroordeelde op woensdag ook Antwerp en Charleroi tot boetes. Antwerp moet 2.500 euro betalen voor twee gegooide bekers en enkele flessen drank, waaronder een fles Corona die op het veld belandde, tijdens hun laatste thuiswedstrijd in de Champions’ play-off. Charleroi-supporters staken op dezelfde speeldag thuis minstens 16 stuks pyrotechnisch materiaal af, hun club moet 5.000 euro betalen.

Volledig scherm © Photo News

Hongarije speelt tegen Engeland in halfvol stadion ondanks supportersban

In groep 3 van de A-divisie in de Nations League staat Hongarije zaterdag in de Puskas Arena in Boedapest tegenover Engeland. In de tribunes zullen tijdens de wedstrijd tegen de Three Lions naar schatting zo’n 30.000 Hongaarse supporters aanwezig zijn, goed voor een halfvol stadion. Dat is opvallend omdat het duel eigenlijk achter gesloten deuren had moeten plaatsvinden.

De UEFA legde de Hongaarse voetbalbond vorig jaar immers een supportersverbod op vanwege racistische uitlatingen van de Hongaarse fans in het gelijkspel tegen Frankrijk (1-1) op het Europees Kampioenschap. In de tribunes waren destijds apengeluiden van Hongaarse fans te horen, aan het adres van onder meer Kylian Mbappé. Tijdens de wedstrijden tegen Portugal en Duitsland waren homofobe gezangen te horen. De UEFA vorderde twee wedstrijden achter gesloten deuren en een boete van 100.000 euro.

Door een achterpoortje in het UEFA-reglement zullen er zaterdag toch supporters aanwezig zijn bij de Nations League-wedstrijd tussen Hongarije en Engeland. De Hongaarse bond maakt namelijk gebruik van artikel 73 uit het reglement, waarin staat dat kinderen onder de veertien jaar altijd mogen worden uitgenodigd om gratis wedstrijden bij te wonen. Voor elke tien kinderen moet echter wel een volwassen begeleider aanwezig zijn. De Hongaarse voetbalbond ontving naar verluidt al meer dan 30.000 aanvragen voor de wedstrijd.

Hongarije kreeg ook van de wereldvoetbalbond FIFA een straf opgelegd, vanwege racistische uitlatingen van de fans in de verloren WK-kwalificatiewedstrijd tegen Engeland in september vorig jaar (0-4). De FIFA legde een supportersverbod op van twee wedstrijden.

Volledig scherm De Hongaarse fans lieten zich racistisch uit tegen de Engelse spelers op het EK2021 © REUTERS

Liverpool ontvangt meer dan 5.000 klachten van supporters over incidenten tijdens finale

Voetbalclub Liverpool FC lanceerde maandag een digitaal klachtenformulier waarop supporters melding konden maken van incidenten tijdens de Champions League-finale in Parijs afgelopen zaterdag. In minder dan 24 uur kreeg het via die weg al meer dan 5.000 klachten binnen, zo maakte Liverpool-CEO Billy Hogan bekend. “Ik ben verbijsterd over de manier waarop de supporters zijn behandeld”, sprak hij.

“Het is ongelooflijk. Dinsdagnamiddag, amper een dag nadat het formulier online kwam, hebben we al meer dan 5.000 getuigenissen en klachten ontvangen. We worden op dit moment wat overweldigd, dus we vragen geduld terwijl we alles bekijken”, zei Hogan. “Ik heb vandaag enkele getuigenissen gelezen en ik moet toegeven dat ik verbijsterd ben over de manier waarop mannen, vrouwen, kinderen en zelfs personen met een handicap zijn behandeld zaterdagnamiddag.”

Maandag kondigde de UEFA aan een “onafhankelijk rapport” te zullen opstellen over de incidenten tijdens de CL-finale. Liverpool-CEO Hogan nam daarop contact op met de UEFA om de precieze aard van de onderzoeken te bespreken. “Ik heb hierover een gesprek gehad met de UEFA. We willen geen rapport, maar een echt onderzoek. Alles zit nog in een vroeg stadium, maar we willen dat de feiten ernstig worden genomen en dat er een grondig onderzoek komt”, aldus Hogan.

Hogan stond erop dat de UEFA ook incidenten die zich na de wedstrijd afspeelden in rekening neemt. “Tot nu toe is er vooral gefocust op wat er zich bij de toegangspoorten voor de start van de wedstrijd heeft afgespeeld, maar we mogen niet vergeten dat er ook na de wedstrijd allerlei zaken zijn gebeurd. We hebben allemaal de foto’s en filmpjes gezien. Ik heb in verschillende getuigenissen ook over geweld en diefstal gelezen. Dat is totaal onacceptabel. Onze supporters zouden zoiets nooit hoeven mee te maken. Dergelijke zaken moeten absoluut in het onderzoek worden opgenomen”, klonk het.

Volledig scherm Billy Hogan © Twitter

Tim Smolders stopt als hoofd jeugdopleiding bij Club

Tim Smolders stopt als hoofd jeugdopleiding van Club Brugge. De voormalige profvoetballer oefende die functie nog maar sinds vorige zomer uit - hij verving toen de naar Monaco vertrokken Pascal De Maesschalck. Smolders was voor zijn rol als hoofd jeugdopleiding enkele seizoenen de assistent-coach van Rik De Mil bij Club NXT. Als speler brak hij zelf door bij Club, waarna de middenvelder ook voor onder meer Charleroi, AA Gent en Cercle Brugge voetbalde.

Volledig scherm Smolders brak als speler door bij Club. © Photo News

AC Milan komt in handen van Amerikaans investeringsfonds RedBird

De Italiaanse kampioen AC Milan krijgt een nieuwe eigenaar. Het Amerikaanse RedBird Capital Partners neemt de club voor 1,2 miljard euro over van Elliott Management, een ander investeringsfonds dat sinds 2018 de controle had over Milan. Uiterlijk in september moet de overname rond zijn, zo klinkt het woensdag.

Elliott Management kreeg de Milanese club in 2018 in handen nadat de toenmalige eigenaar, de Chinese zakenman Li Yonghong, niet in staat bleek een lening terug te betalen. Tot 2017 was Silvio Berlusconi de eigenaar van AC Milan.

De club van Rode Duivel Alexis Saelemaekers kroonde zich onlangs voor de negentiende keer tot kampioen van Italië.

Volledig scherm © Photo News

Marc Sombreffe opnieuw voorzitter FC Seraing

Marc Sombreffe wordt de nieuwe voorzitter van FC Seraing ter opvolging van Mario Franchi, die het na zes jaar voor bekeken houdt. Sombreffe, een PS-er met een hele rits mandaten in de Luikse regio, is geen nieuwkomer op de Pairay. In 2006 was hij al eens voorzitter van de Metallo’s, toen de club in derde nationaal speelde. Indertijd in samenwerking met zijn partijgenoot Alain Mathot, ex-burgemeester van Seraing. (AR)

Excelsior Moeskroen gooit de handdoek

Excelsior Moeskroen vraagt het faillissement aan. Ondanks de gebundelde krachten van het stadsbestuur en de intercommunale IEG (eigenaar van Le Canonnier) om nog te redden wat te redden viel — deelname aan de competitie in tweede nationaal — kon geen oplossing worden gevonden om het voortbestaan van de club te verzekeren. De kandidaat-overnemers die zich de voorbije weken meldden of werden aangezocht, haakten één voor één af. En voor een fusie, zoals enkele jaren geleden met Péruwelz, ontbrak de tijd en geïnteresseerde clubs. Toekomst Menen en KSK Ronse werden gepolst, maar gingen er niet op in.

Gisteren werd er nog met een afvaardiging van de spelersgroep gepraat over een minnelijke schikking met betrekking tot de achterstallige lonen om de schuldenlast op die manier enigszins te verminderen. Bij nader inzien een vruchteloze poging.

Het stadsbestuur en de intercommunale IEG hopen met de bondsinstanties wel een akkoord te bereiken om de damesploeg en Futurosport — het alom geprezen jeugdcentrum onder leiding Philippe Saint-Jean — te laten aantreden in, respectievelijk, eerste provinciaal voor de meisjes en interprovinciaal voor de jongens.

Hoofdaandeelhouder Gérard Lopez laat een puinhoop achter. De Spaans-Luxemburgse zakenman kwam de voorbije dagen niet enkel in het nieuws met de teloorgang van L’Excel. Ook in Frankrijk. Zijn huidige club, Girondins Bordeaux, eindigde laatst in de Ligue 1 en degradeert naar de Ligue 2 en zijn vorige club, LOSC Lille, diende klacht in voor mogelijke fraude bij de transfer van Victor Osimhen (ex-Sporting Charleroi) naar SSC Napoli. (AR)

Antwerp licht aankoopoptie Samatta niet

Antwerp licht de aankoopoptie in het huurcontract van Ally Samatta niet. De 29-jarige Tanzaniaanse spits keert (voorlopig) dus terug naar de Turkse topclub Fenerbahçe, allicht in afwachting van een transfer naar een andere ploeg. Samatta, die in het seizoen 2018-2019 kampioen en topschutter werd met Racing Genk, kon zich op de Bosuil nooit helemaal doorzetten. In 37 officiële matchen scoorde Samatta negen keer, maar meestal kreeg Michael Frey de voorkeur als aanvalsleider.

Volledig scherm Ally Samatta. © BELGA

Perisic transfervrij naar Tottenham

Ivan Perisic kiest op zijn 33ste nog voor een avontuur in de Premier League. De Kroatische vleugelspeler heeft een contract voor twee jaar getekend bij Tottenham, dat hem transfervrij wegplukt bij Inter. Perisic, die in het verleden in België actief was bij Roeselare en Club Brugge, was sinds 2015 aan de slag bij Inter. Met de Nerazzuri werd hij in 2021 kampioen. Tijdens het seizoen 2019-2020 werd hij een jaartje uitgeleend aan Bayern, waarmee hij de Champions League won.

Landry Dimata krijgt Diego Martinez als coach bij Espanyol

Diego Martinez wordt de komende twee seizoenen de coach van Espanyol. Dat heeft de club met thuisbasis in Cornella de Llobregat, nabij Barcelona, dinsdag gemeld. Martinez volgt Vicente Moreno op, die twee weken voor het einde van de Spaanse competitie werd ontslagen.

De 41-jarige Martinez zat zonder ploeg sinds juni 2021 en zijn vertrek bij Granada, waarmee hij de promotie naar La Liga vierde en nadien twee seizoenen coachte in de Spaanse hoogste klasse. Hij vervangt Vicente Moreno, die met nog twee wedstrijden te spelen in La Liga werd ontslagen. Luis Blanco, de coach van het reserveteam, nam in de tussenperiode als interim over.

Espanyol eindigde het voorbije seizoen op de veertiende plaats in La Liga, met amper vier punten meer dan eerste degradant Granada. Met aanvaller Landry Dimata heeft het team uit Barcelona een Belg in de rangen.

Feyenoord verlengt contract met jeugdtrainer Robin van Persie tot 2024

Robin van Persie blijft bij de Feyenoord Academy werken. De 102-voudige international is nu tot midden 2024 aan de jeugdopleiding van de Rotterdamse club verbonden. De 38-jarige Nederlander had een aflopend contract.

“Terugkijkend op mijn eerste jaar als trainer heb ik ontzettend veel geleerd en genoten. Het mooiste van het trainersvak is dat je spelers dingen ziet oppikken en daardoor iedere dag beter ziet worden. Ook volgend seizoen bestaat mijn trainingsgroep uit erg talentvolle spelers en zal het weer een mooie uitdaging zijn om daarmee aan de slag te gaan”, aldus Van Persie.

Afgelopen seizoen had Van Persie samen met Brian Pinas Feyenoord Onder 16 onder zijn hoede. Als veldtrainer heeft hij bovendien een ondersteunende rol bij het eerste elftal.

In 2019 beëindigde Van Persie zijn loopbaan bij zijn jeugdclub Feyenoord. Daarvoor speelde hij bij Fenerbahçe (2015-2018), Manchester United (2012-2015) en Arsenal (2005-2012), dat hem in 2004 weghaalde bij Feyenoord.

Volledig scherm Robin van Persie heeft zijn contract verlengd tot 2024 bij Feyenoord © ANP

Zulte Waregem vervolledigt sportieve staf met Patrick Asselman en Govert Quintyn

Zulte Waregem heeft zijn staf rond nieuwe coach Mbaye Leye helemaal rond. Dinsdag verwelkomde de club assistent Patrick Asselman en fysiektrainer Govert Quintyn.

De 53-jarige Asselman was eerder al T2 van Leye bij Standard. Hij werkte voordien ook al als assistent en video-analist bij onder meer OH Leuven, FC Dender en Anderlecht. De 39-jarige Quintyn is docent bij Voetbal Vlaanderen. Hij moet “ernaar streven om, aan de hand van moderne methodieken, de fysieke capaciteiten van de A-kern naar een hoger niveau te tillen”, aldus Zulte Waregem.

Gianny De Vos (keeperstrainer), Kenny Santy (video-analist) en Jarno De Vleeschauwer (performance coach) blijven op post en vervolledigen de sportieve staf van Essevee.

Eerder raakte al bekend dat trainers Timmy Simons en Davy de fauw de club zouden verlaten. “Met beiden is de voorbije weken zonder resultaat overlegd over een nieuwe functie binnen Essevee”, legde Essevee uit.

Zulte Waregem beëindigde de Jupiler Pro League op een tegenvallende zestiende plaats. Het kon maar net het behoud verzekeren.

KV Kortrijk legt Billal Messaoudi definitief vast

KV Kortrijk heeft dinsdag bekendgemaakt aanvaller Billal Messaoudi definitief over te nemen van de Algerijnse eersteklasser JS Saoura. De 24-jarige Algerijn werd dit seizoen gehuurd. Hij ondertekende in het Guldensporenstadion een overeenkomst tot medio 2026.

Messaoudi kwam in 19 officiële duels in actie voor Kortrijk en was daarin goed voor één goal en drie assists.

Kortrijk kende een grijs seizoen in de Jupiler Pro League. Het eindigde onder coach Karim Belhocine met 37 punten na 34 speeldagen. Tien van de laatste elf competitieduels gingen verloren.

Antwerp geeft twee jongeren profcontract

Antwerp liet zopas twee jongeren uit de eigen opleiding een eerste profcontract ondertekenen. Centrale middenvelder Nolhan Courtens (15) tekende voor drie seizoenen. Courtens is ook jeugdinternational.

Doelman Niels Devalckeneer (18) bereikte een overeenkomst voor vier seizoenen. Hij wordt doorgeschoven naar de beloftenkern. (KDC)

Racing Genk stelt Sébastien Pocognoli aan als nieuwe U18-coach

Sébastien Pocognoli zet zijn carrière als coach verder bij Racing Genk. De voormalige Rode Duivel zal er de U18 gaan trainen. Het voorbije seizoen was hij trainer van de U21 bij Union. Pocognoli was eerder als speler tussen 2003 en 2007 actief bij de Limburgers.

“Ik ben enorm blij deze kans te krijgen bij de club waar het voor mij ooit allemaal begon en kijk ook al uit naar het avontuur dat ons wacht in de UEFA Youth League”, zei hij in een eerste reactie.

Pocognoli maakte zijn debuut als speler in het eerste elftal van Racing Genk. Nadien volgden nog passages bij het Nederlandse AZ, Standard, het Duitse Hannover, de Engelse teams West Bromwich en Brighton, opnieuw Standard en Union. Hij verzamelde ook dertien caps voor de Rode Duivels.

Volledig scherm Sébastien Pocognoli is de nieuwe hoofdcoach van de U18 van Racing Genk © Rani Ryckmans (KRC Genk)

Courtois en De Bruyne in ‘Ploeg van het Seizoen’ van de Champions League

Het panel van de Champions League heeft haar ‘Ploeg van het Seizoen’ bekend gemaakt. En daarin vinden we ook twee Rode Duivels terug. Thibaut Courtois keepte een geweldige campagne in doel bij Real Madrid, met de negen reddingen in de finale als orgelpunt. Ook zijn ploegmaats Karim Benzema, Vinicius Junior en Luka Modric kregen een plek in de beste elf van het kampioenenbal. Kevin De Bruyne nam Manchester City bij de hand in deze Champions League en claimde een plekje op het middenveld in de ‘Ploeg van het Seizoen’.

Ook de tegenstander van Real Madrid in de finale, Liverpool, levert vier spelers af. Alexander-Arnold, Van Dijk en Robertson in de verdediging, Fabinho op het middenveld. Kylian Mbappé en Antonio Rüdiger maken het elftal van het seizoen in de Champions League compleet.

Racing Genk vindt middenvelder in Guinee

Racing Genk heeft zich dinsdag versterkt met Ibrahima Sory Bangoura. De achttienjarige defensieve middenvelder komt over van de Johnson Académie Sport (SARL) in Guinee en ondertekende een overeenkomst voor vier seizoenen.

Bangoura zal in eerste instantie aansluiten bij de Genkse beloften, die volgend seizoen uitkomen in 1B. De Guineeër is de eerste zomertransfer voor Genk.

Racing Genk beëindigde een teleurstellend seizoen in de Jupiler Pro League met een tweede plaats in de Europe play-offs. In de reguliere competitie werden de Limburgers pas achtste.

Volledig scherm Ibrahima Sory Bangoura © Rani Ryckmans (KRC Genk)

PSG neemt Nuno Mendes definitief over van Sporting

Paris Saint-Germain heeft linksachter Nuno Mendes dinsdag definitief overgenomen van Sporting Lissabon. De negentienjarige Portugees werd het voorbije seizoen gehuurd, met aankoopoptie. Hij ondertekende bij PSG een overeenkomst tot medio 2026. Met de overgang is om en bij de veertig miljoen euro gemoeid.

Mendes kende een uitstekend debuutseizoen in Parijs. Hij kwam in 37 officiële duels in actie en had een belangrijk aandeel in de Franse titel. Bij de officiële Ligue 1-awards viel hij in de prijzen als beste linksachter van de competitie.

Het was voor Mendes zijn tweede landstitel in evenveel seizoenen. Vorig seizoen greep hij ook al de Portugese titel met Sporting.

Volledig scherm Nuno Mendes (links) speelde dit seizoen al op huurbasis bij PSG © AFP

Di Maria kondigt afscheid Argentijns voetbalelftal aan

Ángel di Maria neemt na het WK voetbal in Qatar (21 november-18 december) afscheid als international. Het is tijd dat anderen het van hem overnemen in het Argentijnse voetbalelftal, zei de 34-jarige aanvaller. “Na het WK is het mooi geweest. Er zijn inmiddels genoeg spelers die het niveau hebben en steeds beter worden. Bovendien zou het een beetje egoïstisch zijn om na zoveel jaren en na alles wat ik heb gewonnen nog door te gaan”, aldus Di Maria in aanloop naar de vriendschappelijke interland tegen Italië woensdag in het Wembley-stadion van Londen.

Di Maria kwam tot nog toe 121 keer uit voor Argentinië en maakte 24 interlandgoals. Hij maakte vorig jaar het winnende doelpunt voor de Argentijnen in de finale van de Copa America tegen Brazilië. Komende winter speelt hij normaal gesproken zijn vierde WK. Zijn beste resultaat is een verloren finale in 2014.

Di Maria verlaat deze zomer Paris Saint-Germain en is nog op zoek naar een andere club. Met de Parijzenaars pakte hij zijn vijfde Franse titel. Voordien won hij ook al titels in Portugal (Benfica) en Spanje (Real Madrid).

Volledig scherm Di Maria (rechts) neemt na het WK in Qatar afscheid als international © Pool via REUTERS

UEFA kondigt “onafhankelijk verslag” aan over chaos rond Stade de France

De Europese voetbalbond UEFA laat een onafhankelijk verslag opstellen over de gebeurtenissen rond de Champions League-finale van afgelopen zaterdag in de Franse hoofdstad Parijs. Dat kondigt de UEFA maandag aan.

De Europese voetbalbond zegt dat het rapport de besluitvorming, de verantwoordelijkheid en het gedrag van alle entiteiten betrokken bij de finale zal onderzoeken. “Bewijs zal verzameld worden bij alle relevante partijen en de bevindingen van het onafhankelijke verslag zullen openbaar gemaakt worden bij voltooiing”, klinkt het nog. De UEFA zal dan volgende stappen in overweging nemen. Het verslag komt onder leiding van de Portugees Tiago Brandao Rodrigues, een Portugees parlementslid en gewezen lid van het wereldantidopingagentschap WADA.

Aan het Stade de France vonden zaterdag verschillende incidenten plaats toen supporters probeerden om de toegang tot het stadion te forceren. De finale tussen Real Madrid en Liverpool moest een halfuur worden uitgesteld vanwege de spanningen in het stadion. Verschillende supporters probeerden om over de veiligheidshekken te klimmen. Het kwam tot confrontaties tussen de politie en de supporters. De ordediensten gebruikten daarbij traangas.

Zaterdag zei de UEFA nog dat de chaos kon ontstaan door het grote aantal fans zonder geldig ticket. Volgens de UEFA raakten de draaiende toegangspoortjes aan de Liverpool-kant van het stadion geblokkeerd omdat duizenden supporters, die valse tickets hadden gekocht, er niet door konden.

Volledig scherm Ordediensten gebruikten traangas tegen fans die probeerden binnen te geraken zonder ticket © Photo News

Inter Milan bestudeert eventuele terugkeer Lukaku, maar ziet Perisic vertrekken

Inter Milan bestudeert een mogelijke terugkeer van Rode Duivel Romelu Lukaku naar de Italiaanse voetbalclub. Daarnaast hoopt de club ook de Argentijnse aanvaller Paulo Dybala aan te trekken. De Kroaat Ivan Perisic vertrekt echter, bevestigt Giuseppe Marotta, de CEO van Inter. Tijdens een ronde tafel in Milaan ontkende Marotta niet dat Inter een terugkeer van Lukaku bestudeert. De spits ging vorige zomer naar Chelsea voor bijna 115 miljoen euro, maar kende een ongelukkig eerste seizoen na zijn megatransfer van bij Inter Milaan.

Inter is weliswaar niet gehaast. “We mogen ons niet laten meeslepen”, zei hij. “We hebben al dingen gedaan. Er is professionaliteit en creativiteit nodig”, beklemtoonde hij. De transferperiode start in Italië pas op 1 juli. De Italiaanse ploeg hoopt daarnaast de Argentijn Dybala aan te trekken. Die mag vrij vertrekken bij Juventus Turijn. “Het is duidelijk dat we hopen dat hij bij ons kan spelen”, zei Marotta. Hij voegde er wel aan toe - met een glimlach - niet te weten waar Dybala volgend seizoen zal spelen.

Op vraag van de Italiaanse pers bevestigde hij dat de Kroatische vleugelspeler Ivan Perisic zal vertrekken. Ook hij is einde contract. “We betreuren dat, maar hij wil een ervaring in de Premier League”, zei hij. Volgens verschillende media zou hij naar Tottenham trekken, waar gewezen Inter-trainer Antonio Conte nu de lijnen uitzet. “We waren niet in een positie om hem een beter aanbod te doen. Maar we hebben al Robin Gosens”, zei hij. Gosens speelt eveneens op de linkse vleugel. De 33-jarige Perisic speelt al sinds 2015 voor Inter, met uitzondering van een jaar dat hij op huurbasis voor Bayern speelde (2019-2020).

Volledig scherm Perisic vertrekt, Inter bestudeert terugkeer Romelu Lukaku © Photo News/REUTERS

Verkoop Chelsea afgerond

Roman Abramovich heeft Chelsea definitief verkocht aan het Amerikaanse consortium rond de zakenman Todd Boehly, de mede-eigenaar van baseballteam Los Angeles Dodgers, en de groep Clearlake Capital. De Engelse voetbalclub heeft maandag in een persbericht bekendgemaakt dat de overdracht is afgerond.

De voorbije dagen gaven de Premier League en de Britse en Portugese overheden al toestemming voor de deal. Portugal is bij de transactie betrokken omdat Roman Abramovich sinds vorig jaar officieel Portugees staatsburger is. De Russische miljardair verkoopt de club als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Volgens het akkoord zullen Boehly en Clearlake gezamenlijk de club besturen. Boehly zal voorzitter zijn van de holding. De zakenman en de investeringsfirma zeggen te willen investeren in “belangrijke domeinen” om de competitiviteit van Chelsea te verlengen en verbeteren. Het gaat dan onder meer om de herontwikkeling van Stamford Bridge en investeringen in de academie, de vrouwenploeg en het stadion voor de vrouwen- en jeugdploegen Kingsmeadow.

“We zijn vereerd om de nieuwe eigenaars te worden van Chelsea Football Club”, zei Boehly. “We gaan er helemaal voor - 100 procent - elke minuut van elke wedstrijd. Onze visie als eigenaars is duidelijk: we willen de fans trots maken.”

Volgens Britse media is met de overname 4,25 miljard pond, of bijna 5 miljard euro gemoeid. De opbrengst van de verkoop gaat naar humanitaire doelen, meer bepaald oorlogsslachtoffers in Oekraïne. Abramovich staat immers op de Britse sanctielijst vanwege zijn banden met de Russische president Vladimir Poetin. Abramovich leidde de club sinds 2003.

Chelsea eindigde het voorbije seizoen in de Premier League als derde. De club van Rode Duivel Romelu Lukaku verloor de finales van de FA Cup en League Cup, telkens van Liverpool. In de Champions League was Real Madrid in de kwartfinales te sterk.

Volledig scherm Todd Boehly (rechts) is de nieuwe eigenaar van Chelsea © Photo News

Lewandowski staat voor vertrek uit München: “Mijn verhaal bij Bayern loopt ten einde”

Robert Lewandowski heeft maandag tijdens een persconferentie bij de Poolse nationale ploeg verklaard dat zijn “verhaal” bij Bayern München “ten einde loopt”. De topaanvaller gaf geen verdere indicaties over waar zijn voetbaltoekomst ligt.

“Een ding is zeker vandaag: mijn verhaal bij Bayern loopt ten einde”, zei Lewandowski. Eerder deze maand liet de 33-jarige Poolse international al weten dat de tijd was aangebroken om de club te verlaten. ‘Lewa’ speelt al sinds 2014 in München en zou volgens verschillende media graag de overstap maken naar FC Barcelona, waar een contract voor drie seizoenen zou klaarliggen.

“Na alles wat er de laatste maanden is gebeurd, kan ik me geen verdere goede samenwerking voorstellen”, vervolgde de Pool. “Het is voor mij duidelijk dat een transfer de beste oplossing is voor beide partijen. Bayern is een serieuze club. Ik hoop dat de club me niet alleen houdt omdat het kan.”

Bayern-voorzitter Oliver Kahn repliceerde een tiental dagen geleden in de Duitse pers dat Lewandowski zijn nog tot medio volgend jaar lopende contract bij de Duitse landskampioen gewoon zou uitdoen en dat een vertrek niet aan de orde was. “Dat ligt niet eens op tafel. Lewandowski heeft bij Bayern nog een contract tot 2023 en zal dat ook uitdoen. Die overeenkomst zouden we overigens graag verlengen”, aldus de voormalige doelman.

Lewandowski stapelde in Beieren de prijzen op en kroonde zich achtmaal tot Duits kampioen, won driemaal de Duitse DFB-Pokal, vijf keer de Duitse Supercup, de Champions League, de Europese Supercup en het WK voor clubs. In 374 wedstrijden vond hij liefst 344 keer de weg naar doel. Borussia Dortmund plukte Lewandowski in 2010 weg in eigen land bij Lech Poznan. Met de Borussen veroverde de spits tussen 2010 en 2014 twee Duitse titels, een Duitse DFB-Pokal en Duitse Supercup.

Lewandowski neemt het komende maand met Polen tweemaal op tegen de Rode Duivels in de Nations League. Op 8 juni staat de wedstrijd in het Brusselse Koning Boudewijnstadion op de agenda, op 14 juni trekken de troepen van bondscoach Roberto Martinez naar Polen.

Volledig scherm Robert Lewandowski © ANP / EPA

Valencia ontheft voorzitter Murthy uit zijn functie

Valencia heeft zijn voorzitter Anil Murthy uit zijn functie ontheven. Dat meldde de Spaanse eersteklasser maandag. “Het bestuur oordeelde dat er een nieuwe leider nodig is om het vertrouwen van de supporters terug te winnen en Valencia weer op de rails te brengen”, klinkt het in een communiqué.

Sean Bai, directeur van de academie van Valencia, wordt CEO ad interim en krijgt onder toezicht van de raad van bestuur de sportieve leiding, tot er een nieuwe voorzitter gevonden is.

Clubeigenaar Peter Lim, zelf fel bekritiseerd door de fans, vond het tijd om Murthy aan de kant te schuiven, nadat een aantal gesprekken van Murthy naar de pers uitlekten. In die gesprekken bekritiseert Murty niet alleen Lim - die noemt hij “niet meer dan een fan die de plannen van de club dwarsboomt” - maar ook de eigen spelers, de supporters, voormalige bestuursleden en de voetbalbond. “We willen benadrukken dat Murthy daarin zijn eigen mening ventileert en dat het geenszins om opinies van de club gaat”, klinkt het in het maandag gepubliceerde communiqué.

Zaterdag 21 mei, na de laatste competitiewedstrijd (een 2-0 zege tegen Celta Vigo) verzamelden meer dan 10.000 fans van Valencia zich buiten het stadion om tegen het bestuur, voorzitter en eigenaar te protesteren. Ook bij eerdere thuiswedstrijden was er meermaals massaal protest. Valencia beëindigde het seizoen met 48 punten (11 zeges, 15 draws, 12 nederlagen) op de negende plaats in La Liga.

Volledig scherm Anil Murthy © Twitter

Franse middenvelder Tolisso verlaat Bayern na vijf seizoenen

De Franse middenvelder Corentin Tolisso neemt deze zomer na vijf seizoenen afscheid van Bayern München. Zijn contract, dat afloopt op 30 juni, werd niet verlengd. Dat maakt de Duitse club maandag bekend via zijn website.

“Vijf jaar lang maakte Tolisso deel uit van ons team dat geschiedenis heeft geschreven. We willen hem bedanken voor zijn bijdrage, zijn toewijding en passie die hem altijd hebben onderscheiden. We wensen hem een nog geweldige toekomst”, aldus voorzitter Oliver Kahn.

“Een nieuwe pagina is omgedraaid. Een grote dankjewel voor deze vijf mooie jaren die me zoveel gebracht hebben, zowel sportief als persoonlijk”, schreef Tolisso op Twitter.

De 27-jarige Tolisso kwam in 2017 van Olympique Lyon over naar Bayern München en won sindsdien de Champions League, de landstitel (vijf keer), de Duitse beker (twee keer), de Duitse supercup (vier keer) en de UEFA Supercup. Hij kwam in totaal 118 keer in actie voor de Duitse recordkampioen en wist daarin 21 keer te scoren en 15 assists te geven. Met de Franse nationale ploeg werd hij in 2018 wereldkampioen.

Mario Franchi trekt zich terug als voorzitter van FC Seraing

Mario Franchi stopt als voorzitter van FC Seraing. De 67-jarige Italo-Belg, een ex-kapper en vrachtwagenchauffeur die in 1976 eigenaar werd van het transportbedrijf Louis Frisaye in Jemeppe-sur-Meuse, had een groot aandeel in het voortbestaan van de club toen die zich nog in eerste provinciaal bevond. Sinds de overname door FC Metz nam zijn invloed op de sportieve en extra-sportieve beslissingen echter gestaag af. Een hoofdstuk wordt afgesloten op de Pairay, maar verregaande gevolgen voor de Metallo’s zal de terugtrekking van Mario Franchi bijgevolg niet hebben. Wie als opvolger ? Hoogstwaarschijnlijk iemand uit de Luikse regio, zodat er niet geraakt wordt aan de ‘couleur locale’. (AR)

Volledig scherm Mario Franchi. © DH

Isco trekt na negen jaar deur achter zich dicht bij Real Madrid

De Spaanse middenvelder Isco (30) heeft via Instagram zijn afscheid bij kersvers Champions League-winnaar Real Madrid aangekondigd. Zijn contract, dat afloopt op 30 juni, werd niet verlengd door de club. De ploeggenoot van Thibaut Courtois en Eden Hazard trekt de deur zo na negen jaar achter zich dicht bij de Koninklijke.

“Na negen jaar eindigt mijn periode bij de club die mijn dromen heeft doen uitkomen”, schreef Isco op Instragram. “Toen ik bij Malaga zat (in 2013, red.) wist ik dat ik de club zou verlaten. Ik had een overeenkomst met een andere club, maar toen kwam Madrid aankloppen. Dan kun je gewoonweg geen nee zeggen, al zijn er altijd uitzonderingen”, schreef hij met een knipoog naar Kylian Mbappé.

“Ik herinner me nog hoe ik tegen de mensen rondom me zei dat Real Madrid de Champions League al lang niet meer had gewonnen, maar dat ik voelde dat de ‘Décima’ (de 10e CL-eindzege) er zat aan te komen. Dat gebeurde en de rest is geschiedenis”, vervolgde Isco. “Na negen jaar komt deze periode ten einde. Mijn dromen zijn uitgekomen, ik heb veel prijzen gewonnen en heb samen gespeeld met de beste spelers ter wereld. Ik had een geweldige tijd die niemand me nog kan afpakken. Hala Madrid”, sloot hij af.

De Golden Boy uit 2012 kwam in 2013 van Malaga over naar Real Madrid en kan sindsdien terugkijken op een erg succesvolle carrière in de Spaanse hoofdstad. Hij won er de Champions League (vijf keer), de landstitel (drie keer), de Spaanse beker, de Spaanse Supercup (drie keer), de UEFA Supercup (drie keer) en de Wereldbeker voor clubs (vier keer). Isco speelde in totaal 353 wedstrijden voor Real Madrid en vond daarin 53 keer de weg naar de netten.

Volledig scherm Isco werd na de gewonnen Champions League finale tegen Liverpool gevierd door zijn ploegmaats bij Real Madrid © AFP