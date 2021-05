Football Talk. Charleroi test jonge spits van Watford - Leipzig na verlengingen naar Duitse bekerfinale

Leipzig knokt zich naar Duitse bekerfinale

Leipzig heeft zich vrijdag voor de Duitse bekerfinale geplaatst. Het deed dat door in verlengingen met 1-2 te winnen bij Werder Bremen. Na 90 minuten stond de 0-0 nog op het bord.

In de 93e minuut zette Hwang Hee-Chan Leipzig op voorsprong, in de blessuretijd van de eerste verlenging bracht Leonardo Bittencourt Bremen langszij. Het duel leek in een strafschoppenreeks beslist te gaan worden, tot Emil Forsberg in de 120e minuut alsnog de winning goal scoorde.

Borussia Dortmund en tweedeklasser Holstein Kiel strijden vanavond om het andere finaleticket. Die wordt op donderdag 13 mei gespeeld.

Voor Leipzig wordt het de tweede bekerfinale. In de eerste verloor de Oost-Duitse club in 2019 met 3-0 van Bayern München, dat ook vorig jaar de beker won. Dit seizoen werd Bayern in de tweede ronde verrassend uitgeschakeld door Holstein Kiel.

Volledig scherm Spelers van Leipzig door het dolle heen na de winning goal van Forsberg. © Photo News

Charleroi test jonge spits van Watford

Momenteel bij Sporting Charleroi voor een testperiode: Djibril Fandje Touré. Met vertraging, want het was de bedoeling de 18-jarige Guineese spits annex aanvallende flankspeler vorige winter al te laten overkomen van het Engelse Watford, waar door Covid en administratieve beslommeringen ging dat toen niet door. Touré werd in 2017 topschutter in de Afrikaans landenkampioenschap voor U17. In het daaropvolgende WK U17 in Indië scoorde hij tegen Iran en Costa Rica. (AR)