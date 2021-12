Football Talk. Charleroi strikt Litouwse aanvaller - Standard moet deel tribune sluiten tegen Zulte Waregem

Charleroi strikt Litouwse aanvaller

Charleroi heeft de Litouwse aanvaller Nauris Petkevicius (21) vastgelegd. Hij komt transfervrij over van FC Hegelmann Litauen. De spits ondertekende een contract voor twee seizoenen, plus twee seizoenen optie. Hij speelde acht wedstrijden voor de Litouwse U21, waarin hij één keer scoorde. Afgelopen seizoen was Petkevicius in de Litouwse hoogste afdeling goed voor 16 doelpunten en 6 assists in 33 matchen. Voor hij in 2020 bij Hegelmann terechtkwam, speelde hij drie jaar voor Lille B.

Standard moet deel van tribune sluiten tegen Zulte Waregem

Standard moet een deel van tribune 4 (vakken D4, E4, F4 en G4) sluiten voor het competitieduel tegen Zulte Waregem, zondag op Sclessin. Dat maakten de Luikenaars maandag bekend op hun website.

De sanctie van de Belgische voetbalbond was oorspronkelijk voorzien voor de thuismatch tegen Beerschot, vorige week woensdag. Dat duel werd door de Luikse burgemeester Willy Demeyer echter verboden vanwege een politiestaking.

Eind november legde het Disciplinair Comité van de Belgische voetbalbond Standard de sluiting van een deel van zijn tribunes op bij de volgende thuismatch, vanwege vuurwerk dat op 16 oktober tijdens de thuiswedstrijd tegen OH Leuven werd afgestoken en net naast doelman Rafael Romo ontplofte.

Titelverdediger Barcelona treft Real Madrid in kwartfinales Champions League vrouwen

Uittredend winnaar FC Barcelona ontmoet in de topper van de kwartfinales van de Champions League bij de vrouwen rivaal Real Madrid. Het wordt de eerste ontmoeting op Europees niveau tussen Barcelona, de competitieleider in Spanje, en Real Madrid, dat pas in 2020 een vrouwenteam oprichtte.

De heenwedstrijd staat in Madrid op het programma, op 22 of 23 maart. De terugmatch in Barcelona is een week later voorzien, op 30 of 31 maart. Op papier is Barcelona, met Gouden Bal-winnares Alexia Putellas in de rangen, de favoriet. In de Spaanse competitie tellen de Catalaanse vrouwen 22 punten voorsprong op Real Madrid.

Zevenvoudig winnaar Olympique Lyon, de club van Red Flame Janice Cayman, treft bij de laatste acht het jonge Juventus. Het Italiaanse team, dat in 2017 werd opgericht, is er voor het eerst bij bij de laatste acht. In de groepsfase won Juve verrassend van Chelsea, vorig seizoen nog verliezend finalist van het kampioenenbal bij de vrouwen.

PSG, dat al zijn groepswedstrijden won, treft Bayern München. In de halve finales is een Franse clash met Lyon mogelijk. De laatste kwartfinale zet Arsenal en Wolfsburg tegenover elkaar.

Finse kapitein Tim Sparv stopt met voetballen

Tim Sparv, op het EK vorige zomer de kapitein van Finland, heeft maandag aangekondigd te stoppen met voetballen. De 34-jarige middenvelder, die 84 caps verzamelde voor Finland, gaf aan “fysiek alles te hebben gegeven dat in hem zat”.

Sparv werd in 2009 voor het eerst opgeroepen voor de Finse nationale ploeg. Vorige zomer volgde het hoogtepunt met de eerste kwalificatie voor een groot toernooi. Op het EK sneuvelden de Finnen, in de groep van de Rode Duivels, in de poulefase. Sparv maakte als international slechts één doelpunt, in 2012 in de vriendschappelijke interland tegen Noord-Ierland.

In clubverband kreeg hij zijn opleiding bij Premier League-club Southampton. Vervolgens volgden passages in de Zweedse, Nederlandse, Duitse, Deense, Griekse en Finse competitie. Hij sloot zijn carrière af bij de Finse topclub HJK Helsinki.

Sparv staat ook bekend als een voorvechter voor de rechten van de arbeiders die de stadions bouwden voor het WK van 2022 in Qatar. Hij sloot zich in november nog aan bij een oproep van Amnesty International die de wereldvoetbalbond FIFA vroeg om meer te doen voor de bescherming van buitenlandse arbeiders in Qatar.

