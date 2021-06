Football Talk. Charleroi huurt middenvelder Keita van OHL - Red Flames winnen oefenpot tegen Luxemburg

België boekt zuinige zege in oefenduel tegen Luxemburg

De Red Flames hebben in het Luxemburgse Wiltz een oefeninterland tegen Luxemburg met 0-1 gewonnen. Jassina Blom lukte in de negende minuut de enige treffer. Het team van Ives Serneels verloor donderdag met 3-0 van Spanje, de afsluiter van een stage op het Iberische schiereiland. De Red Flames bereiden zich momenteel voor op de start van de kwalificaties voor het WK 2023 in september. Op 17 september spelen ze in en tegen Polen

Chili mist Alexis Sánchez in groepsfase Copa America

Chili kan in de groepsfase tijdens de Copa América in Brazilië al zeker niet rekenen op sterspeler Alexis Sánchez. De aanvaller van Inter Milaan liep vrijdag op training een lichte spierblessure op. Sánchez blijft in Chili om te herstellen van de blessure. Chili, dat in 2015 en 2016 de Copa América won, werkt maandag zijn eerste duel in Rio de Janeiro af tegen Argentinië. In de groepsfase spelen de Chilenen nog tegen Bolivia (17/06), Uruguay (20/06) en Paraguay (24/06).

De Copa América ligt onder vuur vanwege de gezondheidssituatie in Brazilië, het nieuwe gastland na de terugtrekking van Argentinië en Colombia. Brazilië is na de Verenigde Staten het land dat het zwaarst door de coronapandemie is getroffen.

Twaalf leden van Venezolaanse delegatie, onder wie spelers, testen positief op COVID-19

Twaalf leden van de delegatie van Venezuela, onder wie spelers, hebben aan de vooravond van de openingswedstrijd van de Copa America tegen gastland Brazilië positief getest op COVID-19.

“Vrijdagavond werd de gezondheidsdienst van het federale district door Conmebol (Zuid-Amerikaanse Voetbalbond) op de hoogte gebracht dat twaalf leden van het Venezolaanse nationale voetbalteam, onder wie spelers en stafleden, positief testten op COVID-19,” zei de gezondheidsdienst in een persbericht. “Ze zijn allemaal asymptomatisch” en “geïsoleerd”, klonk het nog.

In de verklaring werd niet gezegd hoeveel van de twaalf spelers zijn, hoewel een vertegenwoordiger van de gezondheidsautoriteiten tegen CNN Brasil zei dat ten minste vijf spelers en vijf stafleden besmet waren.

De getroffenen zijn “asymptomatisch” en werden “geïsoleerd” in individuele kamers, onder toezicht van Conmebol en de gezondheidsdienst.

De corona-uitbraak in het Venezolaanse team is de meest recente klap voor een Copa America die van alle kanten onder vuur ligt vanwege de gezondheidssituatie in Brazilië, het nieuwe gastland na de terugtrekking van Argentinië en Colombia.

Brazilië is na de Verenigde Staten het land dat het zwaarst door de pandemie is getroffen, met 484.000 sterfgevallen.

FC Seraing gaat vrijuit in corona-zaak

De Voetbalbond heeft FC Seraing en zijn administrateurs buiten vervolging gesteld in het dossier van de Corona-fraude. Het onderzoek loopt daarentegen verder naar de betrokkenheid van aangesloten leden. Die riskeren wel nog individueel een straf. Gewezen teammanager Peter Kerremans werd in dat dossier verhoord. De zaak kwam aan het rollen toen werd vastgesteld dat er in februari met corona-tests werd gesjoemeld.

Charleroi huurt Keita van OHL

Mehdi Bayat een paar weken geleden tot eenieders verbazing: ‘Ik ben geen kandidaat om mezelf op te volgen als bondsvoorzitter én ik blijf weg van het E.K., om mij te focussen op Sporting Charleroi’. De afgevaardigde beheerder van de Carolo’s voegt daad bij woord. Na de Zwitser Stefan Knezevic gisteren, heeft hij vandaag de transfer van Aboubakar Keita afgerond. De 23-jarige Ivoriaan, een verdedigende middenvelder, komt over van OHL, waar hij op overschot was vermits hij vorig seizoen slechts drie keer inviel. Charleroi huurt Keita voor één seizoen, met de mogelijkheid om hem daarna definitief vast te leggen. Verwacht wordt dat Stelios Andreou, een jonge Cyprioot van Olympiakos Nicosia, de derde nieuwkomer zal zijn. Charleroi kijkt ook uit naar een tweede doelman, nu Nicolas Penneteau beslist heeft zijn carrière verder te zetten bij Stade Reims.

Charleroi hervatte vandaag zonder Gjoko Zajkov (met Macedonië op het E.K.), Marco Ilaimaharitra (stage met de nationale ploeg van Madagaskar) en Ali Gholizadeh (kwalificatiematchen met Iran voor het W.K. 2022). Wel van de partij: Massimo Bruno en Guillaume Gillet in afwachting dat hun aflopend contract al dan niet wordt verlengd.

De Carolo’s spelen hun eerste oefenmatch op 26 juni tegen Fola Esch.

