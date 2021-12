Football Talk. Charleroi, dat vervanger haalt voor Koffi, maakt 2,2 miljoen euro winst - Charleroi ziet Zorgane vertrekken naar Afrika Cup

Luca Ferrara viert eindejaar met eerste profcontract bij Anderlecht

Bij RSC Anderlecht heeft jeugdproduct en jeugdinternational Luca Ferrara onlangs zijn eerste profcontract ondertekend tot 2022, zo maakte de club vrijdag bekend.

De negentienjarige rechtsback komt al sinds 2012 voor de jeugdploegen van de Belgische recordkampioen uit. “Een mooi kerstcadeau voor de negentienjarige speler ‘Made In Neerpede’”, klinkt het in de mededeling. “Hij doorliep alle jeugdcategorieën op Neerpede, en speelt momenteel bij de U21 onder de vleugels van Robin Veldman.”

Beerschot en Charleroi verliezen elk één speler aan Algerije op Afrika Cup

Met verdediger Mohamed Réda Halaïmia van rode lantaarn Beerschot en middenvelder Adam Zorgane van Sporting Charleroi zitten er twee spelers uit de Jupiler Pro League in de 28-koppige selectie van de Algerijnse bondscoach Djamel Belmadi voor de Africa Cup, die begin volgend jaar in Kameroen van start gaat, zo maakte de Algerijnse voetbalfederatie bekend.

De bekendste namen in de selectie van de titelverdediger zijn die van middenvelders Ismaël Bennacer en Sofiane Feghouli, en de aanvallers Islam Slimani en Riyad Mahrez. In groep E neemt Algerije het op tegen Sierra Leone, Equatoriaal-Guinea en Ivoorkust.

Antwerp ziet Seck met Senegal naar Africa Cup vertrekken

Antwerp-verdediger Abdoulaye Seck is door de Senegalese bondscoach Aliou Cissé opgenomen in zijn 27-koppige selectie voor de Africa Cup, die op 9 januari in Kameroen van start gaat, zo maakte de Senegalese voetbalfederatie vrijdag bekend.

Met ronkende namen als Liverpool-aanvaller Sadio Mané, Kalidou Koulibaly (ex-Genk), Cheikhou Kouyaté (ex-Anderlecht) en Chelsea-doelman Edouard Mendy in de selectie is Senegal een van de kanshebbers voor de titel. In 2019 waren ze verliezend finalist, na verlies in de finale tegen Algerije. In groep B neemt Senegal, dat de Africa Cup nog nooit kon winnen, het op tegen Zimbabwe, Guinee en Malawi.

Disciplinaire Raad buigt zich pas 12 januari over Beerschot-Standard

De Disciplinaire Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) behandelt pas op 12 januari (13 uur) de kwestie Standard-Beerschot. Die wedstrijd van de negentiende speeldag werd woensdagavond afgelast bij gebrek aan politieagenten. Volgens Beerschot moet Standard daarvoor bestraft worden met een 0-3 forfaitnederlaag. De zitting werd vrijdag uitgesteld wegens taalproblemen.

Op woensdag 15 december moest om 21.00 uur de aftrap gegeven worden op Sclessin voor het duel tegen Beerschot. Maar om 18.30 uur werden de Antwerpse bezoekers op de spelersbus geïnformeerd dat de partij tegen Standard afgelast werd, omdat door politiestakingen de veiligheid aan het Luikse stadion niet kon worden gegarandeerd.

Er zou een nieuwe datum geselecteerd worden, klonkt het op Sclessin, maar Beerschot wees er in een communiqué op dat Standard de wedstrijd door de afgelasting verliest met 0-3 forfaitcijfers. De Antwerpse club wijst daarvoor naar het bondsreglement. Artikel B7.37 stipuleert dat “het niet spelen van een wedstrijd ingevolge verbod door de lokale overheid” gelijkgesteld wordt aan een forfait met 0-3.

De Disciplinaire Raad zou zich vrijdag over de kwestie buigen en de standpunten van beide partijen aanhoren, maar de zitting wordt wegens taalproblemen uitgesteld naar 12 januari 2022 op verzoek van Standard. De procedure is doorgaans tweetalig, maar een partij kan aangeven dat ze de andere landstaal niet machtig genoeg is.

Beerschot had geen bezwaar dat de Luikse conclusies in het Frans waren opgesteld. De Antwerpse club gaf zelfs aan de pleidooien in het Frans te willen voeren, maar Standard ging niet akkoord. De Rouches, die de verdedigende partij zijn in deze zaak, vroegen om de stukken die Beerschot had neergelegd alsnog naar het Frans te vertalen.

Burnley-Everton gaat als derde wedstrijd op Boxing Day niet door

Het competitieduel in de Premier League tussen Burnley en Everton voorzien voor zondag, Boxing Day, is afgelast. Dat bevestigen beide clubs vrijdag.

In de kern van Everton is een groot aantal spelers onbeschikbaar door positieve coronatesten of blessures. De ploeg had daarom de Premier League verzocht de wedstrijd te verplaatsen. Een nieuwe datum ligt nog niet vast.

Eerder werden om gelijkaardige redenen de duels Liverpool - Leeds en Wolverhampton - Watford, ook gepland op Boxing Day, uitgesteld.

2,2 miljoen euro winst voor Charleroi

Niet enkel in de voorlopige stand van de Jupiler Pro League is Sporting Charleroi nummer één in Wallonië. Ook op financieel vlak. De club heeft het boekjaar afgesloten met een netto-winst van 2,2 miljoen. “Rekening houdend met de huidige context is dat uitzonderlijk”, benadrukt afgevaardigde-beheerder Mehdi Bayat in La Dernière Heure. “Sinds de overname van de club (in 2012, red.) heeft ons beleid 20 miljoen winst opgeleverd. Een bedrag dat we in totaliteit opnieuw geïnjecteerd hebben. Dat laat ons toe de spelers betere contracten aan te bieden, zodat ze zich bij het merendeel van de Belgische clubs niet of nauwelijks kunnen verbeteren. Op de Belgische markt lopen we veel minder dan vroeger het risico om ons te laten pluimen. Reden waarom, als een smaakmaker ons verlaat, het met bestemming buitenland is. Nicholson geldt als meest recente voorbeeld. Louter sportief gezien is het een aderlating, maar zijn transfer garandeert de financiële stabiliteit van de club én Shamar verdient bij Spartak Moskou veel meer dan in zijn stoutste dromen, toen hij in 2017 Jamaica verliet om in Slovenië zijn kans te wagen.” (AR)

Gillet weg bij Charleroi?

Is het einde in zicht voor Guillaume Gillet bij Sporting Charleroi? De verdedigende middenvelder, vorig seizoen door de fans nog verkozen tot ‘Zèbre d’Or’ — een populariteitspoll waarin hij met ruim verschil Ryota Morioka en Dorian Dessoleil voorafging — stond sinds de competitiestart slechts twee keer aan de aftrap. Op speeldag 1 uit tegen KV Oostende en op speeldag 5 uit tegen Zulte Waregem. Sinds midden oktober blijven zijn invalbeurten beperkt tot een handvol minuten bij het ingaan van de toegevoegde tijd. Gillet, die in maart 38 wordt en van wie het contract bij Sporting Charleroi in juni afloopt, heeft het daar moeilijk mee en overweegt de Jupiler Pro League deze winter vaarwel te zeggen. Met bestemming? Club Luik (eerste amateur) is een optie. Hij speelde daar tien jaar bij de jeugd.

Gillet kijkt ook verder dan het voetbal. Samen met ex-tennisser Steve Darcis heeft hij in het Luikse Saint-Georges-sur-Meuse de ‘Planet Padel Academy’ geopend. (AR)

Charleroi haalt vervanger voor Koffi

Charleroi heeft voor 6 maanden zonder aankoopoptie doelman Bingourou Kamara (24) overgenomen van Racing Straatsburg, waar hij in de schaduw stond van Matz Sels en Eiji Kawashima. Kamara moet inspringen voor Koffi tijdens de Africa Cup. Tweede doelman Desprez bood, zo valt daaruit af te leiden, te weinig garanties. (AR)

Ook Antwerp annuleert stage in Dubai

Antwerp zal dan toch niet op winterstage naar Dubai trekken. Van 4 tot 11 januari zou de ‘Great Old’ aanvankelijk naar het Midden-Oosten trekken, maar Antwerp ziet af van dat plan en bekijkt nu z'n opties. Eerder besliste ook Anderlecht om toch niet op stage te trekken naar Dubai. Met de omikronvariant van het coronavirus wil RSCA geen risico’s nemen.

Christian Kouamé geselecteerd voor Ivoorkust

Aanvaller Christian Kouamé, die door RSC Anderlecht gehuurd wordt van Fiorentina, behoort tot de selectie van Ivoorkust voor de Africa Cup in Kameroen. Ook oude bekenden Odilon Kossounou (Leverkusen, ex-Club Brugge), Simon Deli (Adana Demirspor, ex-Club Brugge) en Yohan Boli (Al-Rayyan, ex-STVV) zijn geselecteerd. Verder kan bondscoach Patrice Beaumelle rekenen op sterkhouders als Serge Aurier (Villarreal), Franck Kessié (AC Milan), Eric Bailly (Manchester United), Nicolas Pépé (Arsenal), Sébastien Haller (Ajax) en Wilfried Zaha (Crystal Palace).

De Oranje Olifanten bereiden de Africa Cup voor met een stage in Saudi-Arabië, waar ze op 27 december verzamelen blazen. Ivoorkust ontmoet titelverdediger Algerije, Equatoriaal-Guinea en Sierra Leone in de poulefase.

Kameroen met Ngadeu, Oum Gouet en Fai naar Africa Cup

Drie spelers uit de Jupiler Pro League zitten in de selectie van Kameroen voor de Africa Cup: Michael Ngadeu (AA Gent), Samuel Oum Gouet (KV Mechelen) en Collins Fai (Standard). De clubs zullen hun speler in januari (en mogelijk een deel van februari) dus moeten missen. De Africa Cup gaat op 9 januari van start, de finale wordt op 6 februari gespeeld.

Ook Selemani en Badamosi naar Afrika Cup

KV Kortrijk zal het een eindje zonder Selemani (Comoren) en Badamosi (Gambia) moeten stellen. Beide spelers zijn opgeroepen voor de Afrika Cup (9 januari-6 februari). Vooral Selemani zal gemist worden. De flankaanvaller scoorde dit seizoen al negen keer en is immens belangrijk voor de Kerels. Aanvoerder Kristof D’Haene zal komende zondag vóór de wedstrijd tegen Antwerp gehuldigd worden. Hij speelde op 14/12 tegen KV Oostende zijn 200ste wedstrijd voor de club, maar het is nu pas de eerstvolgende thuismatch. Er zal voor die gelegenheid een speciaal ingekaderd shirt worden overhandigd door voorzitter Ronny Verhelst. (IVDA)

