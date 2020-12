Football Talk. Charleroi alsnog in beroep tegen schorsing Ilaimaharitra - Pozuelo (ex-Genk) verkozen tot beste speler van MLS

Pozuelo (ex-Genk) verkozen tot beste speler van MLS

Alejandro Pozuelo heeft de Landon Donovan Award gewonnen, de trofee voor de beste speler uit de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS. De Spanjaard kreeg de voorkeur op Nicolas Lodeiro, Diego Rossi, Jordan Morris en Andre Blake. Pozuelo komt zo in een illuster rijtje met eerdere winnaars als David Villa, Robbie Keane en Carlos Vela.

Twee jaar geleden verliet Pozuelo Racing Genk voor een avontuur in Toronto. Dat heeft hem tot nu toe nog geen windeieren gelegd. Vorig seizoen verloren Pozuelo en Toronto nog de finale van het kampioenschap tegen Seattle Sounders. Dit seizoen strandde hun schip al in de achtste finales, maar toch maakte Pozuelo met 9 goals en 5 assists genoeg indruk om tot speler van het jaar verkozen te worden.

Charleroi alsnog in beroep tegen schorsing Ilaimaharitra

Charleroi heeft in extremis beroep aangetekend tegen de schorsing van vier speeldagen en 4.000 euro boete die het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond had opgelegd aan Marco Ilaimaharitra. De middenvelder van de Carolo’s mocht daardoor vanavond in actie komen tegen KV Kortrijk.

Ilaimaharitra hield de zware sanctie over aan zijn rode kaart tegen Waasland-Beveren vorige week woensdag. Op slag van rust in de inhaalwedstrijd tegen de Waaslanders plantte Ilaimaharitra ter hoogte van de middenstip zijn studs op de kuit en hiel van Koita. Scheidsrechter D’hondt gaf eerst slechts een gele kaart, maar kwam op die beslissing terug na het ingrijpen van de VAR. De middenvelder van Charleroi werd alsnog rechtstreeks uitgesloten.

Het Bondsparket deed een schikkingsvoorstel van vier speeldagen schorsing (waarvan drie effectief), maar Charleroi ging daar niet op in. De Carolo’s hoopten op maximaal twee speeldagen schorsing, maar kregen nul op het rekest. Het Disciplinair Comité gaf zelfs een zwaardere straf. Charleroi tekende maandag echter beroep aan, waardoor Ilaimaharitra in de thuismatch tegen KV Kortrijk aan de aftrap mocht verschijnen.

Als de Disciplinaire Raad morgen de schorsing bevestigt, is de middenvelder geschorst voor de duels tegen STVV (12/12), Cercle Brugge (15/12), RSC Anderlecht (18/12) en Antwerp (27/12).

Volledig scherm Ilaimaharitra vanavond in actie tegen Mboyo (Kortrijk). © BELGA

Spaanse sportief directeur alweer weg bij Waasland-Beveren

Sportief directeur Miguel Torrecilla is na amper enkele maanden in dienst alweer weg op de Freethiel. Een combinatie van factoren: de Spanjaard kreeg enerzijds een aanbieding die hij niet kon weigeren van Zaragoza, anderzijds miste hij zijn familie en vrienden enorm. Door opnieuw aan de slag te gaan in eigen land, is dat laatste probleem meteen van de baan. Bij Waasland-Beveren nemen Danny De Maesschalck en Dirk Huyck weer tijdelijk de honneurs waar, tot de Amerikaanse eigenaars een nieuwe sportief directeur aanstellen. (MVS)

Maertens (OHL) riskeert drie speeldagen schorsing

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag een schorsing van drie speeldagen en een boete van 3.000 euro voorgesteld als straf aan OHL-middenvelder Mathieu Maertens, die afgelopen weekend een rode kaart kreeg.

Een kwartier voor het einde van de thuismatch tegen Cercle Brugge (2-1) voerde Maertens een stevige tackle uit op Kylian Hazard. Hij kwam te laat ingegleden, miste het leer en raakte de Cercle-speler boven de enkel. Scheidsrechter Nathan Verboomen gaf aanvankelijk een gele kaart, maar veranderde naar rood na tussenkomst van de VAR.

Het Bondsparket vordert drie wedstrijden effectieve schorsing. “Het gaat om een brutale fout (in het scheidsrechterverslag staat ‘ernstig gemeen spel’) waarbij de fysieke integriteit van de tegenstander in gevaar wordt gebracht”, staat te lezen in de bondsactie. De bondsprocureur verwijst ook naar het disciplinaire verleden van Maertens, die al twee keer eerder disciplinair geschorst was.

Als OH Leuven het schikkingsvoorstel aanvaardt, is Maertens geschorst voor de competitiewedstrijd tegen Kortrijk (12/12), Moeskroen (15/12) en Mechelen (20/12). Bij weigering buigt het Disciplinair Comité zich over de strafmaat. De middenvelder mag dinsdag wel in actie komen in de inhaalmatch tegen Moeskroen.

