Football Talk. Chadli scoort zijn eerste voor Basaksehir - Mirallas geeft twee assists - Nieuwe coach Schalke

Chadli eindelijk aan het kanon

Istanboel Basaksehir heeft in de Turkse Süper Lig 2-2 gelijkgespeeld tegen Kasimpasa, dat ruim een helft met een man minder speelde. Nacer Chadli maakte zijn eerste competitiedoelpunt voor regerend kampioen Basaksehir.

De Rode Duivel, die de hele match tussen de lijnen stond, trof raak na 27 minuten. Hij gleed een voorzet van Visca binnen. Negen minuten later lukte Erdogan echter de gelijkmaker, op aangeven van de in Brussel geboren Anil Koc. Na een tweede gele kaart voor Kara (43.) kwam Kasimpasa met een man minder te staan. Basaksehir wist hier echter niet van te profiteren. Integendeel, Hodzic bracht de bezoekers in de 85e minuut 1-2 voor. Visca (90.+2) wist pas in de blessuretijd een punt uit de brand te slepen voor Basaksehir. Bij Kasimpasa speelde Mickaël Tirpan de hele wedstrijd.

In de stand is Basaksehir pas 16e met 16 punten uit 14 wedstrijden. Kasimpasa staat met 19 punten uit 15 matchen op de elfde stek.

Gross neemt over bij Schalke

De 66-jarige Christian Gross is de nieuwe coach van Schalke 04. De Zwitser, die een contract ondertekende tot het einde van het seizoen, moet de Königsblauen voor degradatie uit de Bundesliga behoeden. “Voor Schalke staan de volgende vijf maanden volledig in het teken van het behoud”, verklaart Jochen Schneider, sportdirecteur van de rode lantaarn in de Bundesliga. “Christian Gross heeft zowel in Duitsland als in Engeland getoond dat hij uitdagingen als deze tot een goed einde kan brengen.”

Gross behaalde in zijn vaderland titels met Grasshopper Zürich en Bazel. Wat relevanter is voor Schalke, is dat hij ook VfB Stuttgart en Tottenham Hotspur in respectievelijk de Bundesliga en de Premier League wist te houden. Tot begin dit jaar was hij bij Al-Ahli in Saoedi-Arabië aan de slag. “We moeten focussen op doelpunten en resultaten”, stelt Gross. “Ik wil het enthousiasme van de spelers altijd voelen. Er moet een goede sfeer hangen rond het team om opnieuw succesvol te zijn. Ik zal er alles aan doen om samen onze doelen te bereiken.”

Schalke is met Gross al aan zijn vierde coach van het seizoen toe. David Wagner werd na twee speeldagen de laan uitgestuurd. Manuel Baum stond tien wedstrijden aan het roer. En Huub Stevens was sinds het ontslag van Baum interim-coach. Het team van Raman telt slechts vier punten na 13 speeldagen in de Bundesliga. Schalke 04 wacht al 29 competitiewedstrijden op een zege. Zaterdag hoopt Gross daar al verandering in te brengen. Dan gaat Schalke op bezoek bij Hertha Berlijn.

Trossard en Brighton laten de zege wegglippen bij West Ham

Brighton & Hove Albion heeft op de vijftiende speeldag in de Premier League twee maal een voorsprong door de handen laten glippen bij West Ham United. Het werd uiteindelijk 2-2. Rode Duivel Leandro Trossard speelde bij de bezoekers de hele wedstrijd.

De Seagulls konden rekenen op treffers van Maupay (44.) en Dunk (70.), maar West Ham kwam telkens weer langszij via Johnson (60.) en Soucek (82.). In de tussenstand blijft Brighton in degradatiegevaar. Trossard en co zijn zestiende met dertien punten, slechts twee punten meer dan Fulham dat op de eerste degradatieplaats staat. West Ham is comfortabel tiende met 22 punten.

Mirallas helpt ploeg-in-vorm Gaziantep met twee assists aan vijfde zege op rij

Gaziantep ontpopt zich stilaan tot de revelatie in de Turkse Süper Lig. De club van voormalig Rode Duivel Kevin Mirallas won de topper tegen Alanyaspor met 3-1. Mirallas en co wonnen zo voor de vijfde keer op rij, de club is (in competitie en beker samengeteld) al vijftien wedstrijden ongeslagen. De laatste nederlaag dateert intussen van 12 september.

Mirallas maakte op 5 oktober transfervrij de overstap naar Gaziantep. Zondag was hij tegen Alanyaspor opnieuw belangrijk met twee assists. Gaziantep won dankzij treffers van Dicko (9.), Demir (30.) en Maxim (61.). Mirallas gaf de beslissende pass bij het tweede en derde doelpunt. Tussendoor scoorde Davidson (26.) voor de bezoekers tegen.

Mirallas zit voor Gaziantep aan vijf goals en drie assists in tien duels. De Luikenaar nam nooit officieel afscheid van de Rode Duivels. Hij gaf al meermaals aan nog steeds te hopen op een terugkeer bij de nationale ploeg.

In de tussenstand in Turkije is Gaziantep opgerukt naar de derde plaats, met 27 punten na 14 speeldagen. Alanyaspor heeft als tweede evenveel punten, maar een iets beter doelsaldo. Het heeft ook één wedstrijd meer gespeeld dan Gaziantep. Leider Galatasaray telt 29 punten.

Raymond Domenech officieel bevestigd als nieuwe coach van Nantes

Raymond Domenech, voormalig bondscoach van Frankrijk, is de nieuwe trainer van Nantes. Dat heeft de club zaterdag bevestigd. Domenech tekende een contract tot het einde van het seizoen. Hij volgt de begin deze maand ontslagen Christian Gourcuff op.

“Ik ben erg blij en trots dat ik bij een legendarische Franse club als FC Nantes aan de slag kan gaan. Ik kan haast niet wachten om met het team te werken”, zegt Domenech op de website van zijn nieuwe werkgever.

Voor de 68-jarige Domenech is het de eerste trainersopdracht sinds het debacle met de Franse nationale ploeg op het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Na onder meer een spelersstaking in het trainingsoord in Knysna volgde toen een vroegtijdige uitschakeling in de groepsfase met een één op negen. Voor Domenech wordt het de eerste opdracht bij een club sinds zijn ontslag bij Olympique Lyon in 1993. Met zijn 68 jaar heeft hij bovendien de leeftijdslimiet van de Franse profliga LFP overschreden en dus moest er nog een uitzondering gevraagd worden.

Met vijftien punten is Nantes na zeventien speeldagen zestiende in de Ligue 1.

Geblesseerde Krmencik ontbreekt

Geen Michael Krmencik vanmiddag bij Club Brugge. De Tsjech heeft last aan de enkel en maakt geen deel uit van de wedstrijdselectie tegen Eupen. Krmencik is dan wel niet fit, op speelminuten hoeft hij sowieso niet meer te rekenen. De aanvaller kreeg de opdracht om op zoek te gaan naar een nieuwe club en nam dat samen met zijn management ter harte. Mogelijk heeft hij zijn laatste wedstrijd voor Club Brugge gespeeld. Krmencik is nu al op vakantie, de andere spelers moeten nog wachten tot vanmiddag. Na de match krijgt de hele groep vrij tot maandag 4 januari. Dan worden de trainingen hervat in functie van de eerste match na de winterstop op zondagavond 10 januari in Sint-Truiden. (TTV)

Lewandowski Europees Sporter van het Jaar

Robert Lewandowski is door de de nationale persagentschappen tot Europees Sporter van het Jaar verkozen. In een door het Poolse agentschap PAP georganiseerde poll bij de sportredacties van vijfentwintig Europese agentschappen, waaronder Belga, kreeg de Poolse spits van Bayern München 180 punten. Daarmee deed hij nipt beter dan de Britse Formule 1-piloot Lewis Hamilton (176 ptn), wel laureaat in 2014, 2017 en 2019. De Zweedse polsstokspringer Armand Duplantis (169) werd derde.

Twee tennissers, de Serviër Novak Djokovic (85) en de Spanjaard Rafael Nadal (72), maken de top vijf compleet. De Sloveense wielrenners Primoz Roglic (64) en Tadej Pogacar (52) vielen daar net buiten. Er staan geen Belgen in de top twintig.

Lewandowski is de derde Pool op de erelijst. Langeafstandloper Zdzislaw Krzyszkowiak won in 1958 de eerste editie, sprintster en verspringster Irena Szewinska werd in 1966 verkozen. Er staat één Belg op de erelijst. Eddy Merckx kreeg de erkenning na zijn eerste twee Tourzeges, in 1969 en 1970. Na de Portugees Cristiano Ronaldo (2016) is Lewandowski pas de tweede voetballer, op 63 edities, die de prijs krijgt.

Odjidja out, Depoitre onzeker

Hein Vanhaezebrouck kan nog niet rekenen op een aantal geblesseerde spelers. “Depoitre blijft een twijfelgeval, maar hij staat het dichtst bij een terugkeer voor de wedstrijd op Kortrijk”, vertelt Vanhaezebrouck. Odjidja is sowieso out. “Zijn hamstringblessure valt beter mee dan we gevreesd hadden. In het beste geval is hij klaar tegen 10 januari, maar ik vermoed dat het niet langer dan 17 januari zal duren voor hij weer fit is.” Niangbo zit in de laatste fase van zijn revalidatie. “Hij staat dicht bij aansluiten voor de groepstraining. Na Nieuwjaar hopen we hem terug inzetbaar te hebben.” AA Gent hervat de trainingen op 2 januari. (RN)

Schouterden naar Larnaca

Aanvoerder Nils Schouterden (32) verlaat Eupen met bestemming het Cypriotische AEK Larnaca. “Voor mij en mijn gezin is dit het geschikte moment om een andere competitie en een andere cultuur te ontdekken. Ik vertrek zaterdag naar Larnaca om er in eerste instantie in quarantaine te gaan. Mijn laatste wedstrijd met Eupen zal dus de 0-1 van 6 december op Beerschot zijn geweest. De kans die mij geboden wordt, kon ik niet weigeren.” Bij Larnaca - zijn zesde club na OHL, STVV, Eupen, Westerlo, KVM en opnieuw Eupen - wordt Schouterden ploegmaat van doelman Jens Teuckens (ex-Club Brugge en Antwerp) en Florian Taulemesse, de spits met wie hij in 2013-2014 tijdens zijn eerste passage bij Eupen speelde. (AR)

Kicker roept Bayern-coach Flick uit tot Persoonlijkheid van het Jaar

Het Duitse gerenommeerde voetbalblad Kicker heeft Bayern München-coach Hans-Dieter Flick uitgeroepen tot Persoonlijkheid van het Jaar 2020. Hij is de opvolger van Liverpool-coach Jürgen Klopp, die vorig jaar werd verkozen tot Man van het Jaar.

Flick won afgelopen seizoen met Bayern München de Champions League, de Duitse titel en de Duitse beker. Kicker looft de coach dat hij dit wist te bereiken door teamwork. Ook zijn bescheidenheid wordt gewaardeerd, “wat het voetbal temidden van een cultuurcrisis erg goed doet”.

Voor Klopp (2019) werden onder anderen Lothar Matthäus (1999), Oliver Kahn (2001), Michael Ballack (2002), Franck Ribery (2008, 2013) en Bastian Schweinsteiger (2010) tot Man van het Jaar verkozen.

