Football Talk. Cercle verlengt contract Muslic tot 2024 - Final Four Nations League volgend jaar in Rotterdam en Enschede

Cercle Brugge verlengt contract coach Muslic tot 2024

Cercle Brugge en coach Miron Muslic zijn tot een akkoord gekomen over de verlenging van het contract van de Bosnische Oostenrijker. Dat liep over zeven maanden af, maar wordt nu opengebroken tot de zomer van 2024. Eind september werd Miron Muslic (40) bij de Vereniging gepromoveerd van T2 tot opvolger van zijn landgenoot Dominik Thalhammer, inmiddels aan de slag bij KV Oostende. Onder Muslic behaalde groen-zwart 19 op 24 en klom het van de voorlaatste naar de negende plaats in de rangschikking. (LUVM)

Antwerp vertrekt donderdag op winsterstage naar Dubai

Bij Antwerp heeft men na een onderbreking van twee weken de trainingen hervat. Donderdag vertrekken coach Mark van Bommel en zijn mannen op winterstage naar Dubai. De geblesseerden Björn Engels, Sam Vines en Koji Miyoshi stappen niet mee op het vliegtuig. Ook Radja Nainggolan en Bruny Nsimba blijven in Antwerpen, waar zij zullen trainen met de B-kern. Beloften Niels Devalckeneer, Kobe Corbanie, Igor da Silva en Gerard Vandeplas mogen wel mee naar Dubai. (KDC)

Final Four Nations League volgend jaar in Rotterdam en Enschede

De Final Four van de Nations League wordt volgend jaar definitief in Nederland gespeeld, zo heeft de Europese voetbalbond UEFA bevestigd. De wedstrijd worden gespeeld in Rotterdam en Enschede.

De KNVB voerde al “constructief overleg” met De Kuip en de Grolsch Veste als speellocaties, en ook met de gemeenten Rotterdam en Enschede. De Johan Cruijff Arena in Amsterdam en het Philips-stadion van PSV in Eindhoven zijn vanwege andere evenementen niet beschikbaar in juni 2023.

België, Polen en Wales - allemaal tegenstanders van Oranje in de Nations League-groep - hadden zich ook kandidaat gesteld, maar zij wisten zich niet te kwalificeren voor het finaletoernooi. Oranje werd eerste in de groep.

Het is de derde editie van de Nations League en de tweede keer dat Nederland zich plaatste voor de Final Four. In 2018/2019 verloor Nederland de finale van Portugal (1-0). In 2020/2021 won Frankrijk de Nations League door Spanje met 2-1 te verslaan. De halve finales van het toernooi zijn op woensdag 14 en donderdag 15 juni, de finale op zondag 18 juni.

