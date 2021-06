Football Talk. Cercle huurt Miangue - KV Kortrijk trekt Franse doelman aan - 18-jarige Cyprioot voor Charleroi

Cercle huurt Senna Miangue van Cagliari

Cercle Brugge versterkt zich met Senna Miangue. De 24-jarige Antwerpenaar met Congolese roots wordt voor één seizoen mét aankoopoptie gehuurd van Cagliari Calcio. Miangue, een linksachter die in de jeugd werd opgeleid bij Antwerp en Beerschot, vertrok op zijn 18de naar Inter Milaan en belandde twee jaar later bij Cagliari. De Sardijnen leenden Miangue achtereenvolgens uit aan Standard en AS Eupen. Bij de Rouches moest hij vrede nemen met 11 optredens in twee jaar, Am Kehrweg stond de linksback vorig seizoen 24 keer in het team.

KV Kortrijk trekt Franse doelman aan

Joris Delle wordt de doublure van Marko Ilic in doel bij KV Kortrijk. De 31-jarige Franse doelman was transfervrij en tekende een contract voor twee seizoenen bij de Kerels. Delle is geen onbekende in ons land, want in het seizoen 2013-2014 speelde hij een seizoen op huurbasis bij Cercle Brugge. Delle speelde in het verleden ook nog bij FC Metz, OGC Nice, Racing Lens, NEC, Feynoord en het Zuid-Afrikaanse Orlando Pirates. (IVDA)