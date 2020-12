Football Talk. Cercle bindt drie “rolmodellen voor alle jeugdspelers” langer aan zich - Twee collega’s van Mertens testen opnieuw positief

Voetbal Omkoop­schan­daal, emotioneel moment in België en die ene cruciale seconde: 7 dingen over ‘Pablito’ Paolo Rossi (64), de WK-held van Italië die vandaag overleed

13:36 Italië is in rouw. Paolo Rossi is op 64-jarige leeftijd overleden. Als held van het WK in 1982 is de voormalige topspits een icoon in eigen land. Van een knalprestatie tegen Brazilië over een groot omkoopschandaal tot een Belgische link. Zeven dingen die u moet weten over ‘Pablito’.