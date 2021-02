Football Talk. Celtic ligt uit Schotse titelrace: coach Lennon stapt op - Koch weg bij Eupen - Promes verlaat Ajax

Quincy Promes ruilt Ajax voor Spartak Moskou

Quincy Promes verlaat Ajax en zet zijn carrière verder bij Spartak Moskou. Beide teams hebben een akkoord over een transfersom van 8,5 miljoen euro, die mits bonussen kan oplopen tot 11 miljoen, zo bevestigt de Nederlandse club vandaag.

De 29-jarige Promes speelde sinds de zomer van 2019 voor Ajax, waar hij een deel van zijn jeugdopleiding had genoten. De aanvaller was in 53 wedstrijden goed voor 22 goals.

De 47-voudige international kent Spartak Moskou goed want hij voetbalde er al van 2014 tot 2018. Sevilla haalde hem drie jaar geleden weg uit Rusland. Bij Spartak ligt voor Promes een contract voor 3,5 seizoenen klaar. De transfer is onder voorbehoud van de medische keuring.

Menno Koch (Eupen) per direct naar CSKA Sofia

Menno Koch (26) verlaat AS Eupen per direct met bestemming CSKA Sofia (in Bulgarije loopt de transferperiode nog tot 28/2). De Nederlander werd bij de Panda’s als centrale verdediger gebarreerd door Heris, Amat, Poulain, Agbadou, Bushiri en Miangue. Koch arriveerde ‘Am Kehrweg’ in de zomer van 2019 en zijn contract liep nog tot 2022. Dit seizoen verscheen hij acht keer aan de aftrap en maakte twee doelpunten, waaronder begin november de late gelijkmaker in de thuismatch tegen Waasland-Beveren. (AR)

Lennon niet langer coach van Celtic

Neil Lennon stapt op als trainer van Celtic. Dat heeft de topclub uit Glasgow, die in de Schotse eerste afdeling een achterstand van maar liefst achttien punten heeft op eeuwige rivaal en koploper Rangers, gemeld. Begin 2019 volgde de 49-jarige Lennon bij Celtic Brendan Rodgers op, die naar Leicester City trok. Hij leidde de club vervolgens naar twee titels, twee keer winst in de Schotse Cup en een keer in de League Cup. Dit seizoen hoopte Celtic voor de tiende opeenvolgende keer kampioen te worden. Dat zit er niet meer in. Assistent John Kennedy neemt de taken van Lennon voorlopig over.

De Noord-Ier, een ex-speler van Celtic, coachte de Bhoys al van 2010 tot 2014. Nadien was hij de T1 van Bolton Wanderers en Hibernian.

