Football Talk. Cavani blijft jaar langer bij Manchester United - Daan Heymans vertrekt bij Waasland-Beveren

Daan Heymans vertrekt bij Waasland-Beveren

De Freethiel is een sleutelspeler armer. Daan Heymans (21) kondigde vanavond op Instagram dat hij na drie jaar vertrekt bij Waasland-Beveren. “Ik wil graag iedereen bedanken die deel heeft uitgemaakt van mijn avontuur bij Waasland-Beveren. Het spijt mij voor wat afgelopen weekend gebeurd is (de degradatie, red.). Ik hoop dat deze mooie club zo snel mogelijk terugkeert naar waar ze hoort.”

Heymans ontbolsterde dit jaar bij Waasland-Beveren en was vooral in het seizoensbegin een echte revelatie. Hij scoorde 8 keer en gaf 4 assists. Zijn volgende bestemming is nog onbekend, al garandeert Heymans die snel bekend te maken.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Cavani blijft Manchester United jaar langer trouw

Edinson Cavani heeft zijn contract bij Manchester United met een jaar verlengd tot juni 2022. Dat heeft de Engelse club maandag gemeld.

De 34-jarige Uruguayaan, die in oktober 2020 transfervrij overkwam van Paris Saint-Germain, was dit seizoen in totaal goed voor vijftien doelpunten. “Gedurende het seizoen heb ik een grote genegenheid ontwikkeld voor de club en alles wat ze vertegenwoordigt”, reageert Cavani. “Ik voel een diepe band met mijn teamgenoten en de medewerkers die hier achter de schermen werken. Ze motiveren me elke dag extra en ik weet dat we samen bijzondere dingen kunnen bereiken.”

Ook coach Ole Gunnar Solskjaer kijkt uit naar de verdere samenwerking. “We wisten van zijn neus voor doelpunten. Het is echter zijn persoonlijkheid die deze ploeg zoveel heeft gebracht, hij heeft een winnaarsmentaliteit en een onmiskenbare houding bij alles wat hij doet. Edinson is een van de laatste spelers die het trainingsveld verlaat en zet met zijn professionalisme van iedere dag de toon voor de youngsters.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Goretzka mist door dijblessure seizoenseinde met Bayern, EK-start in gevaar

Bayern München moet het de rest van het seizoen stellen zonder Leon Goretzka, die out is met een spierblessure in de linkerdij. Dat heeft de kersverse Duitse kampioen maandag gemeld.

Goretzka liep de blessure afgelopen zaterdag op in de 6-0 zege tegen Borussia Mönchengladbach, die Bayern de titel schonk. Hij stond als invaller pas 10 minuten in het veld toen hij de strijd alweer aangeslagen moest staken.

De middenvelder moet dus de resterende twee competitiewedstrijden van de Duitse kampioen aan de kant blijven. Of de international bij het EK het eerste groepsduel met Frankrijk op 15 juni in München haalt, moet nog blijken. Volgens Duitse media wordt het een race tegen de klok om tijdig fit te geraken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Liverpool en Everton mogen weer supporters ontvangen

Liverpool en Everton mogen voor hun resterende competitiewedstrijden dit seizoen weer supporters toelaten. Dat heeft de veiligheidsraad van de stad Liverpool besloten. Het gaat om respectievelijk 10.000 fans op Anfield, het stadion van Liverpool, en 6.500 op Goodison Park, het onderkomen van Everton. Beide stadions liggen slechts op enkele kilometers van elkaar.

Mede door een intensieve vaccinatiecampagne verdwijnen in Engeland steeds meer maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Liverpool, de uittredende kampioen in Engeland en club van Rode Duivel Divock Origi, staat voorlopig tegenvallend zesde in de Premier League. Everton is achtste.

Volledig scherm Goodison Park © Photo News

Opnieuw geen training bij Schalke 04 na positieve sneltest

Bij de Duitse degradant Schalke 04, de club van onze landgenoot Benito Raman, is de training van maandag afgelast nadat een sneltest bij een speler een positief resultaat had opgeleverd. De speler in kwestie werd in isolatie geplaatst en iedereen moest een nieuwe coronatest ondergaan. Het resultaat daarvan wordt dinsdag verwacht, zo maakte de club maandag bekend. Pech blijft Schalke dus achtervolgen. ‘Die Köningsblauen’ kregen recent al eens een coronagolf te verwerken.

Het is voorlopig nog onduidelijk of de competitiewedstrijd van woensdag tegen Hertha kan doorgaan. Het gaat om een inhaalwedstrijd van medio vorige maand, toen het duel niet gespeeld kon worden na een corona-uitbraak bij Hertha.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Deinze neemt afscheid van Mathias Schils

Na 2,5 jaar verlaat Mathias Schils KMSK Deinze. Dat heeft de club uit de 1B Pro League maandag gemeld.

De 28-jarige middenvelder werd in januari 2019 overgenomen van Cambuur Leeuwarden in Nederland. Voordien kwam hij uit voor Lommel en Sint-Truiden. Schils speelde in totaal 52 wedstrijden en scoorde daarin vier doelpunten voor oranje-zwart. Hij maakte ook deel uit van de spelerskern die vorig seizoen kampioen werd in de eerste amateurklasse.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zwitserland mist Wolfsburg-aanvaller Steffen met enkelblessure

Zwitserland zal komende zomer op het EK niet kunnen rekenen op Wolfsburg-aanvaller Renato Steffen. De 29-jarige rechtsbuiten is out met een blessure aan de ligamenten van de enkel en raakt niet tijdig fit. Dat heeft Wolfsburg maandag bevestigd.

Steffen ligt sinds begin maart in de lappenmand. Dit seizoen komt hij dus niet meer in actie. “Uiteraard ben ik verdrietig dat ik Wolfsburg niet kan helpen om de kwalificatie voor de Champions League veilig te stellen”, reageert de aanvaller, dit seizoen bij de ploeg van Koen Casteels goed voor vijf doelpunten. “Dat ik het EK mis is ook een harde noot om te kraken. Mijn focus ligt nu op volledig fit te geraken voor het nieuwe seizoen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

China rekent op buitenlandse spelers om zich te plaatsen voor eindronde in Qatar

De Chinese voetbalbond heeft maandag zijn selectie bekendgemaakt voor vier kwalificatiewedstrijden in juni op weg naar het WK in Qatar en daarin was plaats voor liefst vijf spelers die buiten China werden geboren. De bond hoopt met de hulp van genaturaliseerde spelers voor het eerst in twintig jaar nog eens de eindronde van een WK te halen. In 2002 speelde China tot dusver haar enige WK voetbal, in Japan en Zuid-Korea.

De bond begon in 2019 met het oproepen van genaturaliseerde spelers, die geen enkele familiale band hebben met het land. In de lijst van bondscoach Li Tie zien we maandag de namen van de geboren Brazilianen Elkeson, Fernando Henrique en Alan Carvalho en de Britten Nico Yennaris en Tyias Browning.

China is momenteel de nummer 77 op de FIFA-ranglijst. Het staat tweede in groep A, in de tweede fase van de Aziatische kwalificaties, op acht punten van leider Syrië. De groepswinnaars en de vier beste tweedes stoten door naar de derde (en voorlaatste) kwalificatiefase.

Bayern-voorzitter Rummenigge moedigt Duitse bond aan snel Flick aan te stellen

Bayern München-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge heeft in ‘Bild’ een opvallende positie ingenomen in de debatten rond een nieuwe bondscoach in Duitsland. Hansi Flick, momenteel nog aan de slag als coach van Bayern, ligt daarbij in poleposition.

Rummenigge vindt dat de Duitse voetbalbond (DFB) hem zo snel mogelijk moet aanstellen als opvolger van Joachim Löw, die na het EK afscheid neemt van de Mannschaft. Beide partijen onderhandelen momenteel, maar een akkoord is er nog niet. Flick veroverde met Bayern afgelopen weekend nog zijn tweede landstitel op rij.

“Hansi zou de perfecte coach zijn voor de nationale ploeg”, stelde Rummenigge. “Ik kan me inbeelden dat veel grote Europese clubs in hem geïnteresseerd zijn. Ik heb de indruk dat de DFB ergens op wacht, maar dat zou ik niet doen. De omstandigheden om hem binnen te halen zijn momenteel ideaal.”

De 56-jarige Flick was tussen 2006 en 2014 al werkzaam als assistent bij de Mannschaft. Sinds november 2019 is hij hoofdcoach van Bayern. Hij won met de Rekordmeister twee titels, een beker, de Champions League en het WK voor clubs.

Volledig scherm © Photo News