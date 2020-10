Football Talk. Carrasco valt geblesseerd uit - Lazio houdt goede generale repetitie voor duel tegen Club, Zenit de boot in

Lazio wint van Bologna, Zenit verliest

Lazio Roma heeft op de vijfde speeldag van de Serie A met 2-0 gewonnen van Bologna. Woensdag is Lazio de tegenstander van Club Brugge op de tweede speeldag van de groepsfase in de Champions League.

Luis Alberto (54.) en Ciro Immobile (76.) maakten in de tweede helft de doelpunten voor de Romeinen. Lorenzo De Silvestri lukte in de slotminuut de eerredder (91.). Lazio springt dank zijn tweede competitiezege dit seizoen voorlopig naar de tiende plaats. Bologna blijft met drie punten in de onderste regionen hangen.

Lazio won op de eerste speeldag in Champions League-groep F met 3-1 tegen Borussia Dortmund. Club Brugge ontvangt woensdag Lazio in het Jan Breydelstadion op de tweede speeldag van het kampioenenbal.

Zenit verging het minder goed. Het verloor met 1-2 van Rubin Kazan. Erokhin had nochtans de score geopend voor de club uit Sint-Petersburg. Op 2 december komen de Russen naar Jan Breydel.

Atlético wint van Real Betis, invaller Carrasco valt uit met blessure

Op de zevende speeldag in La Liga heeft Atlético Madrid met 2-0 gewonnen van Real Betis. Dankzij deze overwinning komen Los Colchoneros op twee punten van leider Real Madrid, met één wedstrijd minder gespeeld. Yannick Carrasco viel voor Atlético in tijdens de rust, maar moest in de 83ste minuut geblesseerd het veld verlaten.

Bij Atlético Madrid maakte Marcos Llorente het openingsdoelpunt (46.). Luis Suarez lukte de geruststellende 2-0 in de toegevoegde tijd. Op dat moment stond Real Betis met één man minder op het veld na een rode kaart voor Montoya (74.). Dinsdag speelt Atlético Madrid op de tweede speeldag in de Champions League-groepsfase tegen RB Salzburg.

Alphonso Davies (Bayern) valt uit met zware blessure

Bayern München kan de komende zes tot acht weken niet rekenen op haar jonge linksachter Alphonso Davies. De negentienjarige Canadees blesseerde zich aan de rechterenkel. Bayern-coach Hansi Flick gaf na afloop van de met 5-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Frankfurt aan dat Davies één ligament in de enkel scheurde en een ander gedeeltelijk scheurde.

Davies speelde slechts twee minuten mee tegen Frankfurt. Hij ging snel na de aftrap en zonder contact met een tegenstrever tegen het gras. Hij werd vervolgens van het terrein gedragen en leek daarbij af te zien.

Davies was vorig seizoen de revelatie bij Bayern München. Bij het begin van het nieuwe seizoen raakte de Canadees zijn basisplaats kwijt aan Lucas Hernandez. Woensdag zat hij ook op de bank tijdens het Champions League-duel tegen Atlético Madrid (4-0).

Batshuayi helpt Crystal Palace met assist aan zege tegen Fulham

Crystal Palace heeft met 1-2 gewonnen van Fulham op de zesde speeldag in de Premier League. Michy Batshuayi speelde heel de wedstrijd en gaf in de 64ste minuut de assist voor de 0-2 van Wilfried Zaha.

In de achtste minuut had de Nederlander Riedeweld Crystal Palace op voorsprong gebracht. Cairney lukte in de blessuretijd de eerredder voor Fulham, dat het slot met tien man afwerkte na rood voor Kamara (88.). Denis Odoi (Fulham) en Christian Benteke (Crystal Palace) bleven heel de wedstrijd op de bank. In de rangschikking schuift het team van Benteke en Batshuayi op naar de middenmoot, Fulham blijft laatste.

Hertha Berlijn verliest ondanks assist Lukebakio van leider RB Leipzig

In de Bundesliga hebben Dedryck Boyata en Dodi Lukebabio met Hertha Berlijn met 2-1 verloren op het veld van leider RB Leipzig. Hertha blijft in de onderste regionen hangen, Leipzig staat aan kop met Bayern München als eerste achtervolger op een punt.

De Colombiaan Cordoba opende in de achtste minuut de score voor de traditieclub uit de hoofdstad met een assist van Lukebabio. De Fransman Upamecano maakte drie minuten later gelijk. Bij Hertha Berlijn viel Zeefuik vlak na rust in voor Peparik. De Nederlander pakte meteen geel en enkele ogenblikken later een tweede geel karton na een zware overtreding. Hij stond nog geen vijf minuten op het veld. Sabitzer maakte er op penalty 2-1 van in de 77e minuut. Lukebakio werd gewisseld in 86e minuut, Boyata speelde negentig minuten mee.

Leipzig behoudt dus de leiding met een punt meer dan Bayern Munchen, dat dankzij een hattrick van Robert Lewandowski (10., 26. en 60.) en doelpunten van Sané (72.) en Musiala (90.) met 5-0 won van Eintracht Frankfurt.

Vrba moet opkrassen bij Ludogorets

De Europa League-match tegen Antwerp is het Waterloo van Pavel Vrba als coach van Ludogorets geworden. De Tsjech moet opkrassen na het verlies tegen The Great Old. Vladislav Grenchev neemt de leiding over bij de Bulgaarse topclub. Ludogorets is de negenvoudige kampioen in Bulgarije.

Diandy bijna jaar na blessure terug op het veld

Bijna een jaar na de knieblessure die hij op KV Mechelen opliep, heeft Christophe Diandy (29) de groepstraining hervat. Indien alles naar wens verloopt, zal dat over een paar weken ook het geval zijn voor Massimo Bruno (27). (AR)

Resultaten coronatests laten op zich wachten bij STVV

Alle spelers zijn donderdag getest op corona. Het labo liet gisteren weten dat het overbelast was en dat de uitslagen pas vandaag (zaterdag) zouden volgen. Kenny Steppe is out. Hij speelde al enkele weken met pijn in de kuit. Voor de eerste keer dit seizoen staat Schmidt onder de lat. De Ridder is na zijn sleutelbeenbreuk terug en start in de basis. (FKS)

