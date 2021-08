Football Talk. Carrasco trefzeker in oefenpot Atlético Madrid - Vertonghen en Benfica doen goede zaak op weg naar Champions League

Yannick Carrasco scoort in eerste oefenmatch voor Atlético Madrid

Yannick Carrasco heeft zijn eerste oefenduel sinds zijn terugkeer uit vakantie afgewerkt met Atlético Madrid. Carrasco vond meteen de weg naar de netten, maar zijn ploeg verloor wel na strafschoppen van Cadiz.

Carrasco opende de score na 41 minuten, maar zag Perea vier minuten voor tijd gelijkmaken voor Cadiz. De wedstrijd, in het kader van de Carranza Trophy, werd beëindigd met een penaltyreeks. Daarin was Cadiz met 4-2 te sterk. Carrasco was bij de rust al gewisseld.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vertonghen en Benfica winnen heenmatch derde voorronde bij Spartak Moskou

Benfica heeft een uitstekende zaak gedaan op weg naar de groepsfase van de Champions League. De Portugezen, met Rode Duivel Jan Vertonghen 90 minuten in de verdediging, wonnen hun heenwedstrijd van de derde voorronde met 0-2 bij Spartak Moskou.

Silva en Gilberto zorgden na rust voor de doelpunten. Vertonghen pakte vroeg in de tweede helft geel na een harde tackle. Bij de Russen had de Fransman Samuel Gigot (ex-Gent en Kortrijk) centraal achterin een basisplaats.

De terugwedstrijd staat volgende week dinsdag op het programma. Bij winst neemt Benfica het in de play-offs op tegen de winnaar van de confrontatie tussen PSV en het Deense Midtjylland. De Eindhovenaren veroverden gisteren al een uitstekende uitgangspositie dankzij een 3-0 zege in het eigen Philips Stadion.

Volledig scherm Jan Vertonghen in een oefenwedstrijd tegen Olympique Marseille. © AFP

Broers Mmaee winnen met Ferencvaros heenmatch tegen Slavia Praag

Ferencvaros heeft een grote stap gezet naar de play-offs van de Champions League. De Hongaarse kampioen won in de heenmatch van de derde voorronde met 2-0 van Slavia Praag. Bij Ferencvaros stonden de broers Samy en Ryan Mmaee aan de aftrap. Samy speelde de hele wedstrijd, Ryan werd een kwartier voor tijd gewisseld.

Samy Mmaee maakte vorige winter de overstap van STVV naar Ferencvaros. Zijn broer Ryan sloot afgelopen zomer aan bij de Hongaarse traditieclub na twee sterke seizoenen bij het Cypriotische AEL Limassol. Bij Slavia Praag stonden oude bekenden Nicolae Stanciu (ex-Anderlecht) en Peter Olayinka (ex-Gent en Zulte Waregem) tussen de lijnen.

In het derde en laatste kwalificatieduel van vandaag speelden het Kroatische Dinamo Zagreb en het Poolse Legia Warschau 1-1 gelijk.

Volledig scherm Samy Mmaee in duel met Jan Kuchta van Slavia Praag. © EPA

Roméo Lavia maakt debuut bij Manchester City

Pep Guardiola heeft de jonge Belg Roméo Lavia voor het eerst speelminuten gegeven in het eerste elftal van Manchester City. In een oefenpot tegen Blackpool zat hij voor het eerst op de bank, wat hem dus meteen speelgelegenheid opleverde. Lavia mocht een kwartiertje invallen, in dat kwartier scoorde Gündogan nog één keertje. Het werd 4-1.

Lavia kwam afgelopen zomer over van Anderlecht en stond meteen in de basis bij de beloften van de Citizens. Vorig seizoen speelde hij er 31 wedstrijden, hij veroverde er zelfs de landstitel. De verdedigende middenvelder staat gekend als een enorm talent.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lavia maakte deel uit van onze jeugdreeks:

Investeringsfonds pompt 2.700 miljoen euro in La Liga

De Spaanse voetbalbond maakte zopas bekend dat het een akkoord bereikte met CVC Capital Partners - een van de vijf grootste equitybedrijven in de wereld - dat in totaal per direct 2.700 miljoen euro (u leest het goed) in La Liga pompt. Volgens de verdeelsleutel van de tv-rechten van de voorbije zeven jaar wordt het bedrag verdeeld over de twintig eersteklasseclubs. 15% is bedoeld voor onmiddellijke investeringen in spelers en salarissen. Zo zou Barcelona meteen 270 miljoen op zijn rekening krijgen en Real Madrid 261 miljoen. De rest van het budget moet verplicht naar accommodatie en jeugdwerking gaan. CVC deelt op zijn beurt in de winsten die La Liga zou maken in de komende jaren. Deze deal is een geweldige hulplijn voor de noodlijdende Spaanse (top)clubs. (SK)

Fans van Zulte Waregem helpen Eupen

In een communiqué bedankt AS Eupen de fans van Zulte Waregem voor de hulp bij het opruimen van puin die in Eupen veroorzaakt werd door de overstromingen en de bijstand verleend om de noodzakelijke herstellingen uit te voeren.

Jessica Van Loo, hoofd communicatie bij de Panda’s: «Met inzet, kunde en moed hebben de fans van Zulte Waregem veel hulp geboden. Ter gelegenheid van hun thuismatch tegen Standard, organiseerden ze zelfs een geldinzameling om het nodige materiaal voor het opruimwerk en de herstellingen te financieren. AS Eupen is overdonderd door de behulpzaamheid van hun competitie-collega’s uit Waregem. De hulpverlening door de fans van Zulte Waregem is geweldig. Namens iedereen kan ik alleen maar zeggen: hartelijk dank, beste collega’s en fans van Zulte Waregem. Eupen zal jullie nooit vergeten.’ (AR)

Volledig scherm © Photo News