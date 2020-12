Football Talk. Carrasco (knie) traint niet mee met Atlético - Davies speler van het jaar in Canada - Robben speelt niet meer in 2020

Carrasco (knie) traint niet mee met Atlético

Geen Yannick Carrasco (27) op training vandaag bij Atlético Madrid. De Rode Duivel blesseerde zich eerder deze week in het Champions League-duel tegen Bayern München (1-1) aan de knie en die kwestuur moet volgens de club behandeld worden.

Eerder dit seizoen stond de winger al een tijdje langs de kant met een hamstringblessure. Zaterdag ontvangt Atlético in La Liga Real Valladolid. ‘t Is maar de vraag of onze landgenoot tijdig fit raakt voor die afspraak.

Volledig scherm Yannick Carrasco. © EPA

Refaelov volgens algoritme vijfde beste speler Europa League

Antwerp plaatste zich gisteren geplaatst voor de volgende ronde van de Europa League door thuis met 3-1 te winnen van Ludogorets. Met drie goals en één assist in vijf wedstrijden heeft Lior Refaelov een grote rol gespeeld in de kwalificatie. De Israëliër is daarmee de vijfde beste speler in de Europa League tot nu toe, althans volgens een algoritme dat UEFA hanteert.

Het algoritme geeft spelers punten op basis van hun prestaties. Zo verdienen verdedigers punten door geslaagde tackles of door schoten af te blokken, terwijl middenvelders als Refaelov scoren met beslissende passes of doelpunten. De speler van Antwerp verzamelde al 6.229 punten, waarmee hij grote namen als Dries Mertens en Heung-Min Son achter zich laat. Nicolas Pépé van Arsenal voert de ranking aan.

Robben speelt niet meer in 2020

Arjen Robben zal dit kalenderjaar geen matchen meer spelen voor FC Groningen. De 36-jarige Nederlandse routinier heeft problemen met zijn kuit en zijn club FC Groningen meldt via de officiële kanalen dat Robben nu al een aantal keer te maken heeft gehad met een terugslag.

Begin november meldde de club nog dat de aanvoerder mikte op een rentree in december, maar dat zal dus niet lukken. Robben wordt pas in 2021 terug verwacht. “Het loopt nog niet zoals ik zou willen”, geeft hij toe. Sinds zijn terugkeer in Groningen speelde de ex-speler van onder meer Bayern München nog maar 44 minuten in de Eredivisie.

Volledig scherm © Photo News

Alphonso Davies (en niet Jonathan David) speler van het jaar in Canada

Alphonso Davies werd donderdag verkozen tot voetballer van het jaar 2020 in Canada. De Champions League-winnaar met Bayern München haalde het van Jonathan David, de laureaat van vorig jaar, die in het tussenseizoen de overstap maakte van AA Gent naar Rijsel.

De 20-jarige Davies won de titel ook al eens in 2018. Dankzij een prachtig seizoen bij de Rekordmeister, was Davies de uitgesproken favoriet dit jaar. "Wat Alphonso Davies dit jaar heeft bereikt is een inspiratie voor een hele generatie jonge voetballers", verklaarde John Herdman, trainer van de Canadese nationale ploeg. "Deze prestatie heeft de lat hoger gelegd in onze sport (...) en heeft geholpen om ons land op de voetbalkaart te zetten. Alphonso moet worden gefeliciteerd voor de passie en de spirit waarmee hij speelt, maar ook de capaciteiten om zich met mensen van buiten het voetbal te verbinden. Hij is een echte ambassadeur voor onze sport in Canada en internationaal.”

Aanvaller Tomasz Radzinski, die furore maakte bij Sporting Anderlecht, won de titel in 1998.

Volledig scherm Alphonso Davies. © EPA