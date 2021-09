Football Talk. Carrasco aan het kanon bij Atlético – Invaller Praet debuteert met zege bij Torino – Lierse Kempenzonen klopt RWDM

Yannick Carrasco effent pad voor zege van Atlético in 99e minuut bij Espanyol

Yannick Carrasco heeft landskampioen Atlético Madrid zondag weten te behoeden voor een eerste competitienederlaag. Bij promovendus Espanyol keek het op de vierde speeldag in de Spaanse hoogste voetbalafdeling lange tijd tegen een achterstand aan, maar tien minuten voor tijd maakte de Rode Duivel alsnog gelijk. Thomas Lemar zorgde in extremis zelfs voor de drie punten met de 1-2. Atletico staat eerste met 10/12, Espanyol blijft achter met 2/12.

De Madrilenen waren enkele minuten voor rust plots op achtervolgen aangewezen in Catalonië door toedoen van Raul de Tomas. Coach Diego Simeone was halverwege allesbehalve tevreden over de prestatie van zijn team en greep in met een driedubbele wissel.

Lemar, een van die invallers, dacht de gelijkmaker gescoord te hebben, maar de VAR floot hem terug. Carrasco zorgde voor opluchting door in het slot toch de 1-1 op het bord te zetten. Landry Dimata kwam bij de thuisploeg doelpuntenmaker De Tomas aflossen in minuut 83. Diep in blessuretijd, in de 99e minuut, mocht Lemar de winning goal op zijn naam schrijven.

Invaller Dennis Praet wint ruim met Torino van Salernitana

Op de derde speeldag in de Serie A heeft Torino zondag promovendus Salernitana over de knie gelegd met 4-0. Dennis Praet startte op de bank en mocht een kwartier voor tijd een eerste keer opdraven voor zijn nieuwe werkgever. Voor Torino zijn het de eerste punten na een eerdere 0/6.

Antonio Sanabria voor rust en Bremer, Tommaso Pobega en Sasa Lukic na rust verzorgden de doelpunten. Franck Ribéry viel meteen na de 2-0 in bij Salernitana, maar slaagde er niet in om mee het tij te keren. Op hetzelfde moment graaide Genoa de zege mee bij Cagliari (2-3) en verzekerde Udinese zich in de voorlaatste minuut van de overwinning bij Spezia (0-1).

Eerder op zondag geraakte landskampioen Inter Milaan niet verder dan 2-2 bij Sampdoria. Zaterdagavond al won Napoli met 2-1 van Juventus, dat zijn start volledig gemist heeft met 1/9. Napoli behoudt met 9/9 zijn perfect rapport en is de fiere leider.

Lierse Kempenzonen hakt RDWM met 4-1 in de pan

Op de vierde speeldag in de 1B Pro League heeft Lierse Kempenzonen zwaar uitgehaald tegen RDWM. De Pallieters verwenden hun publiek en droogden de tegenstand uit Molenbeek af met 4-1.

Halfweg stond het al 3-0 na doelpunten van Hakim Abdallah, Stallone Limbombe en Brent Laes. Kenneth Schuermans deed er in de tweede helft een schepje bovenop. Het was voor de boomlange verdediger al zijn vierde doelpunt in evenveel matchen. Nicolas Rommens redde nadien nog de eer. Dankzij de riante zege nadert Lierse met 7/12 tot op een puntje van leider Deinze.

Faes en Foket winnen met Reims bij Rennes zonder Doku

Op de vijfde speeldag in de Ligue 1 heeft Reims zondag eindelijk zijn eerste overwinning behaald. Met Wout Faes en Thomas Foket 90 minuten tussen de lijnen pakte het op bezoek bij Rennes, zonder de geblesseerde Jérémy Doku, drie punten. Het werd 0-2. Reims telt zes punten, Rennes achtervolgt met een puntje minder.

De Franse belofte Hugo Ekitike zette de bezoekers in de eerste helft op rozen. In de tweede helft verdubbelde zijn land- en leeftijdsgenoot Ndri Koffi de score. Rennes was niet meer bij machte om terug te vechten.

Tegelijkertijd stonden er nog drie andere wedstrijden geprogrammeerd. Troyes won bij Metz met 0-2, Bordeaux verloor met 2-3 van Lens en Brest en Angers hielden elkaar in bedwang (1-1). Eerder op de dag droop Saint-Étienne al puntenloos af bij Montpellier (2-0).

Orel Mangala viert rentree bij Stuttgart na half jaar blessureleed met punt bij Frankfurt

Op de vierde speeldag in de Bundesliga hebben Eintracht Frankfurt en Stuttgart de buit eerlijk verdeeld. Beide ploegen scoorden een keer, Orel Mangala maakte zijn wederoptreden bij de bezoekers na een half jaar blessureleed.

Lange tijd werd er niet gescoord, maar het venijn zat in de staart in Frankfurt. Filip Kostic leek de thuisploeg drie punten te bezorgen, al was dat buiten Omar Marmoush gerekend. De Egyptenaar hing de bordjes alsnog in evenwicht. Mangala mocht die gelijkmaker van dichtbij aanschouwen. Hij viel 20 minuten voor tijd in. Een heupblessure hield hem sinds midden maart aan de kant.

Op zaterdagavond was Bayern München een maatje te groot voor RB Leipzig in de topper van de speeldag. Julian Nagelsmann, sinds dit seizoen aan de slag als hoofdcoach in Beieren, zette zijn voormalige werkgever een hak met 1-4. Bayern staat tweede met 10/12, in het zog van Wolfsburg en Belgen Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw, Dodi Lukebakio en Aster Vranckx (12/12).

Ngonge schenkt Groningen punt tegen Heerenveen, Heylen kijkt toe hoe Sparta wint

Op de vierde speeldag in de Nederlandse eerste klasse heeft Cyril Ngonge Groningen een punt geschonken tegen Heerenveen. Het werd 1-1. Groningen, met Ngonge aan de aftrap, stond bij de rust een doelpunt in het krijt tegen Heerenveen. Tibor Halilovic opende de score namens de Friezen. Halverwege de tweede helft trok Ngonge zelf de stand in evenwicht met zijn derde competitiedoelpunt.

Michaël Heylen keek vanop de bank toe hoe Sparta Rotterdam Fortuna Sittard opzij zette met 3-1. Mickaël Tirpan stond 71 minuten tussen de lijnen namens Sittard. Eerder op zondag bleef NEC in eigen huis op 0-0 steken tegen Willem II. PSV voert het klassement aan met een perfect rapport van 12/12, Ajax volgt op twee punten. Zwolle staat troosteloos laatste met 0/12.

