Football Talk. Bushiri (Eupen) enkele maanden out na knieoperatie - Geen nieuwe besmetting bij Genk

Rocky Bushiri (Eupen) ondergaat knieoperatie

Eupen heeft woensdag bekendgemaakt dat Rocky Bushiri werd geopereerd aan de knie. De 21-jarige verdediger blesseerde zich tijdens de competitiewedstrijd tegen OH Leuven (3-3), op zaterdag 6 maart, zwaar aan de rechterknie. Een MRI-scan onthulde een meniscusletsel. Dinsdag ging hij onder het mes. Zijn inactiviteit wordt geschat op drie tot vier maanden.

Bushiri vierde in januari zijn terugkeer bij de Panda’s, op huurbasis van de Engelse tweedeklasser Norwich City. Dat verhuurde hem voor Nieuwjaar aan KV Mechelen. Bij Eupen stond Bushiri in het seizoen 2018-2019 ook al onder contract. Het duel tegen Leuven was zijn eerste duel in de Jupiler Pro League voor Eupen dit seizoen.

De Oostkantonners moeten het ook een hele tijd zonder Gary Magnée doen. De 21-jarige rechtsachter blesseerde zich vorige week dinsdag op training aan de linkerknie. Hij liep een scheur op in de voorste kruisband en zal de komende dagen geopereerd worden. Magnée is geen basisspeler en kwam dit seizoen tot slechts drie optredens.

Volledig scherm © Photo News

Vermaelen en Vissel Kobe pakken op de valreep een punt tegen de koploper

Thomas Vermaelen en zijn Japanse werkgever Vissel Kobe hebben woensdag hun vijfde wedstrijd in de nieuwe J-League afgesloten met een 1-1 gelijkspel tegen Kawasaki Frontale. Vermaelen speelde bij de thuisploeg de hele wedstrijd centraal achterin.

Vissel Kobe leek even op weg naar haar tweede competitienederlaag op rij. Leandro Damiao had de bezoekers na 72 minuten op voorsprong gebracht. De gelijkmaker van Ryuho Kikuchi kwam er pas tien minuten in blessuretijd.

Vissel Kobe blijft door de draw in de middenmoot hangen. Vermaelen en co zijn achtste, met acht punten na vijf wedstrijden. Kawasaki Frontale staat op kop in de J-League met zestien punten na zes wedstrijden.

De Rode Duivels spelen op 24 maart hun eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK 2022 tegen Wales. Nadien volgen nog de kwalificatiematchen tegen Tsjechië (27/03) en Wit-Rusland (30/03). Het is echter hoogst onduidelijk of Vermaelen voor het drieluik naar België mag afreizen. Afgelopen najaar miste hij de interlandperiodes omdat hij van de Japanse overheid tegen de achtergrond van de coronapandemie geen toelating kreeg om naar ons land te komen. Vrijdag maakt bondscoach Roberto Martinez zijn selectie bekend.

Volledig scherm © AFP

KRC Genk heeft geen nieuwe besmettingen, trio blijft in quarantaine

De laatste testronde op corona heeft geen nieuwe besmettingen opgeleverd bij KRC Genk. Bryan Limbombe, Jere Uronen en Tobe Leysen blijven voorlopig wel nog in quarantaine.

Vorige vrijdag bevestigde de Limburgse club dat flankaanvaller Limbombe, verdediger Uronen en doelman Leysen positief hadden getest. Zij ontbraken daardoor in de halve finale van de beker tegen Anderlecht.

“Bij de coronatesten van maandag én van dinsdag zijn geen nieuwe besmettingen vastgesteld. De club nam vorige week extra voorzorgen, bovenop de al geldende strenge maatregelen. Een hele geruststelling dat het zo bij de drie recente gevallen is gebleven. En dat hopen we zo te houden”, klinkt het woensdag.

Het drietal blijft voorlopig wel nog in quarantaine. Zij ontbreken dus vrijdagavond in het competitieduel thuis tegen Standard, dat ook tegenstander is in de bekerfinale.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Bryan Limbombe blijft net zoals Jere Uronen en Tobe Leysen in quarantaine. © Photo News

La Liga-voorzitter Tebas hoopt eind april opnieuw fans in stadions te verwelkomen

La Liga-voorzitter Javier Tebas heeft er goede hoop op om eind april opnieuw toeschouwers te mogen verwelkomen in de stadions van de Spaanse eerste- en tweedeklassers, zo bekende hij woensdag tijdens een persmoment.

Op voorwaarde natuurlijk dat het de goede richting blijft uitgaan met de coronacijfers in Spanje. “In het voorbije jaar hebben we veel bijgeleerd en we hopen dan ook vanaf de derde week van april opnieuw een deel van het publiek in de stadions te kunnen toelaten”, aldus Tebas.

In Spanje is het eerst nog afwachten wat de Semana Santa (28 maart - 4 april), oftewel Heilige Week, zal teweegbrengen. Dan nemen Spanjaarden traditioneel vakantie, met reizen en heel wat sociale contacten. “Als we nadien zien dat er geen sprake is van een vierde golf, kunnen we bekijken wat er mogelijk is voor de clubs en de fans”, vertelde de Spaanse minister van Sport Irene Lozano eerder al.

Volledig scherm Javier Tebas. © AFP

Zlatan Ibrahimovic beschikbaar bij AC Milan, Man United zonder Martial

AC Milan kan in de terugwedstrijd van de achtste finales in de Europa League morgen opnieuw rekenen op Zlatan Ibrahimovic. Dat vertelde trainer Stefano Pioli op de persbabbel in aanloop naar die wedstrijd. Ibrahimovic miste de drie laatste competitiewedstrijden van Milan en de heenwedstrijd tegen zijn ex-club Manchester United (1-1) met een scheurtje in de adductoren. Gisteren trainde de Zweed weer mee met de groep, maar het is hoogst twijfelachtig of hij al meteen de negentig minuten kan volmaken.

Manchester United kan dan weer niet rekenen op Anthony Martial. De Franse spits moest vorige week donderdag tijdens de rust van de heenwedstrijd met een heupblessure naar de kant. Paul Pogba, die sinds begin februari aan de kant stond met een dijblessure, is wel van de partij, net als Edinson Cavani. Ole Gunnar Solskjær rekent tegen Alexis Saelemaekers en co ook op Marcus Rashford, die in het heenduel rust kreeg, en doelman David de Gea, terug uit vaderschapsverlof. (YGG)

Training geannuleerd bij FC Köln na positieve coronatest

Bij het FC Köln van onze landgenoot Sebastiaan Bornauw is de training van woensdag geannuleerd nadat één staflid positief getest had op het coronavirus, zo maakte de club bekend.

De club onderstreept dat het gaat om een voorzorgsmaatregel die in overleg met de plaatselijke autoriteiten werd genomen. Staf en spelers ondergingen woensdag alvast een reeks sneltesten en die bleken allemaal negatief te zijn. Donderdag worden er PCR-testen uitgevoerd en als die ook negatief zijn, kunnen de trainingen weer hervat worden. Komende zaterdag wacht het competitieduel met Borussia Dortmund.

Volledig scherm Sebastiaan Bornauw © AFP

Dortmund wil Bellingham niet laten afreizen naar Engeland voor interlands

Borussia Dortmund wil middenvelder Jude Bellingham niet vrijgeven voor de interlands van Engeland tegen San Marino, Albanië en Polen eind deze maand. Reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk moeten bij aankomst in Duitsland twee weken in quarantaine, zonder uitzondering voor profvoetballers. De 17-jarige middenvelder zou zo onder andere de kwartfinales van de Champions League missen met Dortmund, iets wat de club wil vermijden. Ook Giovanni Reyna mag niet naar Noord-Ierland reizen voor een wedstrijd met de Verenigde Staten. De FIFA verplicht clubs door de huidige reisrestricties niet meer om spelers vrij te geven voor hun nationaal elftal. (YGG)

Volledig scherm Jude Bellingham. © Pool via REUTERS

Nederland-Letland uitverkocht

Gisteren raakte al bekend dat Nederland 5000 mocht verwelkomen voor de wedstrijd tegen Letland. Alle tickets zijn vandaag al de deur de uit. Deze wedstrijd zal dienen als test voor de latere terugkeer van supporters naar de stadions. Hierbij worden verschillende scenario’s getest.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

PSG zonder Kimpembe tegen Lille

Presnel Kimpembe zal vanavond niet kunnen meespelen met PSG tegen Lille. De verdediger krijgt rust. Moise Kean keert dan weer terug in de selectie na een periode in quarantaine. Angel Di Maria en Marquinhos, beiden slachtoffer van een inbraak afgelopen weekend, zullen ook gewoon van de partij zijn in 8ste finale van de Franse beker.

Volledig scherm Kimpembe © Photo News

Rebic krijgt schorsing

AC Milan zal het de komende 2 wedstrijden zonder Ante Rebic moeten doen. De Kroaat pakte afgelopen weekend tegen Napoli een rechtstreekse rode kaart na protest. Volgens verschillende bronnen riep Rebic naar de scheidsrechter dat zijn moeder in de prostitutie in Napels zat. Enkele jaren geleden werd Rebic al eens geschorst voor gelijkaardige feiten in de Europa League.

Volledig scherm Rebic in duel met Coulibaly © AFP

Pogba en Cavani weer fit

Paul Pogba en Edinson Cavani stonden gisteren voor het eerst weer op het trainingsveld bij Manchester United. Beide spelers kunnen dus ook geselecteerd worden voor de wedstrijd tegen AC Milan in de Europa League. Wie er nog niet bij zal zijn, is doelman David De Gea. De Gea keerde al wel terug uit Spanje na de geboorte van zijn zoontje, maar moet eerst nog in quarantaine.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

VVV-Venlo rekent voor behoud op Jos Luhukay

Jos Luhukay moet VVV-Venlo in de Eredivisie houden. De Nederlandse club presenteerde de oud-speler woensdagochtend als de opvolger van Hans de Koning, die een dag eerder werd ontslagen vanwege de slechte resultaten. De voormalige aanvaller heeft een contract tot het einde van dit seizoen ondertekend. Beide partijen hebben de intentie uitgesproken om daarna met elkaar verder te gaan.

De 57-jarige Luhukay is geboren in Venlo. Hij speelde in twee periodes voor de Limburgse club (1979-1982 en 1986-1989). Als trainer was hij vooral werkzaam in Duitsland bij Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg en Hertha BSC. Afgelopen zomer werd hij ontslagen bij FC St. Pauli en zat sindsdien zonder club.

VVV-Venlo verloor onder leiding van De Koning de laatste zeven competitieduels. De club zakte daardoor naar de vijftiende plek op de ranglijst en staat nog maar 1 punt boven de degradatiezone. VVV-Venlo en De Koning hadden eerder al besloten om na dit seizoen uit elkaar te gaan.

Technisch manager Stan Valckx van VVV speelde vroeger samen met Luhukay in Venlo. De nieuwe trainer was al in beeld voor het komende seizoen als opvolger van De Koning.

Luhukay debuteert zondag als trainer van VVV-Venlo in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Er zijn nog acht speeldagen te gaan in de Eredivisie.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.