Football Talk. Bruno weg bij Charleroi - Jeugdproduct Anderlecht trekt naar Poznan

Jeugdproduct van Anderlecht trekt voor twee jaar naar Poznan

Milan Corryn (22), jeugdproduct van Anderlecht, tekende deze namiddag bij het Poolse Warta Poznan, afgelopen seizoen vijfde in de Ekstraklasa. De middenvelder, 37-voudig jeugdinternational, komt over van het Slovaakse AS Trencin, waar hij dit seizoen goed was voor 5 goals en 4 assists in 31 wedstrijden. Hij tekende voor 2 seizoenen met optie. (MVS)

Volledig scherm Milan Corryn. © Rv

Bruno blijft niet bij Charleroi

Hoewel hem daartoe de gelegenheid werd geboden, heeft Massimo Bruno (27) beslist zijn aflopend contract bij Sporting Charleroi niet te verlengen. Bruno kwam eind augustus 2018 over van R.B. Leipzig en loste de verwachtingen in tot hij in februari 2020 uitviel met een zware knieblessure. Het duurde tot december voor hij kon wederoptreden, maar tot het einde van het seizoen speelde hij niet één volledig match meer.

Deze namiddag spelen de Carolo’s hun eerste oefenwedstrijd onder leiding van Edward Still, in Couvin-Mariembourg tegen de Luxemburgse landskampioen Fola Esch. Van de spelers die vorig seizoen de dienst uitmaakten zullen er slechts zes present zijn: aanvoerder Dorian Dessoleil, Joris Kayembe, Guillaume Gillet, Shamar Nicholson, Mamadou Fall en Amine Benchaib. Zij worden omringd door nieuwkomers Stelios Andreou en Stefan Knecevic, Anthony Descotte, Gaetan Hendrickx (terug van KV Kortrijk), Lucas Ribeiro Costa (terug van RWDM) en de jeugdspelers Mehdi Boukamir (17/verdediger), Kiliam Lokembo (19/aanvallende middenvelder), David Eeckhoudt (18/rechtsback), Annas Zaroury (20/winger; werd in januari al aangeworven maar speelde het seizoen uit in 1B bij Lommel)), Martin Wasinski (17/centrale middenvelder), Reda Akbib (20/centrale verdediger), Jackson Tchatchoua (19/linksbuiten), Yunus Bahadir (18/rechtsback), Boris Ngoua (18/doelman) en Matteo Chiacig (17/doelman).

Vermits Nicolas Penneteau (Stade Reims), René Descamps (FC Nantes), Joachim Imbrechts en Moutha-Sebtaoui de club hebben verlaten en Parfait Mandanda op het punt staat dat te doen, zijn de jongeren Ngoua en Chiacig voorlopig de enige beschikbare doelmannen. (AR)

KV Kortrijk haalt met Marlos Moreno snelle aanvaller van Manchester City

KV Kortrijk heeft hun vierde aanwinst beet. Ze huren de 24-jarige Marlos Moreno van de Engelse topclub Manchester City. Vorig seizoen speelde Moreno voor City’s satellietclub Lommel SK, waar hij alle wedstrijden speelde o.a. in de bekermatch tegen KV Kortrijk. “Marlos is heel snel en technisch vaardig”, prijst sportief manager Rik Foulon. “Hij is zeker een meerwaarde voor onze groep.” Moreno is na Vandendriessche, Fixelles en Delle de vierde inkomende transfer van KV Kortrijk. Ook de vorig seizoen uitgeleende Mujakic behoort weer tot de kern. (IVDA)

Volledig scherm Marlos Moreno in duel met Maxim De Cuyper van Club NXT. © BELGA

KV Mechelen huurt Braziliaan van Lommel

Ook bij KV Mechelen valt transfernieuws te rapen. Malinwa huurt de Braziliaan Vinicius Souza voor één seizoen van 1B-club Lommel. “Vinicius is een stevige kerel met een heel veel techniek en duelkracht. Hij vult ons team verder aan,” aldus sportief directeur Tom Caluwe. “We zijn blij dat we deze polyvalente speler in onze rangen hebben voor komend seizoen.”

De 22-jarige middenvelder streek in oktober vorig jaar neer in ons land. Daarvoor kwam hij in eigen land uit voor topclub Flamengo.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: