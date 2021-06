Football Talk. Broer Mbappé tekent profcontract bij PSG - KV Kortrijk wint ook tweede oefenmatch

KV Kortrijk heeft geen kind aan KVK Weshoek

KV Kortrijk heeft ook hun tweede oefenmatch winnend afgesloten. Het won op het veld van KVK Westhoek met 0-3. De Franse nieuwkomers Delle en Vandendriessche maakten hun eerste minuten in het shirt van KV Kortrijk. Na amper twee minuten spelen, was het al een eerste keer raak. Gueye scoorde net als tegen Harelbeke met het hoofd. Deze keer was het D’Haene die een perfecte voorzet afleverde. Na de rust diepten Badamosi en Chevalier de voorsprong nog wat uit voor de Kerels. Woensdag nemen ze het op tegen Sparta Petegem. (IVDA)

KV Kortrijk eerste helft: Delle, D’Haene, Mujakic, Derijck, Verkerken, Jonckheere, Palaversa, Vandendriessche, Van den Bossche, Gueye, Badamosi

KV Kortrijk tweede helft: Deman, Mujakic, Derijck (63' Rougeaux), Verkerken, Sissoko, Radovanovic, Bendianishvili, Fixelles, Chevallier, Gueye, Badamosi (63' Luqman)

Doelpunten: 2' Gueye (0-1), 62' Badamosi (0-2), 67' Chevalier (0-3)

Broer Mbappé tekent profcontract bij PSG

Ethan Mbappé - de broer van Kylian Mbappé - heeft een profcontract bij PSG getekend. Ook een andere jeugdspeler zette zijn handtekening onder een profcontract. “Deze veelbelovende jonge talenten, geboren in 2006, maakten eerder deel uit van het voortrainingsprogramma van Paris Saint-Germain. Zij zijn nu voor drie seizoenen (2021/2022, 2022/2023 en 2023/2024) aan de hoofdstedelijke club gelinkt. De club wenst hen veel succes in het shirt van Paris Saint-Germain”, luidt het.

Waasland-Beveren toont interesse in talentvolle verdediger KV Mechelen

Waasland-Beveren toont concrete interesse in Michael Davis (19), een talentvolle verdediger die einde contract was bij KV Mechelen. Daar speelde hij nog bij de beloften, maar W-B wil hem aantrekken voor de A-kern. Davis zelf zou een overgang alvast zien zitten. Hij hoopt komend seizoen zijn eerste stappen als profvoetballer te kunnen zetten. Zijn profiel beantwoordt alvast aan de eisen van Waasland-Beveren, dat op zoek is naar snelle, krachtige en Belgische verdedigers. (ABD/SDG)

KRC Genk strikt talent Kelvin John

KRC Genk heeft het Tanzaniaanse toptalent Kelvin John (18) vastgelegd. De aanvaller ondertekende een contract voor drie seizoenen, met optie voor twee bijkomende seizoenen. Dat maakte de Limburgse club vrijdag bekend.

“Kelvin John geldt als een groot talent. Met de jeugdselecties van Tanzania maakte hij op elk groot toernooi indruk”, meldt Genk. Enkele jaren geleden werden de Limburgers getipt door Mbwana Ally Samatta, die Genk in januari 2020 ruilde voor Aston Villa.

Tot voor kort was John actief in de gereputeerde Brooke House Football Academy in Leicester. Het was wachten tot zijn 18e verjaardag, die hij op 10 juni vierde, om een profcontract te kunnen tekenen in Europa. Kelvin John start de voorbereiding met de A-kern onder coach John van den Brom.

Seraing wint van AA Gent in Horst

Promovendus FC Seraing sloot zijn eerste oefenwedstrijd af met 0-1 winst tegen AA Gent. Testspeler Marius Mouandilmadji scoorde. De 23-jarige Tsjadiër is een centrumspits die sinds 2018 in Portugal actief was bij FC Porto B en Desportivo Aves.

Nog twee andere testers waren van de partij bij de Metallo’s: David Sambissa (25), een Fransman met Congolese roots, linksback, ex-Twente en Cambuur en Junior Sambu Mansoni (25), rechtsback, ex-Seraing, Wezet en vorig seizoen vaste waarde bij SO Cholet in de Franse national 3. (AR)

Augsburg heeft miljoenen veil voor Dorsch (AA Gent)

FC Augsburg heeft een bod van 7 miljoen euro uitgebracht voor Niklas Dorsch. Bij AA Gent is men niet meteen geneigd om toe te happen, want meerdere clubs tonen belangstelling voor de 23-jarige Duitse middenvelder, die nog tot 2024 onder contract ligt. (RN)

Paraguay en Uruguay naar kwartfinales op Copa América

Paraguay en Uruguay hebben zich in Brazilië voor de kwartfinales van de Copa America geplaatst. Paraguay won op de vierde speeldag in groep A met 2-0 van Chili, Uruguay nam met dezelfde score de maat van Bolivië.

Dat laatste land sprokkelde nog geen punt en is nu mathematisch uitgeschakeld. De andere vier landen gaan wel door. Argentinië leidt met 7 punten, voor Paraguay (6), Chili (5) en Uruguay (4). Maandag staan op de laatste speeldag nog Uruguay-Paraguay en Bolivië-Argentinië op het programma. Voor Uruguay wordt het zaak de vierde plaats en een bijbehorende kwartfinale tegen titelverdediger Brazilië te ontlopen. Als de “Celeste” minstens een punt pakt, is het Chili dat het gastland partij moet geven.

