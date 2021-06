Football Talk. Broer Mbappé tekent profcontract bij PSG - Augsburg heeft miljoenen veil voor Dorsch (AA Gent)

voetbal Ex-Rode Duivel Mujangi Bia onder elektro­nisch toezicht geplaatst nadat cannabis­plan­ta­ge werd ontdekt in zijn woonst

16:44 Ex-Rode Duivel Geoffrey Mujangi Bia (31) is door de Brusselse raadkamer onder elektronisch toezicht geplaatst. Dat melden zijn advocaten, meesters Sven Mary en Yannick de Vlaeminck. Mujangi Bia werd vorige week woensdag door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst nadatnadat in zijn woonst in Asse een cannabisplantage was aangetroffen. De voetballer ontkent elke betrokkenheid.