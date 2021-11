Football Talk. Brazilië geplaatst voor WK - Rentree Juklerod bij Genk - Tot 40.000 fans voor Frankfurt - Antwerp

Brazilië plaatst zich voor WK na winst tegen Colombia

De Braziliaanse nationale ploeg heeft zijn ticket vast voor het WK, volgend jaar in Qatar. Eén doelpunt, van Paqueta, volstond om de overwinning in de wacht te slepen tegen Colombia. Op vijf speeldagen van het einde van de Zuid-Amerikaanse kwalificatiecampagne is Brazilië zo al zeker van een plaats in de eindronde, en dat na een bijna perfect parcours van de vijfvoudige wereldkampioen. De ploeg won elf van zijn twaalf matchen en scoorde 27 keer, en moest slechts vier tegendoelpunten slikken.

Brazilië is het enige land dat aanwezig was op alle eindrondes die tot nu georganiseerd werden. Eerder konden Denemarken en Duitsland zich ook al plaatsen, net als gastland Qatar. De Rode Duivels hebben hun ticket voor het WK van eind volgend jaar in Qatar al zo goed als zeker op zak. De Belgen staan met zestien punten uit zes van de acht kwalificatiewedstrijden in hun groep ruim aan kop.

Juklerod viert rentree bij Genk

Racing Genk werkte gisterenmiddag een oefenwedstrijd af tegen OHL. De Noorse linksachter Simen Juklerod vierde na maanden blessureleed zijn rentree, hij speelde een uur. Sinds de Super Cup midden juli was hij niet meer in actie gekomen. Genk won met 0-2, de goals vielen na rust en werden gescoord door Paintsil en Bongonda. (KDZ)

Tot 40.000 fans voor Frankfurt - Antwerp

Eintracht Frankfurt mag in het Europa League-duel van 25 november tegen Antwerp en drie dagen later in de Bundesliga tegen Union Berlijn maximaal 40.000 toeschouwers toelaten in het Deutsche Bank Park. De lokale gezondheidsautoriteiten hebben daarvoor het licht op groen gezet. Maximaal tien procent van de fans mag het stadion in met een negatieve PCR-test, de rest moet volledig gevaccineerd zijn tegen of hersteld zijn van het coronavirus.

Voor de heenwedstrijd in Antwerpen van vorige maand kwam het tot meerdere rellen met bezoekende fans. Ook tijdens de wedstrijd waren er incidenten, waardoor The Great Old het vorige thuisduel tegen Fenerbahçe achter gesloten deuren moest afwerken.

Voormalig Engels international Ron Flowers overleden

Voormalig Engels international en Wolverhampton Wanderers-clubicoon Ron Flowers is op 87-jarige leeftijd overleden, zo maakte de club vrijdag bekend.

De middenvelder droeg 49 keer het Engelse nationale shirt en speelde tussen november 1958 en april 1963 40 interlands op rij, het WK van 1962 in Chili inbegrepen. Hij maakte deel uit van het legendarische team dat in 1966 wereldkampioen werd voor eigen publiek, maar kwam toen geen minuut in actie. Enkele weken geleden overleden met Jimmy Greaves en Roger Hunt al twee andere spelers uit die gouden WK-ploeg. Vorig jaar vielen uit die selectie Jack Charlton, Nobby Stiles, Norman Hunter en Peter Bonetti weg.

Tussen 1952 en 1967 speelde hij 515 keer voor Wolves, waarmee hij drie keer Engels landskampioen werd. Nadien sloot hij zijn carrière op lager niveau af.

