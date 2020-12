Football Talk. Boyata sukkelt met voetblessure - Corona nestelt zich binnen Benfica - Ook vier duels voor Caufriez (STVV)?

Ook Caufriez (STVV) moet vier duels schorsing vrezen

Het parket van de KBVB wenst Maximiliano Caufriez voor zijn rode kaart tegen Standard vier speeldagen te schorsen, waarvan drie effectief. De STVV-verdediger wordt rechtstreeks voor het Disciplinair Comité gedaagd, omdat hij nog een openstaande voorwaardelijke schorsing heeft. Daardoor riskeert Caufriez dinsdag vier speeldagen schorsing.

In het begin van de tweede helft op Sclessin ging Caufriez stevig in duel met Gavory. De STVV-verdediger onderschepte een hoge bal, maar ging te driest in en plantte zo zijn studs op de knie van zijn Franse opponent. Scheidsrechter Lothar D’Hondt duwde hem de rode kaart onder de neus.

Caufriez werd begin dit seizoen - toen nog als speler van Waasland-Beveren - al vier speeldagen (waarvan één met uitstel) geschorst wegens slaan naar OHL-verdediger Kotysch. Die voorwaardelijke speeldag staat nog open, en dus wordt de verdediger rechtstreeks voor het Disciplinair Comité gedaagd. Het Bondsparket verwijst ook naar een een incident uit 2016-2017, waarbij hij eveneens een slag gaf in het gezicht van zijn tegenstrever. Genoeg argumenten dus om Caufriez geen minnelijke schikking te gunnen, vindt de bondsprocureur.

Voor de fout zelf zal het Bondsparket ter zitting drie speeldagen schorsing eisen, plus het effectief maken van de openstaande voorwaardelijke schorsing. “Het staat onmiskenbaar vast dat de fysieke integriteit van Gavory in gevaar werd gebracht. Caufriez ging met een te hoge intensiteit in het duel door een inschattingsfout. In de vordering houdt het Bondsparket rekening met het niet-intentionele karakter van de overtreding”, klinkt het verder.

Caufriez zal zich dinsdag (vanaf 14.00 uur) moeten verantwoorden voor het Disciplinair Comité, maar kijkt dus aan tegen vier speeldagen schorsing. Hetzelfde geldt voor Gouden Schoen Hans Vanaken (Club Brugge) na zijn uitsluiting tegen Eupen.

Volledig scherm Maximiliano Caufriez moet van het veld. © BELGA

Wendell (Bayer Leverkusen) test positief op corona

De Braziliaan Wendell is besmet met het coronavirus, zo bevestigt zijn club Bayer Leverkusen. De 27-jarige linkervleugelverdediger testte positief bij zijn terugkeer uit een kerstverlof in Brazilië. Hij had nog geen contact met zijn teamgenoten of de staf en heeft zich thuis geïsoleerd. Wendell kwam dit seizoen al elf keer in actie voor Leverkusen (een assist).

Volledig scherm Wendell (l) in duel met Renato Steffen van Wolfsburg. © Marius Becker/dpa-Pool/dpa

Aanvoerder Nils Schouterden verlaat Eupen voor Cypriotisch avontuur

Nils Schouterden verlaat Eupen definitief voor het Cypriotische AEK Larnaca. De 32-jarige linkermiddenvelder ondertekende er een overeenkomst voor anderhalf seizoen, met optie voor nog eens een jaar, nadat hij met succes de medische testen had afgelegd. Schouterden speelde een aanzienlijk deel van zijn carrière in Eupen en werd er ook aanvoerder. In het seizoen 2013-2014 en tussen 2017 en eind dit jaar werkte hij er 126 wedstrijden af en daarin was hij goed voor twintig doelpunten. Tussendoor kwam het jeugdproduct van OHL ook uit voor STVV, Westerlo en KV Mechelen.

Volledig scherm Nils Schouterden. © Photo News

Benfica bevestigt opnieuw twee positieve gevallen

De coronabesmettingen bij Benfica, de club van Rode Duivel Jan Vertonghen, stapelen zich op. Maandag bevestigde de Portugese topploeg dat de Zwitserse aanvaller Haris Seferovic en rechtsachter Joao Ferreira positief hebben getest. Afgelopen weekend bleken ook de Braziliaanse verdediger Jardel en de Portugese aanvaller Gonçalo Ramos positief. Begin vorige week legden middenvelder Pizzi en algemeen directeur Tiago Pinto al een positieve coronatest af. In september testte reservekeeper Mile Svilar positief.

Volledig scherm Haris Seferovic. © EPA

Geen Boyata bij Hertha

Hertha BSC moet het dit weekend in het competitieduel tegen Schalke 04 zonder aanvoerder Dedryck Boyata stellen. De 30-jarige Rode Duivel heeft last van een voetblessure. “De match tegen Schalke moeten we zonder hem plannen”, bevestigde coach Bruno Labbadia. Boyata heeft al sinds de wedstrijd tegen Mainz (0-0) half december pijn aan de voet. Toch speelde de centrale verdediger daarna ook nog tegen Freiburg (4-1 verlies). “Hij kan voorlopig niet trainen. Het is moeilijk te bepalen hoelang het zal duren”, aldus Labbadia.

Volledig scherm Boyata in de rug van Karim Onisiwo van Union Berlin. © Photo News

RB Leipzig ziet inkomensverlies door corona oplopen tot 30 miljoen euro

RB Leipzig verwacht door de coronacrisis zo'n 30 miljoen euro aan inkomsten mis te lopen. CEO Oliver Mintzlaff deelde het cijfer mee aan mediagroep Sportbuzzer. In eerste instantie had Leipzig gehoopt het verlies te beperken tot 10 miljoen euro.

"We zijn niet in onmiddellijk gevaar omdat de wedstrijden kunnen blijven doorgaan", legde Mintzlaff uit. "We missen inkomsten ter waarde van 30 miljoen euro, maar we zijn erin geslaagd alle personeelsleden aan boord te houden. Zolang de bal rolt en het tv-geld binnenkomt, kunnen we doorgaan. Al is dat in een triest decor, in een leeg stadion zonder fans."

Mintzlaff gaf ook mee te verwachten dat coach Julian Nagelsmann, ondanks de vele geruchten rond zijn persoon, nog lange tijd aan het roer van het team zal staan. De CEO ziet voor Leipzig een veelbelovende toekomst, mede door de steun van de Oostenrijkse energiedrankenfabrikant Red Bull. "Julian heeft nog een langdurig contract", zei hij. "We maken ons geen zorgen. Hij voelt zich goed bij de club, wil successen behalen en geschiedenis schrijven. Dat willen wij ook. We kunnen hem als club bovendien veel aanbieden. De technische staf en de trainingscondities zijn absolute top.”

Volledig scherm Marcel Sabitzer. © Photo News