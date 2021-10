Football Talk. Bostyn weer in doel bij Zulte Waregem voor bekerduel - Thoelen (KVM) is onzeker

Bostyn in doel bij Zulte Waregem

Voor Zulte Waregem is de bekercompetitie jaar na jaar een doel op zich. Vorig seizoen verloor Essevee evenwel roemloos op Olympic Charleroi in de 1/16de finales. Een herhaling van dat scenario wil Francky Dury nu vermijden op RWDM. Hij selecteerde zijn voltallige A-kern, op de geblesseerde Joost van Aken na. Hubert en Vigen, die op KV Mechelen nog ontbraken, zijn weer fit. Ook Boya, die twee wedstrijden geschorst was, is opgeroepen. Hoogstwaarschijnlijk zal Louis Bostyn, die de jongste weken zijn plaats in doel verloor aan Sammy Bossut, starten onder de lat in het Machtensstadion. (LUVM)

Thoelen (KVM) onzeker voor duel tegen Union

KV Mechelen gaat roteren in het bekerduel tegen Union. In principe krijgt Yannick Thoelen zijn kans in doel, maar hij heeft last aan de knie en is onzeker. Vandaag wordt de knoop doorgehakt. Van Damme (adductoren), Peyre (enkel) en Engvall (quadriceps) zijn nog out. (ABD)

Volledig scherm Yannick Thoelen © Photo News

KV Oostende in retroshirts voor beker

Verplicht nummertje voor KV Oostende vanavond tegen RSC Onhaye, de nummer vier in derde amateur. Ter ere van het veertigjarig bestaan zal de kustploeg in de Croky Cup aantreden in door de fans ontworpen retroshirts. De groen-rood-gele jubileumuitrusting is een knipoog naar het seizoen 1991-1992, waarin Oostende voor het eerst naar eerste klasse promoveerde. Coach Alexander Blessin voert een pak wissels door. Zo komt de herstelde Robbie D’Haese voor het eerst sinds eind augustus nog eens binnen de lijnen. De kustploeg zendt de wedstrijd ook live uit via Facebook, met ludieke commentaar van ex-spelers Tony Obi en Johnny Nierynck. (TTV)

Volledig scherm KVO-coach Alexander Blessin. © Photo News