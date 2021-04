Football Talk. Bornauw krijgt nieuwe trainer bij Keulen - Lichte blessures voor Cuesta en Ito

Keulen ontslaat trainer Markus Gisdol

Na een 2 op 16 verkeert Keulen in acuut degradatiegevaar. Op zes speeldagen van het einde staat het met 23 punten op de voorlaatste plaats in de Bundesliga. Het verschil met de veilige vijftiende plaats bedraagt wel nog maar drie punten. Gisdol, ex-trainer van Hamburg, stond sinds november 2019 aan het roer bij Keulen. Vorig seizoen wist de 51-jarige Duitser de club ternauwernood voor degradatie te behoeden.

Lichte blessures voor Cuesta en Ito

Racing Genk-coach John van den Brom haalde zondag in de Limburgse derby tegen STVV bij de rust al Carlos Cuesta naar de kant en in de tweede helft ging ook Junya Ito licht geblesseerd van het veld.

“Carlos had op training al een tik gekregen”, vertelde Van den Brom. “Toen hij bij een aanvallende fase opnieuw een trap moest incasseren, besloot ik om geen risico te nemen. Hij kon nog wel verder. In de bekerfinale zou ik hem vermoedelijk niet gewisseld hebben. Ook Ito had wat last, maar hij zei zelf al dat het niet zo erg was. Dus ik ga er vanuit dat de schade meevalt.” (SJH)