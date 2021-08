Football Talk. Bornauw goed voor assist in Duitse beker - Agüero out met kuitblessure - Invaller Doku kan Rennes niet aan overwinning helpen

Hertha stoot door in slotminuut, Schalke wint ruim en Wolfsburg dankt Bornauw

In Duitsland stonden er zondagnamiddag negen ontmoetingen in de 1/32 finales van de DFB Pokal geprogrammeerd en daarin kwamen ook een aantal Belgen in actie.

Hertha Berlijn maakte de verplaatsing naar derdeklasser SV Meppen en had het allesbehalve onder de markt. De wedstrijd stevende af op verlengingen, tot Davie Selke in de slotseconden van de reguliere speeltijd het enige doelpunt liet optekenen. Dodi Lukebakio werd op het uur naar de kant gehaald.

Makkelijker verging het tweedeklasser Schalke 04 en Dries Wouters bij vijfdedivisionist Villingen. De club uit Gelsenkirchen won met 1-4, Wouters speelde de hele partij.

Wolfsburg, met Koen Casteels 120 minuten tussen de palen, kon een blamage maar op de valreep afwenden op het veld van vierdeklasser Munster, dat een kwartier voor tijd verrassend op voorsprong kwam. Josip Brekalo hing in de laatste minuut de bordjes in evenwicht. In de verlengingen stoomde Wolfsburg door, met een hoofdrol voor Sebastiaan Bornauw. Hij viel in minuut 102 in en leverde een minuut later de assist voor Wouter Weghorst. Ridle Baku (121.) nam het allerlaatste sprankeltje hoop weg bij Munster met de 1-3.

Volledig scherm © EPA

Sergio Agüero (Barcelona) is out met kuitblessure

Barcelona-coach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Joan Gamper-trofee van zondagavond, de laatste oefenmatch van Barça in aanloop naar het nieuwe seizoen. Tegen Juventus ontbreken de geblesseerden Sergio Agüero en Clément Lenglet.

De 33-jarige Agüero heeft een blessure aan zijn rechterkuit en zal bijkomende onderzoeken ondergaan om de ernst ervan te bepalen. De Argentijnse aanvaller ruilde afgelopen zomer Manchester City voor Barcelona. De 26-jarige Lenglet sukkelt met een pees in zijn rechterknie. Het is evenmin duidelijk hoelang de Franse verdediger buiten strijd zal zijn.

De Nederlandse middenvelder Frenkie de Jong is zoals verwacht niet van de partij vanwege een spierblessure in de rechterkuit. Ook de Duitse doelman Marc-André Ter Stegen en de Franse vleugelspeler Ousmane Dembélé zijn nog out. Philippe Coutinho is wel opnieuw beschikbaar. De Braziliaanse middenvelder onderging begin april een operatie aan de knie en kwam sinds begin dit jaar niet in actie voor Barcelona. Hij miste ook de Copa America met de Braziliaanse nationale ploeg. Volgende week zondag opent Barcelona het nieuwe seizoen met een thuismatch tegen Real Sociedad.

Volledig scherm © REUTERS

Invaller Doku kan Rennes niet aan overwinning helpen

Stade Rennes heeft zijn nieuwe seizoen in de Ligue 1 in eigen huis op gang getrapt met een gelijkspel tegen Lens. Na 90 minuten stond er 1-1 op het bord in het Roazhon Park. Rennes, zonder Jérémy Doku in de basiself, maakte de beste start. Nieuwkomer Kamal Deen Sulemana had geen kwartier nodig om zijn eerste doelpunt in Bretoense loondienst tegen de netten te prikken. Lang kon de thuisploeg evenwel niet van de voorsprong genieten: Seko Fofana stelde vijf minuten later alweer gelijk.

In de tweede helft kwam Doku net voor het uur de scorende Sulemana aflossen. Dat bracht evenwel geen zoden meer aan de dijk. Het zou bij 1-1 blijven. Later vandaag staan er nog zes wedstrijden op het programma in de Franse hoogste klasse. Wout Faes en Thomas Foket gaan om 15u met Reims onder meer op bezoek bij Nice en Matz Sels ontvangt met Straatsburg tegelijkertijd Angers.

Volledig scherm © Photo News