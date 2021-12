Football Talk. Bondsparket wil Standard streng straffen: "Zo kan het niet verder” - Na Juventus komt ook Inter in vizier van gerecht voor fraude bij transfers

Bondsparket wil Standard streng straffen: “Zo kan het niet verder”

Bondsprocureur Barbara Huylebroeck heeft in haar betoog voor het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) “een sterk signaal” gevraagd om de supporters van Standard in het gareel te houden. In haar pleidooi om de Rouches tot vier matchen achter gesloten deuren te verplichten, ergerde ze zich ook aan de houding van de Luikse club. “Ik lees veel procedurele argumenten, maar schuldinzicht ontbreekt.”

Tijdens de zitting zette de bondsprocureur alle incidenten die tijdens de gestaakte Standard-Charleroi van 5 december plaatsvonden nog eens op een rijtje. Op slag van rust liep een supporter plots het veld op. In de tweede helft volgden heel wat vuurpijlen, waarop ref Laforge na een eerste onderbreking van acht minuten besliste om de chaotische match definitief af te fluiten. Na die beslissing bestormden Luikse fans nogal agressief het veld en werd onder meer een vuurpijl in het bezoekersvak van Charleroi gegooid.

Het Bondsparket vindt dat de feiten voor zichzelf spreken. “Wat er gebeurd is, verdient een snelle en kordate bestraffing. De feiten zijn heel ernstig”, aldus mevrouw Huylebroeck, die zich ergerde aan de houding van Standard. “Want ik lees in de conclusies die ze pas deze voormiddag hebben overgemaakt veel procedurele argumenten, maar weinig schuldinzicht. Standard doet er vooral alles aan om de schuld van zich af te schuiven. Over de feiten zelf rept de club met geen woord.”

Standard haalde onder meer aan dat het Disciplinair Comité niet onafhankelijk is samengesteld. “Nochtans verschijnen de Rouches met de regelmaat van de klok voor deze zetel. Nooit eerder haalden ze dat argument boven”, aldus Huylebroeck. “Standard betwist ook dat het objectief aansprakelijk kan worden gesteld voor het gedrag van zijn fans. Alle nationale en internationale regels, of organisaties als de UEFA, FIFA en het BAS zeggen nochtans het tegenovergestelde. Toch haalt Standard elke keer opnieuw datzelfde achterhaalde argument aan. Gezien de vele precedenten is dat niet meer serieus te nemen.”

Mevrouw Huylebroeck wijst erop dat Standard nog maar pas een gedeeltelijke sluiting van de tribunes opgelegd werd door het Disciplinair Comité. “En nog geen maand later gebeuren deze incidenten. Dit is meer dan een brug te ver. Daarom vraag ik strenge maatregelen, zodat de supporters van Standard een sterk signaal ontvangen. Zij moeten begrijpen dat het zo niet meer verder kan”, aldus de bondsprocureur, die ook na het pleidooi van de Luikenaars achter haar vordering van vier duels achter gesloten deuren bleef staan.

Het Disciplinair Comité neemt de zaak in beraad en doet later deze week een uitspraak.

Na Juventus komt ook Inter in vizier van gerecht voor fraude bij transfers

Inter maakt deel uit van een juridisch vooronderzoek over mogelijke fraude bij transfers van spelers. Dat heeft de club zelf bekendgemaakt. Ook Juventus maakt al deel uit van een onderzoek naar transferfraude.

Op vraag van het parket van Milaan, dat een huiszoeking deed bij landskampioen Inter, heeft de club “de nodige documenten verstrekt die te maken hebben met de transfers van spelers in de seizoenen 2017-2018 en 2018-2019", aldus de Nerazzurri. Het parket wil nagaan of er op een correcte manier meerwaarde gecreëerd is bij die transfers en verzekeren dat “de balansen van de club in overeenstemming zijn met de strengste boekhoudkundige principes”.

De politie is niet alleen documenten gaan zoeken op de hoofdzetel van Inter, maar ook bij de Italiaanse voetbalbond, die eveneens in Milaan zetelt. Dat liet het parket weten. Volgens het Italiaanse persagentschap Ansa zou het onderzoek gaan over een tiental spelers en om een meerwaarde voor Inter van om en bij de 100 miljoen euro.

© Photo News

Fulham dient politieklacht in voor racisme tegen Neeskens Kebano (ex-Charleroi en -Genk)

Fulham, de competitieleider in de Engelse tweede klasse, heeft een klacht bij de Londense politie ingediend na racistische berichten op sociale media aan het adres van speler Neeskens Kebano. De oud-speler van Sporting Charleroi en Racing Genk kreeg racistische beledigingen naar het hoofd geslingerd op Instagram na de 0-1-nederlaag van de Londense club maandag tegen Sheffield United.

De 29-jarige Kebano deelde op zijn Instagram-verhaal screenshots van de berichten. “Geen zorgen, ik ben oké”, schreef hij erbij. “Ik wilde de berichten van deze persoon gewoon publiek maken. Zulke zaken hebben helemaal geen invloed op mij.”

De Franse Congolees speelde in ons land voor Sporting Charleroi (2013-2015) en Racing Genk (2015-2016). Fulham is na 23 speeldagen koploper in de Engelse Championship met 45 punten. Bij de Londense club, die vorig seizoen degradeerde uit de Premier League, staat onze landgenoot Denis Odoi nog onder contract. De Serviër Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) is de topschutter van de competitie met 22 goals.

© Instagram Neeskens Kebano

Salernitana mag niet afreizen naar Udine, eerste afgelasting is een feit

De Serie A krijgt te maken met een eerste afgelaste wedstrijd door het coronavirus dit seizoen. Bij hekkensluiter Salernitana is sprake van een corona-uitbraak, waardoor de ploeg niet is kunnen afreizen naar Udine. Daar staat dinsdagavond het competitieduel met Udinese op het programma.

Salernitana meldde dinsdag dat de plaatselijke gezondheidsautoriteiten deelname aan sportevenementen verboden nadat een aantal coronabesmettingen bij de club waren geconstateerd. De organisatie achter de Serie A heeft nog niet gereageerd, het duel staat officieel nog steeds op het programma voor 18.30 uur, maar zal niet plaatsvinden.

Salernitana, waar de Fransman Franck Ribéry onder contract staat, is twintigste en laatste in de Serie A met acht punten. Udinese is de nummer veertien, met twintig punten.

De corona-uitbraak bij de Zuid-Italiaanse club komt er op een moment waarop de Italiaanse voetbalbond zich buigt over een eventuele uitsluiting van de club uit de Serie A. Salernitana is momenteel nog steeds in handen van Claudio Lotito, eveneens de sterke man bij Lazio. De Serie A verbiedt het dat twee teams in dezelfde competitie onder de eigendom vallen van één persoon. Salernitana zoekt al maanden naar een overnemer, maar heeft er tot dusver nog geen kunnen vinden.

© REUTERS

Victor Osimhen raakt toch fit om deel te nemen aan Afrika Cup

Victor Osimhen zal met Nigeria toch kunnen deelnemen aan de Afrika Cup (9 januari-6 februari). Dat maakte de aanvaller van Napoli zelf bekend in een bericht op sociale media. “Ik ben beschikbaar om, indien ik word opgeroepen, deel te nemen aan de Afrika Cup”, postte Osimhen op sociale media. De sterspeler van Nigeria voegde een foto toe waarop hij een masker droeg.

De 22-jarige Osimhen, in het seizoen 2018-2019 actief bij Sporting Charleroi, leek te moeten afhaken voor het Afrikaanse landenkampioenschap vanwege meerdere botbreuken in het aangezicht, onder meer in de oogkas en aan het jukbeen. Die liep hij eind november op in de verloren competitietopper tegen Inter (3-2). Hij werd meteen geopereerd en daarbij werd onder meer een titaniumplaat met schroeven aangebracht. Napoli verwachtte hem oorspronkelijk eind februari pas opnieuw wedstrijdfit, maar die schatting blijkt niet te kloppen.

Twee weken geleden kon Osimhen de individuele training al hervatten en met het masker is het ook opnieuw mogelijk om met de groep te trainen. Nigeria ontmoet tijdens de groepsfase van de Afrika Cup in Kameroen achtereenvolgens Egypte (11 januari), Soedan (15 januari) en Guinee-Bissau (19 januari).

© AFP

Manchester United opent trainingscomplex weer na coronagolf

Manchester United heeft trainingscomplex Carrington weer geopend. De Premier League-club besloot het complex vorige week te sluiten door een coronagolf binnen de selectie. De competitiewedstrijden van ManU tegen Brentford en Brighton gingen niet door.

Nu Carrington weer open is, kan manager Ralf Rangnick voorzichtig gaan beginnen aan de voorbereiding op het duel met Newcastle United. Die wedstrijd staat volgende week maandag op St. James’ Park op het programma. De spelers van United keren gespreid terug op het trainingscomplex. Dat betekent dat een serieuze groepstraining er voorlopig niet in zit.

Heel wat clubs uit de Premier League hebben vanwege de opkomst van de omikronvariant te maken met veel besmettingen binnen hun selectie. Afgelopen week gingen daardoor veel wedstrijden niet door. De organisatie van de Premier League besloot maandag na overleg met de clubs dat het programma rond de feestdagen blijft staan. De wedstrijden gaan door zolang de teams een bepaald aantal spelers tot hun beschikking hebben.

© Photo News

Tapsoba (Standard) liep geen breuken op bij zware botsing

Standard-aanvaller Abdoul Tapsoba heeft geen breuken opgelopen bij de stevige botsing die hij zondagavond had met OH Leuven-doelman Alex Runarsson. Standard verloor zondag de afsluiter van de twintigste speeldag van de Jupiler Pro League aan Den Dreef met 2-1.

De twintigjarige Burkinese international heeft een diepe wonde van ongeveer tien centimeter lang aan het been, waarvoor ter plaatse onmiddellijk meerdere hechtingen werden uitgevoerd. Er werd ook een röntgenfoto genomen en die sloot breuken uit. Tapsoba zal ongeveer drie weken aan de zijlijn staan.

Standard nam de aanvaller in juli 2020 definitief over van het Ivoriaanse ASEC Mimosas. De Luikenaars hadden hem in het seizoen 2019-2020 al gehuurd. Dit seizoen kwam hij in zeven competitiewedstrijden voor de Rouches tot twee goals en één assist.

© BELGA

Real Betis breekt contract succescoach Manuel Pellegrini open

Real Betis heeft het contract van coach Manuel Pellegrini verlengd tot juni 2025. De club uit Sevilla is erg tevreden met het werk van de 68-jarige Chileen. Betis staat na 18 speeldagen in La Liga knap derde met 33 punten.

Pellegrini is sinds de zomer van 2020 hoofdcoach van Real Betis. Vorig seizoen leidde hij de club naar een zesde plaats en bijhorend Europa League-voetbal. Dit seizoen loopt het nog beter. De Chileen heeft intussen het hoogste percentage van gewonnen wedstrijden in de clubgeschiedenis van Betis.

Pellegrini kende al een rijkgevulde trainerscarrière. Hij was in het verleden T1 bij onder meer River Plate, Villarreal, Real Madrid, Malaga, Manchester City en West Ham United.

© EPA

Genk speelt zeker tot 2026 in Nike-outfit

Nike blijft ook de komende vier jaar de kledingsponsor van KRC Genk. Dat heeft de Limburgse club dinsdag bekendgemaakt. Genk en Nike werken sinds 2009 samen. Het partnerschap is nu verlengd tot 2026. Dat geldt ook voor de samenwerking met retailpartner Voetbalshop.be.

“Nike is een écht wereldmerk, met regionale verankering in Limburg. Mensen samenbrengen en inspireren: dat is wat ons bindt”, zegt Stephan Poelmans, strategic partnership manager bij KRC Genk, in een persbericht. “Voetbalshop.be geeft aan de samenwerking een extra dimensie door voor extra flexibiliteit en opportuniteiten op het vlak van merchandising te zorgen.”

© Photo News

Fenerbahçe zet coach Vitor Pereira aan de deur

De Turkse topclub Fenerbahçe heeft maandagavond afscheid genomen van coach Vitor Pereira. De Portugees moet boeten voor het teleurstellende eerste deel van het seizoen. Fener is na zeventien speeldagen in de Turkse Süper Lig pas vijfde, op veertien punten van koploper Trabzonspor. In de Europa League is het avontuur ook al voorbij.

De 53-jarige Pereira, in het verleden ook al coach van onder meer Porto, Olympiakos en Shanghai SIPG, leidde Fenerbahçe in het seizoen 2015-2016 naar een tweede plaats. Afgelopen zomer keerde hij terug naar Istanbul, maar dit keer wilde het minder vlotten.

De 1-2-overwinning in de derby tegen Galatasaray eind november had een deel van de supporters hoop gegeven, maar nadien bleef het wisselvalligheid troef. Fenerbahçe wacht al sinds 2014 op een nieuwe Turkse landstitel. Vorig seizoen werd het team van kapitein Mesut Özil derde, na grote rivalen Besiktas en Galatasaray.

© Photo News