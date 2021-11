Football Talk. Bondsparket wil Bauer minstens drie speeldagen schorsen - Dolberg heeft diabetes - Howe nieuwe coach Newcastle

Bondsparket wil minstens drie speeldagen schorsing voor Bauer (STVV)

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Robert Bauer rechtstreeks voor het Disciplinair Comité gedaagd en zal daar een schorsing van vijf speeldagen (waarvan drie effectief en twee met uitstel) vorderen als straf. De middenvelder van STVV werd de voorbije speeldag in de Jupiler Pro League rechtstreeks uitgesloten.

In het slot van de wedstrijd op bezoek bij KV Mechelen (0-1) beging Bauer een drieste tackle op Ferdy Druijf om een gevaarlijke aanval van de thuisploeg onschadelijk te maken. De Duitser gleed veel te laat richting zijn tegenstrever en plantte zijn studs op de enkel van de Mechelse aanvaller. Druijf moest geblesseerd zijn wedstrijd staken. (kijk hieronder vanaf 3:30 naar de beelden).

Scheidsrechter Boterberg gaf aanvankelijk geel voor die roekeloze tackle, maar op aanraden van de VAR en na het bekijken van de beelden trok hij alsnog de rode kaart. Daardoor kan het Bondsparket ook overgaan tot vervolging van Bauer. De STVV-middenvelder ontving een rechtstreeks oproeping voor het Disciplinair Comité.

Ter zitting morgen zal de bondsprocureur vijf speeldagen schorsing vorderen, waarvan drie effectief. “Bauer diende te weten dat een tackle met gestrekt been en studs naar voor zware gevolgen had kunnen hebben voor de tegenstander, die hij vol raakte. Hij moet beseffen dat dergelijke acties niet getolereerd kunnen worden”, klinkt het vandaag in de bondsactie. “Deze overtreding dient zwaar gesanctioneerd te worden. De actie in kwestie had ook effectief gevolgen voor Druijf, die de wedstrijd niet heeft kunnen afwerken.”

Als de vordering van het Bondsparket bestendigd wordt, kan Bauer niet meedoen wanneer STVV het opneemt tegen Antwerp (21/11), Seraing (27/11) en Union (03/12). Morgen volgt de uitspraak. Er rest de Kanaries nadien nog steeds de mogelijkheid om beroep aan te tekenen.

Volledig scherm © BELGA

Tsjechische bondscoach Silhavy test positief op COVID-19 en mist interlands

Jaroslav Silhavy, de bondscoach van Tsjechië, heeft een positieve test op het coronavirus afgelegd. Hij zal tijdens de komende interlandperiode vervangen worden door zijn assistent Jiri Chytry. Tsjechië speelt donderdag vriendschappelijk tegen Koeweit. Vijf dagen later staat de laatste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland, in de groep van de Rode Duivels, op het programma. De Tsjechische bond geeft in een persbericht aan dat Silhavy gevaccineerd was en de laatste dagen geen contact heeft gehad met zijn staf. Chytry kan hem dus probleemloos vervangen. Tsjechië staat op de tweede plaats in groep E met elf punten. Dat zijn er evenveel als concurrent Wales en vijf minder dan de Rode Duivels.

Volledig scherm © EPA

Jan Vertonghen boekt 6-1 zege met Benfica

Jan Verthongen speelde een volledige wedstrijd voor Benfica, dat op de elfde speeldag in de Primeira Liga subtopper Braga met 6-1 de pan in hakte. Bij de rust was het al 4-1. Alex Grimaldo (2e), Darwin Nunez (37e), Rafa Silva (42e en 45e) en Everton (52e en 59e) scoorden voor Benfica. Ricardo Horta scoorde in de 12e minuut de 1-1. In de stand blijft Benfica derde met 28 punten. Porto en Sporting hebben er één meer.

Volledig scherm © AFP

Pijnlijke nederlaag voor Denayer

Op de dertiende speeldag in de Franse ligue 1 heeft Jason Denayer gisteren met Lyon een 4-1 pijnlijke 4-1 nederlaag geleden op het veld van Rennes, dat nog niet op de geblesseerde Jérémy Doku kon rekenen. Denayer speelde de volledige wedstrijd en kon doelpunten van Gaetan Laborde (45e), Hamari Traore (51e) en Adrien Truffert (76e en 83e) niet voorkomen. Pas in blessuretijd mocht Lucas Paqueta vanop de penaltystip de eer redden. In de stand is Rennes met 22 punten vijfde, op twaalf punten van leider Paris Saint-Germain, maar op slechts twee punten van nummer twee Lens. Lyon is met 19 punten zevende.

Volledig scherm Jason Denayer. © AFP

Dolberg krijgt diagnose van diabetes

Kasper Dolberg heeft zich bij de Deense bondscoach Kasper Hjulmand afgemeld voor de komende interlands. De spits van de Franse eersteklasser OGC Nice maakte op Instagram bekend dat hij diabetes heeft en de tijd neemt om te wennen aan de behandeling.

“Ik heb vorige week een aantal medische tests ondergaan en blijk diabetes type 1 te hebben”, schrijft de 24-jarige Deen. “Het nieuws kwam natuurlijk als een verrassing, maar ik was oprecht opgelucht dat ze de reden hadden gevonden waarom ik me de afgelopen weken niet lekker voelde. Daarnaast ben ik ontzettend blij dat de artsen me hebben laten weten dat met de juiste behandeling de ziekte mijn voetbalcarrière niet zal beïnvloeden.”

Dolberg was een paar weken afwezig bij Nice. Hij viel zondag wel in tegen Montpellier, maar besloot in samenspraak met bondscoach Hjulmand deze week niet voor het nationale elftal uit te komen. De Denen zijn na acht zeges in de kwalificatiegroep al zeker van deelname aan het WK van volgende week in Qatar. De ploeg sluit de kwalificatiereeks af tegen de Faeröer en Schotland.

Volledig scherm Kasper Dolberg © Pool via REUTERS

Newcastle stelt Howe aan als hoofdcoach

Zo’n beetje elke manager werd de afgelopen weken aan Newcastle United gelinkt, maar het is Eddie Howe die het nieuwe miljardenproject in St. James’ Park op sportief vlak in gang moet gaan trekken. Howe is de opvolger van Steve Bruce, die kort na de Saoedische overname werd ontslagen.

De 43-jarige Howe tekent een contract tot medio 2024 bij Newcastle United, de huidige nummer negentien van de Premier League. The Magpies hebben maar vijf punten na elf wedstrijden, even weinig als hekkensluiter Norwich City. Die stand op de ranglijst staat in schril contrast met de ambities nadat Newcastle United werd overgenomen door het Saoedische investeringsfonds (PIF) van prins Mohammed bin Salman.

Met Howe haalt Newcastle United de manager die tussen 2009 en 2011 bij AFC Bournemouth begon en na een seizoen Burnley in 2012 daar weer terugkeerde. Howe kreeg het voor elkaar om die club van de League Two naar de Premier League te loodsen.

Volledig scherm Eddie Howe. © Photo News