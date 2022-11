Football Talk. Bondsparket vraagt vijf wedstrijden schorsing voor Janssen na slag (en uitlatingen richting scheidsrechter)

Jupiler Pro League REACTIES. “De ref wou zich hier gewoon even tonen”: Mignolet en Hoefkens blijven gefrus­treerd achter - Alderwei­reld: “Ik moet beter communice­ren”

Controversiële fase op Jan Breydel, was de penalty waarmee Antwerp op gelijke hoogte kwam. Na erg licht contact met Mechele ging Scott in de zestien tegen de grond. Lardot wees naar de stip, wat voor de videoref geen clear and obvious error was en dus kon Janssen er 2-2 van maken. De frustraties bij Club Brugge vierden hoogtij.

13 november