Football Talk. Bondsparket vraagt 3 speeldagen schorsing voor Storm - Wagué verlaat Seraing maand na zijn aankomst alweer

Wagué verlaat Seraing maand na zijn aankomst alweer

Molla Wagué verlaat Seraing al enkele weken na zijn aankomst. De Luikse club heeft maandag aangekondigd dat het contract van de 30-jarige Malinese verdediger is verbroken. De beslissing is in onderling overleg genomen, aldus Seraing.

Wagué kwam vorige maand van het Franse Nantes over naar Seraing. Hij ging een contract aan met de Luikse ploeg tot in juni. Hij speelde eerder bij Udinese, Leicester, Watford en Nottingham Forest. Vorig seizoen speelde hij bij Amiens op uitleenbasis. De centrale verdediger nam voor Mali vier keer deel aan de Africa Cup.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dimata en Espanyol onderuit tegen Bilbao

Een boeiend wedstrijdbegin tussen Athletic Bilbao en Espanyol is in het voordeel van de thuisploeg uitgedraaid (2-1). Winteraanwinst Tonny Vilhena zorgde al na drie minuten voor de Catalaanse voorsprong, maar de Basken rechtten in een mum van tijd de rug voor eigen volk door toedoen van Oihan Sancet (5.) en Inigo Martinez (16.). Landry Dimata mocht in de basis beginnen bij de bezoekers, maar kon geen ommekeer helpen bewerkstelligen en werd in de 63e minuut naar de kant gehaald in een driedubbele wissel. Espanyol kampeert momenteel in de middenmoot, op de dertiende plaats met 27 punten.

Volledig scherm © EPA

Benfica en Vertonghen tanken vertrouwen met vlotte zege bij Tondela

Benfica heeft vertrouwen getankt bij Tondela met een vlotte 1-3-zege. Na zo’n 20 minuten zag de thuisploeg het openingsdoelpunt afgekeurd worden en dat was het sein voor de hoofdstedelingen om in actie te schieten. Everton (23.) en Darwin Nunez (34.) effenden het pad. In de tweede helft gooide Goncalo Ramos (53.) de partij al snel volledig op slot. De aansluitingstreffer van Eduardo Quaresma (88.) mocht niet meer baten. Jan Vertonghen speelde 90 minuten mee in de defensie van het winnende kamp.

Benfica blijft derde in de rangschikking met 47 punten. Dat zijn er zes minder dan nummer twee Sporting en twaalf minder dan koploper Porto.

Volledig scherm © EPA

Bondsparket vraagt 3 speeldagen schorsing voor Storm

Het bondsparket vraagt drie speeldagen schorsing, waarvan twee effectief, voor Nikola Storm (27). De flankaanvaller van KV Mechelen - goed voor twee goals tegen Beerschot - kreeg zondag rood nadat hij door ging op het scheenbeen van middenvelder Sanusi. KV Mechelen gaat niet akkoord met het voorstel. (ABD)

Volledig scherm © BELGA

EK 2028 in het Verenigd Koninkrijk en Ierland?

De voetbalfederaties van Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland en Ierland willen een kandidatuur indienen voor de organisatie van het EK 2028. Dat melden ze aan Britse media. Vorig jaar werd nog aangekondigd dat het Verenigd Koninkrijk en Ierland plannen hadden om het WK in 2030 te organiseren. Na een grondige haalbaarheidsstudie besloten de vijf bonden om zich te concentreren op het EK in 2028. De voornaamste reden ligt op financieel vlak. De Britse politiek ziet in een EK een goedkoper alternatief. “Iedereen weet dat het wereldkampioenschap een enorm duur evenement is”, liet Julian Knight, de voorzitter van de Britse parlementaire sportcommissie, vorige maand optekenen. De inschrijvingen voor het EK in 2028 moeten voor 23 maart ingediend worden. In september 2023 wordt beslist waar het EK plaatsvindt. Duitsland is gastland voor het EK in 2024.

Niklas Süle trekt in de zomer transfervrij naar Borussia Dortmund

De Duitse centrale verdediger Niklas Süle (26) verhuist komende zomer gratis van Bayern München naar Dortmund. De 37-voudige international was einde contract bij de Duitse recordkampioen en gesprekken over een verlenging sprongen af. Volgens Volker Struth, de agent van Süle, voelde de verdediger zich “niet genoeg gewaardeerd” bij Bayern.

Volledig scherm © AFP

KV Kortrijk in beroep tegen schorsing Kadri

KV Kortrijk gaat niet akkoord met de beslissing van het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal om middenvelder Adbelkahar Kadri voor drie speeldagen te schorsen en hem een boete op te leggen van 3.000 euro voor zijn rode kaart in de verliespartij tegen Antwerp (0-2) van vorige woensdag. Dinsdag verschijnt Kadri voor de Disciplinaire Raad.

Volledig scherm © BELGA

Engels wellicht wekenlang out

Alsof de nederlaag op zich niet erg genoeg was, kreeg Antwerp tegen Union nog een opdoffer te verwerken. Kort na de pauze zag de Great Old centrale verdediger Björn Engels (27) geblesseerd uitvallen. Voor een exacte diagnose is het iets te vroeg, maar gevreesd wordt voor een serieuze spierscheur. “We hebben nog geen zicht op de situatie, maar ik denk dat we ervan moeten uitgaan dat we Björn minstens enkele weken kwijt zijn”, verkondigde trainer Brian Priske met sombere blik. Voor Engels zou dat een zoveelste (medische) opdoffer zijn in zijn carrière.

Dat het verlies van Engels een aderlating is, bleek al meteen tegen Union. Op het moment dat de onfortuinlijke Engels het veld verliet, stond het nog 0-0. Vervanger Dinis Almeida zag er nadien niet zo goed uit bij de twee doelpunten van Unions sluipschutter Undav. “Dinis moest koud invallen, wat nooit evident is”, suste Priske. “Of het anders had gelopen als Björn had kunnen blijven staan? Dat weet je nooit, maar feit is natuurlijk wel dat hij sterk bezig was.” Alleszins: Priske zal in de komende weken zijn defensie moeten herschikken. Gelukkig wordt Abdoulaye Seck eerstdaags terug verwacht van de Africa Cup. (KDC)

Volledig scherm © Photo News

Lamkel Zé op huurbasis naar Russische rode lantaarn

Antwerp heeft een nieuwe (tijdelijke) oplossing gevonden voor enfant terrible Didier Lamkel Zé. De 25-jarige Kameroener wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan FK Khimki, dat momenteel laatste staat in de Russische hoogste klasse. In Rusland was de transfermarkt nog open. In de voorbije maanden was Lamkel Zé al op huurbasis actief bij het Slovaakse DAC, maar daar had hij het niet echt naar zijn zin. Omdat een terugkeer naar de Antwerpse A-kern geen optie was, moest de aanvallende middenvelder op zoek naar een nieuwe club. Dat werd dus Khimki. Lamkel Zé ligt nog tot de zomer van 2023 onder contract op de Bosuil. (KDC)

Volledig scherm © Photo News