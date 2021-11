Football Talk. Bondsparket roept assistent Fred Vanderbiest (KV Mechelen) op het matje

Bondsparket roept assistent Vanderbiest (KV Mechelen) op het matje

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Frederik Vanderbiest, assistent-trainer bij KV Mechelen, rechtstreeks voor het Disciplinair Comité gedaagd. Vanderbiest riskeert twee speeldagen geschorst te worden na zijn rode kaart in Oostende.

In het tumultueuze slot van het competitieduel (2-4) aan de kust werd Vanderbiest een rood karton onder de neus geduwd. De Mechelse T2 had zijn ongenoegen over een gefloten overtreding druk gesticulerend geuit bij de vierde official. Scheidsrechter Dierick wilde Vanderbiest geel geven, maar de assistent was nog niet gekalmeerd. Wild zwaaiend met de armen en verbaal nam hij de wedstrijdleiding op de korrel. Daarop trok Dierick meteen de rode kaart.

Vanderbiest is niet aan zijn proefstuk toe, en wordt daarom ook rechtstreeks voor het Disciplinair Comité gedaagd. De T2 droeg tot 1 december nog een openstaande voorwaardelijke schorsing met zich mee. Het Bondsparket zal vorderen die effectief te maken en er voor het incident in Oostende nog een bijkomende speeldag aan toevoegen.

“Vanderbiest heeft als T2 een voorbeeldfunctie naar zijn eigen spelers, naar supporters en jeugdvoetballers. Door zijn beledigende houding en gedragingen toont hij weinig respect voor de wedstrijdleiding. Zo creëert hij een weinig constructieve sfeer waarbij sereniteit en fairplay ver te zoeken zijn”, aldus bondsprocureur Ebe Verhaegen. Later deze week komt de zaak voor het Disciplinair Comité.

Volledig scherm Vanderbiest. © BELGA

Club laat Otasowie na privéproblemen een week herbronnen in Engeland

Het zit Ebeguowen ‘Owen’ Otasowie (20) de jongste maanden niet mee. Niet alleen verloopt zijn aanpassingsperiode bij Club op zijn zachtst gezegd moeizaam - Otasowie kwam nog geen seconde in actie op het hoogste niveau - de middenvelder kampt naast het veld ook met privéproblemen. Vandaar dat het bestuur hem, in overleg met zijn entourage, een weekje vrijaf heeft gegeven. Otasowie besliste even terug te keren naar Engeland om daar bij familie en vrienden te herbronnen. Club hoopt dat de 1-voudig Amerikaanse international zo mentaal wat rust vindt. Otasowie - die recent nog een goed gesprek had met Clement - kwam vorige zomer voor 4 miljoen euro over van Wolverhampton, maar kent sindsdien moeite met het niveau en de verwachtingen. Begin oktober werd hij met Club NXT tegen STVV zelfs al na een halfuur gewisseld, omdat-ie met rood flirtte. (NP/TTV)

Boete van 4.000 euro voor Club

Het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag een boete van 4.000 euro opgelegd aan Club Brugge, nadat fans van blauw-zwart bierbekertjes en drankflesjes op het veld hadden gegooid tegen OHL.

In de thuiswedstrijd tegen OH Leuven van 24 september (1-1) gooiden Brugse supporters uit frustratie eerst een tiental bekertjes - waarvan enkele nog gevuld waren - richting de assistent-scheidsrechter. Dat gebeurde een eerste keer in de 52e minuut, nadat scheidsrechter Vergoote het appel voor een strafschop had weggewuifd. In de 59e minuut werden twee volle flessen op het veld gegooid vanuit een andere tribune.

De feiten worden door Club Brugge niet betwist, maar de landskampioen wees er wel op dat de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen werden en de daders ook opgespoord worden. Toch willigde het Disciplinair Comité het verzoek om een milde straf op te leggen niet in. Blauw-zwart moet een boete van 4.000 euro betalen. Dat bedrag benadert de maximumboete van 5.000 euro.

Volledig scherm © Photo News