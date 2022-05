Football Talk. Bologna-coach Mihajlovic mag ziekenhuis verlaten - Jaroslav Silhavy blijft langer bondscoach van Tsjechië

Bologna-coach Mihajlovic mag het ziekenhuis verlaten

De Serviër Sinisa Mihajlovic, bij de Italiaanse eersteklasser Bologna coach van onze landgenoot Arthur Theate, heeft na iets meer dan een maand het ziekenhuis in Bologna ‘in goede gezondheid” mogen verlaten, zo maakte de club maandag bekend.

De 53-jarige Mihajlovic strijdt sinds 2019 tegen leukemie en werd eind maart opnieuw in het ziekenhuis opgenomen, omdat er een risico bestond op hervallen. Om dat te vermijden, was er een behandeling nodig. Sinds de hospitalisatie van Mihajlovic is Bologna ongeslagen in de Serie A, met vier draws en twee zeges. Drie speeldagen voor het einde van de competitie staan ze op een veilige dertiende plaats.

Dortmund versterkt verdediging met Duits international

Borussia Dortmund heeft zich voor volgend seizoen versterkt met centrale verdediger Nico Schlotterbeck. De 22-jarige Duitse verdediger maakte dit seizoen indruk bij SC Freiburg en mocht in maart zelfs zijn debuut maken bij de nationale ploeg. Schlotterbeck tekent bij de Dortmund een contract tot 2027.

Jaroslav Silhavy blijft langer bondscoach van Tsjechië

Jaroslav Silhavy blijft de nationale voetbalploeg van Tsjechië langer trouw. De Tsjechische voetbalbond (FACR) verlengde het contract van zijn huidige bondscoach tot het einde van de kwalificatiecampagne voor het EK voetbal 2024 in Duitsland, zo maakte het maandag bekend. Als de Tsjechen zich in die kwalificatieronde weten te plaatsen voor het EK, blijft Silhavy ook op post tijdens het toernooi.

Silhavy is al 3,5 jaar trainer van de Tsjechische nationale ploeg, maar kwam onder druk te staan nadat ze zich niet wisten te plaatsen voor het WK 2022 in Qatar. Het verloor met 1-0 van Zweden in de halve finales van de play-offs. “Ik hoef me niet te schamen voor de resultaten”, verdedigde de 60-jarige bondscoach zich toen nog. Ondanks de twijfels werd zijn contract nu met nog twee jaar verlengd.

De Tsjechische bondscoach stond vorig jaar twee keer tegenover de Rode Duivels. In september en maart speelde België kwalificatiewedstrijden voor het WK tegen Tsjechië. In september wonnen de Duivels met 3-0, in maart geraakten ze niet verder dan een 1-1-gelijkspel.

FIFA legt Senegal en Nigeria forse boete en toeschouwersverbod op

De FIFA heeft maandag de sancties bekendgemaakt die het treft tegen Senegal en Nigeria naar aanleiding van de incidenten in de WK-kwalificatiewedstrijden van maart dit jaar. WK-ganger Senegal krijgt een boete van 170.900 euro opgelegd voor de supportersincidenten in de beslissende partij tegen Egypte. Nigeria, dat zich niet wist te plaatsen voor het eindtoernooi in Qatar, moet 146.500 euro betalen voor incidenten in de wedstrijd tegen Ghana. Beide landen moeten hun volgende wedstrijd ook achter gesloten deuren spelen.

Op 29 maart speelde Senegal, met sterspeler Mané, een beslissende wedstrijd tegen het Egypte van Mohamed Salah. Senegal won de wedstrijd na penalty’s (3-1) en plaatste zich voor het WK ten koste van Egypte. De wedstrijd stond echter bol van incidenten. Zo werd sterspeler Salah erg gehinderd bij zijn penalty doordat Senegalese supporters vanuit de tribunes laserstralen in zijn ogen mikten. De Egyptische voetbalbond deed ook aangifte over racistische uitlatingen tegenover zijn spelers. Op de tribunes waren verschillende beledigende spandoeken te zien, vooral gericht aan Mohamed Salah.

Ook de Nigeriaanse voetbalbond moet een forse boete betalen voor het wangedrag van zijn supporters. Na het in 1-1 gelijkspel in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen buurland Ghana, waardoor Nigeria een plaats op het eindtoernooi door de vingers zag glippen, braken er gewelddadige rellen uit in het stadion. Boze supporters bestormden het veld en richtten allerlei vernielingen aan. De relschoppers gooiden voorwerpen op het veld, vernielden banken en verscheurden doelnetten en reclamebanners. Op het WK, dat van start gaat op 21 november, zullen vijf Afrikaanse ploegen te zien zijn: Senegal, Ghana, Kameroen, Tunesië en Marokko.

Engelse voetbalbond en Everton openen onderzoek naar Richarlison na incident met vuurpijl

De Engelse voetbalbond (FA) en voetbalclub Everton FC openen allebei een onderzoek naar een incident met Everton-spits Richarlison tijdens de match tegen Chelsea. De Braziliaanse aanvaller smeet namelijk een vuurpijl, die op het veld was gegooid, in de tribunes van Goodison Park na zijn winnende treffer in de 46e minuut. Richarlison werd tijdens de match niet bestraft door scheidsrechter Kevin Friend. De Engelse voetbalbond opent nu een onderzoek naar het incident. Pyrotechnische middelen zijn immers verboden in Engelse voetbalstadions. In februari riep de FA Liverpool-middenvelder Harvey Elliott al eens op het matje nadat die een rode vuurpijl had weggesmeten tijdens de finale van Carabao Cup in Wembley.

Ook Everton opent zelf een onderzoek. “We gaan het incident bekijken”, deelde de club mee, die verder niet te veel waarde aan het incident leek te hechten. “Wat ons betreft, probeerde Richarlison de vuurpijl gewoon van het veld te werpen”, aldus een woordvoerder van de club. Everton is in de Premier League momenteel verwikkeld in een degradatiestrijd. Afgelopen weekend won het met 1-0 van Chelsea, waar Romelu Lukaku 90 minuten op de bank bleef zitten. De club uit Liverpool staat 18e en heeft twee punten achterstand op Leeds en Burnley, de respectievelijke nummers 17 en 16 in de stand. Everton heeft wel nog een wedstrijd tegoed.

Yoni Buyens stopt met voetballen

Voormalig Belgisch jeugdinternational Yoni Buyens zet op 34-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière, zo maakte zijn ex-club Standard Luik maandag bekend. “Geniet van je pensioen, Yoni”, klinkt het in een tweet van de Luikenaars. De middenvelder nam reeds twee jaar geleden afscheid van het profvoetbal, toen hij Lierse-Kempenzonen verliet voor provincialer Zepperen-Brustem. Het Lierse jeugdproduct kwam tijdens zijn carrière uit voor KV Mechelen, Standard, Charlton Athletic, Racing Genk en Westerlo. Hij speelde bijna 250 wedstrijden in de hoogste klasse van het Belgische voetbal.

