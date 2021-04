Football Talk. Boete voor Lukaku en Zlatan na opstootje - San José verlaat Eupen, ex-smaakmaker als opvolger?

De Italiaanse voetbalbond heeft het onderzoek naar het akkefietje tussen Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic in de bekerwedstrijd tussen Inter en AC Milaan afgerond. Beide spelers en hun clubs kwamen er met een boete vanaf. Ibrahimovic moet 4.000 euro ophoesten, Lukaku 3.000. Hun clubs worden medeverantwoordelijk geacht. Milan moet daarom 2.000 euro betalen, Inter 1.250.

De spitsen van Inter en AC Milaan kwamen op 26 januari neus aan neus te staan tijdens de door Inter met 2-1 gewonnen kwartfinale. Ibrahimovic sleurde tijdens het opstootje een verhaal over de moeder van Lukaku erbij. Die zou Lukaku begin 2018 op weg hebben gezet naar een vertrek bij Everton, een zet die haar was ingefluisterd na een voodooritueel op een pelgrimstocht. Lukaku kon de sneer van Ibrahimovic maar matig appreciëren en beledigde vervolgens Zlatan en zijn gezin. Microfoons konden de woordenwisseling tussen beide aanvallers in een leeg San Siro oppikken. De twee kregen na hun opstootje elk een gele kaart, wat hen een schorsing kostte.

Begin februari opende de Italiaanse federatie een onderzoek naar “onsportief gedrag en provocerend taalgebruik”. Ook werd onderzocht of Ibrahimovic racistische bewoordingen gebruikte, iets wat de Zweed al ten stelligste ontkende en waar hij uiteindelijk ook niet schuldig aan bevonden werd.

Eupen moet op zoek naar nieuwe coach

Beñat San José zal volgend seizoen niet langer de coach zijn van AS Eupen. De 41-jarige Spanjaard onderhandelde wel over de verlenging van zijn contract, maar er werd geen akkoord bereikt. Luis Garcia wordt geciteerd als mogelijke opvolger. Garcia was van 2014 tot 2019 de hoog ingeschatte spelmaker bij de Panda’s. Vorige zomer besliste hij een punt te zetten achter zijn carrière. (AR)

Anderlecht-Antwerp een dag vroeger

Of Refaelov op de mat zal staan, is nog onduidelijk, maar de play-off 1-match tussen Anderlecht en Antwerp wordt een dag vroeger gespeeld. De partij is niet op zondag 9 mei in het Lotto Park, wel op zaterdag 8 mei. De aftrap is om 20u45.

Augsburg zet Herrlich op straat

FC Augsburg heeft coach Heiko Herrlich (49) ontslagen en met Markus Weinzierl (46) al een opvolger aangeduid. Dat meldt het nummer 13 in de Bundesliga vandaag.

Weinzierl moet Augsburg behoeden voor degradatie. Vrijdag ging het met 2-3 onderuit tegen het Keulen van Sebastiaan Bornauw, 16e in de stand. Die plaats komt op het einde van het seizoen neer op een play-off voor het behoud en Augsburg is daar met nog drie speeldagen voor de boeg slechts vier punten van verwijderd. Hertha Berlijn is voorlaatste met zeven punten minder dan Augsburg, maar het team uit de Duitse hoofdstad heeft na een corona-uitbraak wel drie wedstrijden minder gespeeld. De voorlaatste en de laatste in de Bundesliga degraderen rechtstreeks.

Van 2012 tot 2016 stond Weinzierl al aan het hoofd van Augsburg. In het seizoen 2015-16 trad de ploeg onder zijn leiding aan in de Europa League. Na zijn periode bij Augsburg kende Weinzierl weinig succesvolle passages bij Schalke 04 (2016-17) en Stuttgart (2018-19). Hij ondertekende een contract tot 30 juni 2022.

Herrlich, die na 1 op 12 moet beschikken, coachte Augsburg sinds maart 2020. Vorig seizoen wist hij het team met een 15e plaats nipt in de Bundesliga te houden.

Chelsea zonder Kovacic naar Madrid

Chelsea mist dinsdagavond in het eerste duel met Real Madrid in de halve finales van de Champions League alleen Mateo Kovacic. De Kroatische middenvelder, oud-speler van Real, blijft met een spierblessure achter in Londen. Kovacic raakte twee weken geleden geblesseerd.

Zonder de Kroaat verloor de ploeg van trainer Thomas Tuchel weliswaar de return in de kwartfinales tegen FC Porto met 1-0, maar de ‘Blues’ hadden het eerste duel met 2-0 gewonnen en gingen dus door naar de laatste vier. “Alleen Kovacic ontbreekt, de rest zit in de selectie voor dinsdag”, zei Tuchel voor vertrek.

Utrecht legt Othmane Boussaid tot 2024 vast

FC Utrecht heeft het contract van Othmane Boussaid (21) verlengd tot 2024. Dat heeft de club uit de Eredivisie vandaag bekendgemaakt. De Belgische jeugdinternational ruilde in de zomer van 2018 Lierse voor Utrecht, dat de aanvallende middenvelder in het seizoen 2019-20 uitleende aan NAC Breda. De in Kortrijk geboren Boussaid speelde intussen al 42 keer voor Utrecht.

“Ik ben heel blij dat ik tot 2024 een FC Utrecht-speler ben”, reageert Othmane Boussaid. “De club heeft enorm veel vertrouwen in me. Ik moest deze kans op een nieuw contract grijpen en dat heb ik gedaan. Er waren wel Belgische clubs geïnteresseerd, maar ik kan hier het maximale uit mezelf halen, hier in Nederland. Hoe we nu spelen, dat past echt bij mij. Vandaar dat ik langer bij FC Utrecht wil blijven.”

Premier League-clubs boycotten sociale media

Zoek komend weekend niet naar tweets van Manchester City, Chelsea of andere Engelse clubs. De clubs uit de Premier League plaatsen de volgende speeldag niets op hun sociale media om een statement te maken tegen racisme.

