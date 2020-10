Football Talk. Boete voor Genk na uithaal van voorzitter Croonen richting ref

Ref Nicolas Laforge en zijn match delegate hadden een rapport opgemaakt over een incident in de spelerstunnel van Genk. Daarin hadden ze het over een "totaal gebrek aan respect tegenover het scheidsrechtersteam". Croonen, Cilissen en Nijs zouden hun ongenoegen over de rode kaart voor Bastien Toma geuit hebben. Op Laforges verzoek om kalm te blijven, zou er op agressieve wijze "schandalig" geroepen zijn.

Het Bondsparket vervolgde KRC Genk, omdat de drie bestuurders eigenlijk niet in de neutrale zone mogen komen, en verweet de Limburgers dus een gebrekkige wedstrijdorganisatie. Procureur Patrick Bowman wees bovendien op de voorbeeldfunctie van het drietal en op de imagoschade die de voetbalbond, KRC Genk en het Belgisch voetbal in het algemeen door het incident opliep. Daarom vorderde hij een boete van 2.500 euro.