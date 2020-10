Football Talk. Boete voor Genk na uithaal van voorzitter Croonen richting ref - Aandelen Dieter Penninckx niet in beslag genomen

Sá Pinto vindt werk in Brazilië

Ricardo Sá Pinto is de nieuwe trainer van de Braziliaanse club Vasco da Gama. Dat meldt de 48-jarige Portugees op zijn Twitter-pagina. Sá Pinto, ex-trainer van Standard, was na zijn passage in België ook actief bij Legia Warschau en Braga.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Aandelen Dieter Penninckx niet in beslag genomen

Dieter Penninckx, manager van modegroep FNG en hoofdaandeelhouder bij KV Mechelen, mag zijn aandelen bij KV Mechelen behouden. Het gerecht nam die eerst in beslag, maar dat gaat dus niet door.

Een beslissing tot al dan niet verkoop van aandelen ligt dus nog steeds in handen van Dieter Penninckx zelf. De raad van bestuur van Malinwa besliste gisteren om een open gesprek aan te gaan met Dieter Penninckx zodra hij vrijkomt om zijn betrokkenheid en toekomst bij de club te bepalen. “De raad van bestuur rekent op het supportershart van Dieter Penninckx zodat de toekomst van de club verzekerd blijft”, zegt algemeen directeur Lagast.

KVM benadrukt dat er geen leningen lopen bij Dieter Penninckx of zijn vennootschappen en dat de licentie niet in gevaar is zoals in de pers is verschenen. “We hebben voor de bouw van het stadion leningen bij banken, bij supporters en bij investeerders”, zo zegt voorzitter van de raad van bestuur, Luc Leemans.

Volledig scherm Dieter Penninckx (links). © smb

Antonin Panenka mag ziekenhuis verlaten

De Tsjechische voetballegende Antonin Panenka heeft het ziekenhuis waar hij werd behandeld voor een coronabesmetting mogen verlaten. Dat maakte zijn zoon bekend. “Ik ben mijn vader vanmorgen om 11u aan het ziekenhuis gaan oppikken en heb hem naar huis gebracht”, bevestigt Tomas Panenka op de website van Bohemians, de club uit Praag waar de middenvelder speelde en waarvan hij vandaag erevoorzitter is.

De 71-jarige Panenka werd vorige week met spoed opgenomen in het ziekenhuis nadat hij besmet bleek met het coronavirus. “Zijn laatste testen zijn negatief. Hij heeft nog last van een longontsteking maar volgens de dokters moet hij niet langer in het ziekenhuis blijven”, verduidelijkt de zoon.

Panenka is vooral beroemd om zijn beslissende strafschop in de finale van het EK 1976 tegen West-Duitsland. Het stiftertje centraal in doel draagt sindsdien de naam van de voormalige Tsjechoslowaakse international.

Volledig scherm © AFP

Biergooiers bezorgen Beerschot boete van 1.000 euro

Het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag een boete van 1.000 euro opgelegd aan Beerschot, omdat supporters van de club bierbekers op het terrein hadden gegooid tijdens de thuismatch tegen Waasland-Beveren.

Helemaal in het knotsgekke slot van de wedstrijd was de spanning niet te houden voor een aantal Beerschot-supporters. Bourdin dacht de thuisploeg in de 92e minuut de 3-2 zege te bezorgen, maar de VAR en ref Cremer staken daar een stokje voor. Het doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding op doelman Jackers.

Hoewel Beerschot luttele minuten later alsnog de 3-2 zou maken, zorgde de afgekeurde goal voor frustratie bij enkele fans. Een drietal bierbekers vlogen in de richting van doelman Jackers, maar raakten hem niet. Jackers zette de bekers nadien rustig weg in de neutrale zone. Voor die feiten eiste het Bondsparket een boete van 1.000 euro. Walter Damen, ondervoorzitter van Beerschot, betwistte tijdens de disciplinaire zitting het incident niet, maar vroeg om een sanctie met uitstel gezien de beperkte impact ervan.

“Het gooien van projectielen van welke aard dan ook is ongepast. Er gaat een gebrek aan respect voor scheidsrechterlijke beslissingen van uit. Een sanctie dringt zich op om een duidelijk signaal te stellen”, oordeelde het Disciplinair Comité, dat de vordering van het Bondsparket dus bestendigde.

Volledig scherm © BELGA

Boete voor Genk na uithaal van voorzitter Croonen richting ref

Het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft KRC Genk een boete van 2.500 euro opgelegd, omdat voorzitter Peter Croonen, ondervoorzitter Mathieu Cilissen en bestuurder Herman Nijs de scheidsrechter bejegenden na de competitiewedstrijd tegen KV Oostende (2-2).

Ref Nicolas Laforge en zijn match delegate hadden een rapport opgemaakt over een incident in de spelerstunnel van Genk. Daarin hadden ze het over een "totaal gebrek aan respect tegenover het scheidsrechtersteam". Croonen, Cilissen en Nijs zouden hun ongenoegen over de rode kaart voor Bastien Toma geuit hebben. Op Laforges verzoek om kalm te blijven, zou er op agressieve wijze "schandalig" geroepen zijn.

Het Bondsparket vervolgde KRC Genk, omdat de drie bestuurders eigenlijk niet in de neutrale zone mogen komen, en verweet de Limburgers dus een gebrekkige wedstrijdorganisatie. Procureur Patrick Bowman wees bovendien op de voorbeeldfunctie van het drietal en op de imagoschade die de voetbalbond, KRC Genk en het Belgisch voetbal in het algemeen door het incident opliep. Daarom vorderde hij een boete van 2.500 euro.

Het Disciplinair Comité sloot zich bij die vordering aan, nadat ook Genk de feiten niet had betwist. De Limburgers hadden eerder namelijk al laten weten die boete te zullen aanvaarden."De handelswijze van de bestuursleden getuigt van een gebrek aan respect voor scheidsrechterlijke beslissingen. Een voorzitter en ondervoorzitter mogen zich niet laten meeslepen door hun emoties. Dergelijk wangedrag is onaanvaardbaar en om een duidelijk signaal te geven, is een sanctie nodig", besloot het Disciplinair Comité.

Volledig scherm © BELGA

Zwitserland stort gestolen miljoenen terug aan Zuid-Amerikaanse voetbalbond

De Zwitserse overheid heeft 36,6 miljoen Zwitserse frank (34 miljoen euro) teruggestort aan de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol. Het geld was in beslag genomen in onderzoeken naar twee voormalige toplui van de Conmebol. Die hadden de miljoenen, gestolen van Zuid-Amerikaanse voetbalfondsen, op geheime Zwitserse rekeningen geplaatst.

De twee zijn voormalig Conmebolvoorzitter Nicolas Leoz, die vorig jaar overleed, en Eduardo Deluca, een gewezen secretaris-generaal van de federatie.

Deluca is inmiddels veroordeeld door het Zwitserse gerecht, de zaak tegen Leoz werd stopgezet na diens overlijden in augustus 2019.

Nieuw-Zeeland laat ook oefenduel in Engeland schieten

Nieuw-Zeeland heeft afgezegd voor de vriendschappelijke interland van 12 november in Londen tegen Engeland. De Nieuw-Zeelandse voetbalbond verwijst naar de reisbeperkingen door de coronapandemie.

Eerder gaf het land om dezelfde reden forfait voor de oefenmatch in Brussel tegen België. Als vervanger kwam Ivoorkust naar het Koning Boudewijnstadion afgezakt. Het duel eindigde op 1-1.

Volledig scherm © AP

Beloften van Juventus gaan in quarantaine na positieve test van coach

De beloftenploeg van Juventus gaat in quarantaine nadat hun trainer Lamberto Zauli een positieve coronatest heeft afgelegd. De Italiaanse kampioen bevestigde het nieuws dinsdagavond laat, enkele uren nadat bekend werd dat ook sterspeler Cristiano Ronaldo besmet is met het virus.

De jongeren van Juventus trainen wel op een andere locatie dan de A-selectie. Zij komen uit in de Serie C, het derde niveau in Italië.

Ronaldo mist door de positieve controle de Nations Leaguewedstrijd van woensdagavond tegen Zweden. De Portugese steraanvaller is er evenmin bij in de volgende matchen van Juventus, inclusief de eerste Champions Leaguepartij tegen Dinamo Kiev volgende week.

Volledig scherm © AP