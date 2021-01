Football Talk. Boca Juniors wint eerste Diego Maradona Cup

Boca wint eerste Diego Maradona Cup

Aan de “Copa Diego Maradona”, genoemd naar de eind vorig jaar overleden legende, namen de 24 ploegen uit de Argentijnse hoogste klasse deel. In een eerste fase werden ze onderverdeeld in zes groepen. Door het uitstel van de competitie vanwege de coronacrisis besloot de Argentijnse voetbalbond de draad op te pikken in de vorm van een toernooi, om zo de deelnemers aan de Copa Libertadores en Copa Sudamericana te kunnen aanduiden.