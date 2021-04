Football Talk. Blessin kan al zeker niet aan de slag in Engeland - Henkinet onder het mes

Blessin kan niet aan de slag in Engeland

Mocht hij daadwerkelijk gecharmeerd zijn door de interesse van Sheffield United, dan is er slecht nieuws voor Alexander Blessin. De Duitse coach van KV Oostende kan door de kwalificatiecriteria voor een werkvergunning in principe niet in de Engelse competitie aan de slag. De regels schrijven voor dat een coach minstens twee opeenvolgende jaren op het hoogste niveau actief moet zijn geweest, wil hij in Engeland manager worden. Blessin stond op de shortlist van Sheffield, dat liet aftoetsen of hij in aanmerking komt voor een werkvergunning. Niet dus. Al betekent dit niet automatisch dat Blessin in Oostende blijft - de trainer geniet interesse vanuit Antwerpse hoek én uit Duitsland.