Football Talk. Bijna 60.000 euro boete voor Westerlo - KVK-spits Gueye loopt meniscusletsel op

Bijna 60.000 euro boete voor Westerlo wegens inbreuken clearing house

De Disciplinaire Raad van de voetbalbond heeft een boete van 58.635 euro, waarvan 5.864 euro effectief en 52.771 euro met uitstel, opgelegd aan KVC Westerlo. De leider in 1B maakte zonder goedkeuring van het clearing house verschillende bedragen over aan makelaars. Bij een tussentijdse licentiecontrole merkte het clearing house dat de Kemphanen liefst veertien uitbetalingen aan verschillende makelaarsbedrijven deden voor een totaalbedrag van 146.113 euro, zonder dat ze daarvoor goedkeuring hadden. Manager Wim Van Hove betwistte de feiten niet, maar weet ze aan organisatorische problemen die van de baan zijn. De Disciplinaire Raad besliste 10 procent van de voorgestelde boete effectief op te leggen. Westerlo moet dus 5.863,50 euro effectief betalen, de overige 52.771,50 euro hangt het komende jaar als een zwaard van Damocles boven het Westelse hoofd.

Pape Gueye loopt gescheurde meniscus op

Pape Gueye, die zaterdagavond tegen Cercle Brugge werd afgevoerd met een draagberrie, heeft een gescheurde meniscus opgelopen. De Senegalese spits wordt morgen geopereerd. Het is nog onduidelijk hoelang hij out is. Gueye scoorde dit seizoen al vijf keer in zestien matchen en is een belangrijke schakel in de ploeg van Karim Belhocine. Met Alioui, Badamosi, Messaoudi en de eveneens geblesseerden Osabutey en Herrmann, heeft KVK wel wat spitsen in de rangen om de onfortuinlijke Gueye te vervangen. (IVDA)

KVM-doelman Coucke riskeert 2 matchen effectieve schorsing

Het bondsparket vraagt drie matchen schorsing, waarvan twee effectief, voor KV Mechelen-doelman Gaëtan Coucke (23). Daarnaast wil men hem ook een boete van 2.500 euro opleggen. Het is nu afwachten of Malinwa die straf aanvaardt. Coucke kreeg in het duel tegen Genk rood nadat hij de doorgebroken Thorstvedt neermaaide. KV moest zo nog een halfuur met tien verder, maar sleepte wel een 1-1-gelijkspel uit de brand.

Hamburg-speler Jatta aangeklaagd voor gebruik valse identiteit

Het Duitse gerecht klaagt Hamburg-spits Bakery Jatta aan wegens een inbreuk tegen de Duitse verblijfswetgeving. Jatta zou gebruik hebben gemaakt van een valse identiteit en leeftijd.

Aanklagers verklaarden dat ze geloven dat Jatta in werkelijkheid de naam Bakary Daffeh draagt en dat hij ouder is dan 23. De autoriteiten onderzoeken de zaak al sinds de eerste nieuwsberichten in 2019.

Jatta heeft de aantijgingen tot dusver ontkend. Hij voetbalt sinds 2016 bij Hamburg, dat nu in de tweede divisie uitkomt. Jatta kwam in 2015 vanuit Gambia naar Duitsland. Hij werd als minderjarige behandeld, maar als de beschuldigingen waar zijn dat hij twee jaar ouder is, zou hij bij aankomst niet minderjarig zijn geweest, wat het moeilijker voor hem had kunnen maken om de vluchtelingenstatus te krijgen.

Loting Europese clubcompetities en Nations League achter gesloten deuren

De komende lotingen van de Europese clubcompetities zullen, wegens reisbeperkingen in verband met het coronavirus, achter gesloten deuren plaatsvinden in het Zwitserse hoofdkwartier van de UEFA. Dat heeft de Europese voetbalbond bevestigd.

De UEFA liet weten dat de loting voor de knock-outfases van de Champions League, de Europa League en de Conference League op 13 december in Nyon zal plaatsvinden zonder clubvertegenwoordigers. Hetzelfde geldt voor de groepsloting met de Rode Duivels voor de Nations League 2022-23 op 16 december, die oorspronkelijk in Montreux zou plaatsvinden.

De UEFA verwees naar “reisbeperkingen opgelegd door de lokale en Zwitserse autoriteiten” voor de maatregelen.

Everton bevestigt vertrek van Marcel Brands als technisch directeur

Everton heeft zondagavond bevestigd dat Marcel Brands is opgestapt als technisch directeur van de Premier League-club. Eerder meldden Engelse media al dat hij zou vertrekken. De 59-jarige Nederlander werkte sinds 2018 bij Everton. Er zal nu een “strategische evaluatie van de voetbalstructuur” plaatsvinden, legde de club op haar website uit. Op basis van die evaluatie wordt een opvolger gezocht.

Everton is bezig aan een teleurstellend seizoen. De club won nog maar vier competitieduels en staat op de vijftiende plaats, slechts vijf punten boven de degradatiezone. Everton verloor zes van zijn laatste zeven wedstrijden in de Premier League. De Spaanse manager Rafael Benitez, die afgelopen zomer naar Goodison Park kwam als opvolger van de Italiaan Carlo Ancelotti, staat daarom onder druk. Het bestuur van Everton spreekt in zijn korte verklaring over het vertrek van Brands wel nog expliciet zijn vertrouwen uit in Benitez.

Brands verlengde in april nog zijn contract bij Everton tot de zomer van 2024. De Nederlander werkte eerder als technisch directeur bij RKC Waalwijk, AZ en PSV.

New York vervoegt Portland in MLS-finale

New York City FC heeft zich als tweede geplaatst voor de finale van de Major League of Soccer (MLS), het Amerikaanse voetbalkampioenschap. New York haalde het met 1-2 van Philadelphia Union, dat zijn kern flink gedecimeerd zag worden door het coronaprotocol. De thuisploeg miste daardoor liefst elf spelers.

De Braziliaan Talles Magno bezorgde zijn team twee minuten voor tijd de overwinning met het beslissende doelpunt. Eerder was Philadelphia op voorsprong gekomen dankzij een eigen doelpunt van Callens (63'). Moralez (65') scoorde nadien meteen de gelijkmaker.

Het wordt voor New York FC de eerste MLS-finale. De Portland Timbers, de tegenstander volgende week zaterdag, werden kampioen in 2015 en verloren de finale in 2018 van Atlanta.

