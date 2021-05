Football talk. Besiktas verovert Turkse landstitel met miniem verschil - David Hubert trekt naar Zulte Waregem

David Hubert trekt naar Zulte Waregem

Het transferoffensief is ingezet bij Zulte Waregem. Nadat gisteren de Nederlandse verdediger Joost van Aken (Sheffield Wednesday) voor twee seizoenen tekende aan de Gaverbeek, deed nu ook David Hubert dat. De 33-jarige Hubert komt over van OH Leuven. Hij heeft meer dan 250 wedstrijden in de Jupiler Pro League op zijn actief als verdedigende middenvelder of centrale verdediger. Tien jaar geleden werd hij kampioen met Racing Genk en nadien speelde hij o.a. voor AA Gent, Waasland-Beveren en Moeskroen. (LUVM)

Besiktas verovert op laatste speeldag Turkse landstitel

Besiktas is zaterdag op de laatste speeldag landskampioen geworden in Turkije. De club die al als koploper aan de laatste speeldag was begonnen, won de uitwedstrijd tegen Göztepe met 1-2. Voorafgaand aan de 40ste speeldag maakten nog drie ploegen kans op de landstitel; Besiktas, Galatasaray en Fenerbahçe. Besiktas en Galatasaray, dat zaterdag met 3-1 won van Malatyaspor, eindigden uiteindelijk allebei met 84 punten. Besiktas is kampioen dankzij een beter doelsaldo (+45 tegen +44). Fenerbahce strandt op twee punten. Het is voor Besiktas de zestiende landstitel, de eerste sinds 2017. Vorig seizoen ging de titel naar Istanboel Basaksehir. Dat kwam dit seizoen niet verder dan een twaalfde plaats.

Vijftien coronabesmettingen bij River Plate

Bij de Argentijnse topclub River Plate hebben in aanloop naar de Superclasico van zondag tegen aartsrivaal Boca Juniors liefst vijftien spelers positief getest op het coronavirus, zo maakte de club zaterdag bekend. Vrijdag testte de keeperstrainer positief bij een routinetest. De man werd onmiddellijk in quarantaine geplaatst, maar bij een volgende test bleken de vier doelmannen van de club reeds positief. Het is niet zeker of de Superclasico kan plaatsvinden. Daarnaast heeft River Plate de komende dagen ook nog twee duels in de Copa Libertadores, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League.

Werder Bremen zet in volle degradatiestrijd coach op straat

Bij het Duitse Werder Bremen is coach Florian Kohfeldt zondag, op één speeldag voor het einde van het seizoen, ontslagen, zo maakte de club bekend.

In het Weserstadion wordt hij opgevolgd door clubicoon Thomas Schaaf, die komend weekend in eigen huis tegen Borussia Mönchengladbach de laatste competitiewedstrijd van het seizoen voor zijn rekening neemt. De intussen zestigjarige Schaaf was eerder al in totaal veertien jaar coach bij Werder Bremen. De opdracht is duidelijk: de club voor de eerste degradatie sinds 1980 behoeden.

Zaterdag verloor Werder met 2-0 op het veld van Augsburg, waarna het bestuur besloot alsnog in te grijpen. Met 31 punten staat Werder Bremen op de op twee na laatste plaats in Duitsland, een stek die hen na dit seizoen zou veroordelen tot het spelen van barrages om het behoud af te dwingen. Met slechts één punt achterstand op de veilige vijftiende plaats van Arminia Bielefeld is de redding echter nog mogelijk.

