Football talk. Besiktas verovert Turkse landstitel met miniem verschil - Argentijnse Superclasico in gevaar na corona-uitbraak

Belgisch voetbal Dat kwam aan: RS­CA-doel­man Verbruggen even groggy na harde botsing met Miazga

15 mei Even knock-out, zo leek het wel. Bart Verbruggen (18) kwam bij een lange Genkse bal waar goalgetter Paul Onuachu achteraanholde hard in botsing met Matt Miazga. Hoofd tegen hoofd na een kleine communicatiefout in de defensie van paars-wit. Verbruggen zeeg neer en was duidelijk even groggy.