Football Talk. Benzema langer bij Real - Onyewu krijgt bestuursfunctie bij Virton - Vier coronagevallen bij Arsenal

Real Madrid legt Karim Benzema langer vast

Real Madrid heeft het contract van Karim Benzema verlengd tot de zomer van 2023. Dat maakte de Koninklijke bekend. De 33-jarige Franse aanvaller speelt al sinds 2009 voor Real, dat hem weghaalde bij Lyon. Sindsdien maakte hij 194 doelpunten in 384 wedstrijden. Vooral na het vertrek van Cristiano Ronaldo in 2018 naar Juventus werd hij de onbetwiste aanvalsleider. Benzema won met Real onder meer vier keer de Champions League en het WK voor clubs, drie keer La Liga en twee keer de Copa del Rey.

Virton stelt Onyewu aan als secretaris-generaal

De Amerikaan zal ook zetelen in het directiecomité en optreden als woordvoerder. Daarnaast moet hij een jeugdopleiding uitbouwen, dat alles in samenwerking met sportief directeur Tom Van Den Abbeele en de technische staf.

Onyewu, 39, behaalde zijn mooiste successen in België met Standard. Hij werd met de Rouches kampioen in 2008 en 2009. De centrale verdediger speelde ook voor onder meer Metz, La Louvière, Newcastle, Milan, Twente, Sporting, Malaga, Sheffield Wednesday, Charlton en Philadelphia Union. De Amerikaan verzamelde 67 caps voor zijn land (zes goals).

Na zijn spelerscarrière studeerde Oguchi internationale betrekkingen, werd hij directeur van voetbalacademies in de VS en sportief directeur van Orlando City B. Sinds 2020 zetelde hij in de beheerraad van de Amerikaanse voetbalbond. “Zoals hij vaak op het veld heeft getoond, houdt Guchi van een uitdaging”, aldus Virton. “Daarom hebben we besloten zijn professionele lot te verbinden aan dat van Virton.”