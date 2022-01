Football Talk. Benteke en Crystal Palace onderuit tegen West Ham - Hayen wordt T1 in Wales

Christian Benteke en Crystal Palace gaan onderuit tegen West Ham

Het Crystal Palace van Christian Benteke heeft zaterdag een 2-3 nederlaag geleden tegen West Ham United op de 21e speeldag in de Premier League. Bij de rust leidden de Hammers al met 0-3. Michail Antonio opende de score in de 22e minuut. Manuel Lanzini (25., 45.+5 pen) zorgde ervoor dat de wedstrijd al na een helft zo goed als gespeeld was. Christian Benteke werd in de 68e minuut vervangen door Michael Olise. Die deed met een rake vrije trap in de 90e minuut West Ham nog bibberen, nadat Eduard Odsonne zeven minuten eerder de aansluitingstreffer had gemaakt. In de stand klimt West Ham met 34 punten naar de vijfde plaats. Crystal Palace is elfde met 23 punten.