Football Talk. Benjamin Mendy beschuldigd van twee nieuwe verkrachtingen - Opnieuw strafpunten voor Derby County en coach Wayne Rooney

WK voetbal Servische dreun maakt heel wat los bij Ronaldo: druk gesticule­rend met bondscoach, maar ook ontroost­baar

Aleksandar Mitrovic kopte Portugal in shock. Anders kan je het niet verwoorden als je de uitleg en de beelden van na de wedstrijd hoort en bekijkt. Cristiano Ronaldo barstte eerst in tranen uit en werd dan woest. Bernardo Silva spaarde de kritiek niet - een beetje op z'n Nederlands na die dreun in Montenegro. “We waren verschrikkelijk. Dit is onaanvaardbaar. Sorry fans.”

15 november