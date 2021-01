Football Talk. Benitez geen coach meer in China - Dendoncker stoot met Wolverhampton door in FA Cup, Arsenal uitgeschakeld

Dendoncker stoot door in FA Cup

Wolverhampton Wanderers heeft zich vrijdag met enige moeite geplaatst voor de achtste finales van de FA Cup. Op bezoek bij amateurclub Chorley, een zesdeklasser, wonnen de Wolves slechts met 0-1. Leander Dendoncker speelde de hele wedstrijd. Vitinha scoorde na twaalf minuten het enige doelpunt van de wedstrijd.

Later dit weekend staan er in de FA Cup nog enkele mooie affiches op het programma. Zaterdag is er Southampton-Arsenal. De winnaar van dat duel treft in de achtste finales Wolverhampton. En zondag is het uitkijken naar Manchester United-Liverpool.

Volledig scherm Enkele fans van Chorley wilden toch een glimp van de match opvangen. © AP

Rafael Benitez geen coach meer bij Dalian

Rafael Benitez is niet langer de coach van de Chinese eersteklasser Dalian. De 60-jarige Spanjaard, die sinds 2019 in functie was bij de ex-club van Yannick Carrasco, vertrekt om familiale redenen die verband houden met het coronavirus.

“Het coronavirus heeft, zoals zo vaak vorig jaar, ons leven en onze projecten veranderd”, verklaarde Benitez op zijn blog. “Vanaf vandaag trainen mijn staf en ik niet langer Dalian. De pandemie woekert nog steeds rond en de steun aan onze families vormt de hoofdreden voor deze beslissing.” Verdere beweegredenen gaf Benitez niet.

Benitez was voor hij naar China trok aan de slag bij Newcastle United en werkte in de Premier League eerder voor Liverpool (2004-2010), waarmee hij de Champions League in 2005 won, en Chelsea (2012-2013). Hij was onder meer nog coach van Dries Mertens bij Napoli (2013-2015). Benitez stond in 2015 ook nog een half seizoen aan het hoofd van Real Madrid.

Volledig scherm © REUTERS

Vroegtijdige exit voor bekerhouder Arsenal

Voor Arsenal blijft de malaise dit seizoen maar voortduren. In de vierde ronde van de FA Cup werd met het kleinste verschil verloren op bezoek bij Southampton, waardoor het bekertoernooi afgelopen is voor de Bekerhouders uit Londen. De Braziliaan Gabriel scoorde na 24 minuten met een owngoal het enige doelpunt van de wedstrijd.

In de League Cup werden ze eind vorige maand in de kwartfinales al kansloos uitgeschakeld door Manchester City (1-4). In de Europa League wisten ze de groepsfase wel te overleven en nemen ze het komende maand in de zestiende finales op tegen het Benfica van Jan Vertonghen.

In de competitie was er de voorbije weken beterschap merkbaar met een knappe dertien op vijftien, maar ook dat brengt hen niet verder dan de tiende plaats in de stand. Dinsdag kunnen ze alvast revanche nemen op Southampton, want dan staan beide teams in de Premier League tegenover elkaar.

Volledig scherm © AP

Fans mogen stadion alleen binnen na negatieve coronatest

Fans die in het stadion een wedstrijd op het WK voor clubs in Qatar willen bijwonen, moeten een negatieve coronatest kunnen voorleggen. Dat hebben de lokale autoriteiten bevestigd. Het toernooi vindt tussen 4 en 11 februari plaats.

Eerder raakte al bekend dat bij de wedstrijden slechts een beperkt aantal toeschouwers toegelaten zal worden. Het gaat om ongeveer dertig procent van de capaciteit van de stadions. Fans die een duel live willen bijwonen, moeten zich bovendien tot 72 uur voor elke wedstrijd laten testen op het coronavirus. Alleen supporters die negatief testen, mogen het stadion binnen.

Het WK voor clubs in Qatar begint op 4 februari met de ontmoeting tussen het Mexicaanse Tigres en het Zuid-Koreaanse Ulsan Hyundai. De winnaar van dat duel komt in de halve finales uit tegen de kampioen van Zuid-Amerika. Die is nog niet bekend. Het wordt alleszins een Braziliaanse ploeg, Santos of Palmeiras. Beide ploegen treffen elkaar in de finale van de Copa Libertadores op 30 januari.

Champions League-winnaar Bayern München moet in de halve finales aan de bak tegen de winnaar van het duel tussen het Egyptische Al-Ahly, de kampioen van Afrika, en het Qatarese Al-Ahly, de club van de Braziliaanse Belg Junior Edmilson en kampioen van Qatar.

Oceanië vaardigde dit jaar geen deelnemer af voor het WK. Auckland City gaf forfait als een gevolg van de quarantainemaatregelen die de Nieuw-Zeelandse overheid oplegt in de strijd tegen het coronavirus.

De finale van het WK voor clubs vindt op 11 februari plaats.

Volledig scherm Lewandowski en Bayern vertegenwoordigen Europa op het WK voor clubs. © Photo News

Mbappé outstanding

Paris Saint-Germain staat met dank aan Kylian Mbappé in ieder geval voor twee dagen alleen op kop van de Franse Ligue 1. De 22-jarige aanvaller had met twee doelpunten en een assist op een treffer van Neymar een groot aandeel in een zege op Montpellier (4-0). Mauro Icardi scoorde ook voor de thuisploeg.

PSG heeft nu een voorsprong van 3 punten op het als tweede geklasseerde Lille. Jonathan David (ex-Gent) en co spelen zondag een uitwedstrijd tegen Rennes.

Montpellier speelde ruim 70 minuten met 10 man. Jonas Omlin kreeg in de negentiende minuut een rode kaart voor een harde overtreding op Mbappé.

Volledig scherm © AFP

CAF bestraft Keniaanse voetbalbond voor “verscheuren” resultaten coronatesten

De Keniaanse voetbalbond heeft van de Afrikaanse voetbalbond CAF een boete van 20.000 dollar (ruim 16.000 euro) gekregen voor een overtreding van de coronaregels bij de interland vorig jaar in november tegen de Comoren. Twee bestuurders van de Keniaanse voetbalbond zijn ook voor zes maanden geschorst omdat ze de documenten met de testresultaten doormidden scheurden.

Kenia deed rond de kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup tegen de Comoren alles om het testen tegen te houden. Pas na lang aandringen van de tegenstander ging de ploeg overstag. “De testresultaten kwamen wegens de lange vertraging pas een paar minuten voor de aftrap binnen, tijdens de opwarming”, meldde de CAF in een verklaring. “Barry Otieno, de algemeen secretaris van de Keniaanse voetbalbond, en Ronny Oyando, de Keniaanse teammanager, betwistten de resultaten, grepen ze weg en scheurden ze in stukken.”

Volgens de CAF kwamen vier spelers positief uit de coronatest en liet Kenia hen allevier gewoon meespelen tegen de Comoren.