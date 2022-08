Football Talk. Benfica, met bankzitter Vertonghen, wint heenduel in CL-voorronde vlot van Midtjylland

Benfica, met bankzitter Vertonghen, wint heenduel 3e CL-voorronde vlot van Midtjylland

Utkus (Cercle Brugge) half jaar out met gescheurde kruisband

Anderlecht aanvaardt schoorsingsvoorstel: Ishaq twee duels geschorst

Benchaib (Kortrijk) riskeert 3 duels schorsing, Albanese (KVO) 2 duels

Anderlecht kent mogelijke tegenstanders in laatste voorronde Conference League

Antwerp voegt Fischer toe aan Europese lijst

Met het oog op de derde voorronde van de Conference League voert Antwerp één wijziging door aan de Europese squad list. Viktor Fischer komt in de plaats van Emanuel Emegha. Fischer was in het begin van het seizoen geblesseerd, maar is inmiddels weer fit. Afgelopen zondag viel de Deen zelfs even in tegen Zulte Waregem. Bovendien kan Fischer als flankaanvaller uit de voeten, wat van pas komt nu Manuel Benson op het punt lijkt te staan om te vertrekken. Dinsdag wordt er overigens geloot voor de Conference League play-offs. Als Antwerp het Noorse Lilleström opzij zet, moet men aan de bak tegen Fiorentina, de winnaar van Bröndby-Basel, de winnaar van Breidablik-Basaksehir of de winnaar van Apoel-Petropavlovsk. (KDC)