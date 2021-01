Football Talk. Belgische keeper Swolfs (23) stopt met voetballen - Vertonghen speelt met Benfica gelijk in topper bij Porto

Belgische keeper Anthony Swolfs (23) stopt met voetballen

Anthony Swolfs (23) pakte gisteren nog een clean sheet met de Nederlandse tweedeklasser Dordrecht tegen FC Volendam, maar vandaag hangt hij de voetbalschoenen aan de haak. De doelman gaat voor een carrière als financieel adviseur. “Ik heb samen met een vennoot een eigen onderneming waarbij ik mensen help om te investeren op de financiële markt”, zegt hij aan onze collega’s van het Algemeen Dagblad. “Die zakelijke werkzaamheden kan ik niet langer combineren met mijn voetballoopbaan. Het moment van afscheid nemen is misschien vreemd en de winterstop was misschien een logischer moment geweest. Maar ik heb FC Dordrecht de tijd gegeven om een opvolger te vinden. Dat heeft even geduurd.”

Swolfs begon zijn carrière in de jeugd bij Antwerp en Beerschot alvorens naar Club Brugge te verhuizen. In 2015 ging het van blauw-zwart naar KV Mechelen. Hij speelde in België nadien nog voor AA Gent, Waasland-Beveren, waarvoor hij twee matchen in de Jupiler Pro League keepte. In de zomer van 2019 trok Swolfs naar Telstar en dit seizoen kwam hij uit voor Dordrecht.